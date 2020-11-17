Верховный суд ликвидировал партию Путина

Верховный суд России ликвидировал партию "Народ против коррупции", которую возглавлял двоюродный племянник российского президента Роман Путин. Согласно данным, указанным в картотеке суда, иск Министерства юстиции о ликвидации партии был удовлетворен полностью в понедельник, 16 ноября. Причину иска Минюст не раскрыл.

"Решение Верховного суда по иску Минюста РФ, в котором Минюст просил ликвидировать партию «Народ против коррупции», неожиданностью для нас не стало. Мы были готовы к этой ситуации", - цитирует Интерфакс Романа Путина.

Ранее сообщалось, что до конца года в России могут быть ликвидированы четыре партии, среди которых — "Народ против коррупции". По закону "О политических партиях" организация подлежит ликвидации, если в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, партия должна выполнить хотя бы одно из пяти условий. Ее кандидаты должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернаторов как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.