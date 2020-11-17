Заплатить забыли...

"АЛТАЙСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД - ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО



Жить стало лучше, жить стало веселей: банкротства российских предприятий не прекращаются, ведь в кризис с «эффективным собственникам» как никогда важно успеть домародерить оставшиеся активы и вывести с «честно наворованные» в офшор. Вот и Алтайский Моторный Завод, недавно сменивший собственника может выжить только благодаря чуду. Или - самоорганизации…

Алтайский моторный завод – крупное предприятие по производству и реализации дизельных двигателей, а также, на их базе, электроагрегатов общепромышленного назначения, дизель-генераторов судовых и дизель редукторных агрегатов. С 2006 года входил в концерн «Тракторные заводы» и юридически был ОАО «АМЗ».

В 2019 году предприятие пережило банкротство, и на основе акционерного общества было создано ООО «Алтайский моторостроительный завод».

ОФИЦИАЛЬНО ВСЕ ХОРОШО

Тем не менее, сегодня, по данным СМИ, ООО «АМЗ» остается ведущим традиционным производителем рядных 4-х и 6-ти цилиндровых дизелей рабочим объёмом, соответственно, 7,43 и 11,15 литров. А основные потребители продукции завода – это широкий круг сельскохозяйственных и промышленных тракторов, комбайнов, лесопромышленной и дорожной техники, передвижных и стационарных дизель-генераторных установок, речных судов и других агрегатов с адаптацией дизелей по требованиям потребителей.

Отмечается также, что завод «постоянно совершенствует конструкцию дизелей и технологию их производства» и даже сотрудничает с немецкой фирмой МАN, рекомендации которой были освоены на 100 %: доводка рабочего процесса двигателя, внесение изменений в конфигурацию блок-картера, новая конструкция шатуна, ряд других значимых изменений. Все мероприятия в комплексе обошлись заводу в 3,5 млн.$, но как пишут источники, позволили достичь «мирового уровня в дизелестроении».

Вообще, еще при бывшем собственнике, на заводе постоянно внедрялось что-то новое и вроде бы производственный процесс более-менее шел...

Так, с 2007 года коллектив предприятия создал и внедрил в производство новое поколение дизелей с 4-х клапанной системой газораспределения (серия Д-3040, Д-3060). Велись работы по запуску в производство двигателя работающем на метане. Целевое назначение - применение в составе газо-генераторной установки. Для испытаний двигателей работающих на природном газе построен и запущен в эксплуатацию сертифицированный испытательный бокс.

Всего за годы ОАО «АМЗ» было проведено порядка 40 различных конструктивных мероприятий, внедренных на дизелях АМЗ.

Двигатели ОАО «АМЗ» находили применение на различных видах техники. Это и сельскохозяйственные тракторы Волгоградского, Алтайского и Павлодарского тракторных заводов. Это и зерно- и кормоуборочных комбайнах Красноярского завода комбайнов и «Ростсельмаш». Это и лесопромышленная техника Алтайского, Онежского тракторных заводов, Красноярского и Йошкар-олинского заводов «Лесмаш», Абаканского механического завода. Это и автогрейдеры Орловского завода дорожных машин и завода «Брянский арсенал». Это и экскаваторы Ковровского и Донецкого экскаваторных заводов, фронтальные погрузчики Минского завода «Амкодор», дизель- генераторные установки, насосные станции, компрессоры, краны, автобусы и другие изделия разных производителей.

Всего за время деятельности завода выпущено более 3,5 млн дизельных двигателей.

И ТУТ ГРЯНУЛО БАНКРОТСТВО…

В концерн «Тракторные заводы» Алтайский моторный завод входит с 2006 года. Помимо успешных модернизаций и сотрудничества с немцами на предприятии шли и другие процессы, прямо противоположные...

Так, новым собственником было проведено «дробление» площадки: вывезен на другие заводы концерна ряд производств — литейное, металлообработка. Финансовые средства выводились из оборота завода. Подобная политика приводила к поэтапной потере рынков сбыта, ежегодному ухудшению финансово-экономического положения и деградации производства.

В результате в АМЗ в 2012 и в 2019 годах пришлось пережить банкротство, последнее повлекло за собой смену юридического лица и, вроде как, запуск основных мощностей. Однако, как выясняется, не все прошло так гладко.

ЗАПЛАТИТЬ ЗАБЫЛИ?

Основной части бывших работников ОАО «АМЗ» были выплачены все положенные компенсации и выплаты, а также не образовалось никаких долгов. Однако, нескольким бывшим работникам (включая бывшего председателя первичной профсоюзной организации ФНПР Максима Тыщенко) до сих пор положенных денег так и не заплатили.

Мы взяли интервью у Максима Тыщенко:

- Здравствуйте, Максим! Расскажите, пожалуйста, о сокращениях на АМЗ.

- Я уже год не являюсь работником АМЗ. После того, как я выступил на телевидении год назад, 19 августа 2019 года, мне сказали: у нас с вами тандема не будет, и в августе просто не продлили трудовой договор. В итоге АМЗ я оставил еще в прошлом году, но задолженность мне до сих пор не выплачена. Есть решение суда и исполнительный лист у судебных приставов, но ни копейки мне не перечислено. Завод мне не отвечает, говорит, что это не мы, это другое предприятие вам должно. Приставы тоже трубку не берут – все на карантине.

- А что можете сказать по поводу прошлогодних сокращений, которые были?

