Вот и опять пришли к человеку кристальной честности

СКР и ФСБ проводят следственные действия с участием заместителя председателя правительства Московской области—министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. В частности, у него был проведен обыск.

Обыск связан с его прошлой работой, директором департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны, куда Куракин пришел в 2012 году на место почетного члена Академии художеств, поэтессы и певицы Евгении Васильевой, которая была осуждена за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства, но впоследствии условно-досрочно освобождена с переходом на творческую работу.

Процессуальный статус господина Куракина пока не известен, также нет пока информации о его членстве в творческих союзах и академиях.

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А что? Сервантес написал "Дон Кихота", сидя в тюрьме. Достоевский отсидел по делу об экстремизме. Про Солженицына и говорить нечего. В общем, вполне все в духе традиций. Еще Карамзин сказал: «Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют!» А уж он-то знал, о чем говорит.

Вот тоглько что мы удивлялись.

Второй мэр крупного города арестован за 3 дня

А вице-премьер подмосковного правительства, пожалуй, покруче будет, чем любой мэр, за исключением московского и питерского. Но тех, наверно, обыскивать сам Бортников приедет или Бастрыкин. А может, и оба сразу - такой случай!.. Хотя у этих чего искать-то? Все и так на виду.

Одна из фавориток Собянина имеет недвижимости за рубежом и в РФ на миллиарды

И это так, мелочи...

Но за "собянинскими" пока не пришли, пришли за "воробьевскими". Хотя сам подмосковный убернатор, конечно, вне подозрений. Они все, пока за ними не придут, вне подозрений и "Как вы могли такое подумать!"

И с каждым таким приходом вопрос: "Кто же нами правит?" - становится все понятней и понятней, и вообще-то давно уже не требует ответа.