- Там людям все выплатили, все было сделано с соблюдением трудового законодательства. Мне вот не выплатили. Мне и еще как минимум нескольким бывшим работникам. Я был освобожденным профсоюзным работником.

Бывший директор, Каменев Александр Михайлович, и потом Алексей Иванов, платили согласно приказу. На основании этого приказа мне выплачивалась персональная надбавка. Вот до сих пор мне не выплачено за 4 месяца: май, июнь, июль, август 2019. Все документы есть, но никто не чешется.

- Подскажите, из-за чего проводились данные сокращения?

- Был новый собственник, он решил провести сокращения (оптимизацию). Какая цель – неизвестна, они ничего не говорили. Я работал ранее председателем профсоюзного комитета. Потом было банкротство. До него задержек зарплат не было.

Алтайские профсоюзы в курсе моих проблем. Кроме того, до сих пор не выплачены профсоюзные взносы. Задолженность с декабря 2018 и за 2019год. Сумма порядка 60 тысяч. Судится я по этому поводу не стал, сейчас и некогда, и говорят что это бесполезно: был похожий прецедент на Алтайском транспортном заводе, там миллионы были и люди ничего не высудили.

Могу ошибаться, но то, что наши профвзносы потерялись, это точно. Вроде говорят, что я стою в какой-то там пятой очереди по выплату долгов, но когда эта очередь дойдет – неизвестно.

- А когда началось банкротство завода? И как оно проходило?

- Началось года с 2017. Причина – долгов много. На какой стадии банкротства и продолжается ли оно до сих пор – не известно.

Завод сейчас вроде работает, набирает заказы. Профсоюза сейчас нет вообще.

Не продлили трудовой договор с председателем профсоюзного комитета ФНПР после того, как он встал на сторону работников АМЗ, которым уже при новом собственнике предоставили работу и заказы, но не торопились выплачивать зарплату. Рабочие были вынуждены приостановить работу, потому что попросту не имели средств, чтобы добраться до работы. Максим Тыщенко выступил на телевидении и рассказал о происходящей ситуации. Видимо новое руководство посчитало, что профсоюз, который при таком председателе может перерасти в боевой, им не нужен.

В похожей ситуации - с решениями суда в пользу работников, но с «прощенными» задолженностями, оказались еще несколько человек с АМЗ.

Вот что говорит еще одна бывшая работница завода:

«Да, у предприятия долг по заработной плате, имеется решение суда. По мне оно вступило в законную силу 7 ноября. Я работала по договору, действие которого закончилось 30 июня 2019 г. Какое-то время я ещё оказывала им услуги. Должность моя называлась специалист по управлению имуществом.

Были обещания выплатить мне долг. До тех пор я не хотела обращаться в суд. Но спустя год я все-таки решила подать иск.

Будет или не будет выплачена задолженность - никто этого не может сказать. Судебные приставы не торопятся исполнять решения»

Ситуация сейчас осложняется острой эпидемиологической обстановкой в Алтайском Крае. С диагнозами короновирусной инфекции в больницу попадают в том числе и бывшие работники АМЗ, которые ждут своих долгов, однако из-за болезни теперь они не могут заниматься возвратом своих денег. Сколько протянется такая ситуация - неизвестно, однако людям должны быть немедленно выплачены их честно заработанные, тем более есть решение суда в их пользу.

ПОЧЕМУ ВСЕ БЕЗДЕЙСТВУЮТ И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

Однако, алтайские профсоюзы, которые в курсе о ситуации, не защищают законные права бывших работников и бывшего профсоюзного председателя. Федерация независимых профсоюзов также не проявляет особой активности в решении данной проблемы.

Одновременно с этим нам стало известно, что и на самом АМЗ ситуация мягко говоря не совсем радужная. Сейчас на предприятии работает в лучшем случае пара сотен человек. Территория завода выставлена на продажу. Имеются постоянные проблемы с зарплатами.

То есть ни при старом собственнике, ни при новом жить легче не стало. Очевидно, что работникам АМЗ необходимо организовываться, создавать свой профсоюз и ставить вопрос о национализации предприятия. Кстати, именно о необходимости национализации промышленных предприятий РФ заявлял председатель ФНПР Михаил Шмаков еще весной этого года, объясняя это необходимостью выхода из текущего кризиса.

К главе ФНПР можно относится по-разному, но в данном случае предложение национализации нужно поддерживать всем профсоюзам и коммунистическим организациям, но с дополнением: национализация только с введением рабочего контроля и расширениями прав независимых профсоюзов.

Российская буржуазия (а значит и буржуазное государство) слаба и целенаправленно встраивается в систему транснациональных корпораций. Она целенаправленно за возможность грабить трудящихся в краткосрочном периоде перестраивает экономику под нормы ВТО и расчищает рынки для ТНК. Ведет политику временщиков. И как только будет ликвидирован последний старосоветский завод, вся территория постсоветского пространства превратится фактически в сырьедобывающую колонию с дешевой рабочей силой.

И выход из этого только один – плановая социалистическая экономика, которая невозможна без рабочего самоуправления и рабочего контроля трудовыми коллективами над средствами производства. Только наша совместная коллективная борьба за рабочую власть сможет изменить ситуацию. Только рабочий класс заинтересован в реальном сохранении и развитии производства, улучшения уровня жизни. А капиталистов – не важно, отечественных или иностранных интересует умножение прибылей и на нас они смотрят как на ресурс, «новую нефть». И мы должны вместе бороться за наше будущее!