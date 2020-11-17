Теперь мы все коллективный Дзюба

Минцифры завершает тестирование мобильного приложения под рабочим названием «Стопкоронавирус. Мои контакты», подтвердил глава ведомства Максут Шадаев. С помощью него будут отслеживаться социальные контакты россиян для борьбы с коронавирусом.

Телефон будет сканировать окружение человека в радиусе до десяти метров, говорится в видеопрезентации приложения. Все контакты будут анонимно записываться на его устройство. Если кто-то заболеет, контактировавший с ним человек получит уведомление о возможном риске. Заболевший человек должен будет сообщить о своей болезни через приложение. Для этого ему нужно будет ввести специальный код.

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В общем, известно, что мы не просто носим с собой устройство слежения за нами, более того - за свои деньги покупаем его, сами его настраиваем и даем ему "путевку в жизнь". В нашу личную, частную, даже интимную жизнь. Как это работает - спросите у Дзюбы...

Теперь же государсство сообщает нам, вполне официально, как оно собирается использовать эту информацию против нас для нашей же пользы.

Вот мы недавно голосовали за поправки в Конституцию. Зачем? Зачем нужны поправки в документ, который вообще ни фига не работает?!

Статья 23

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 24

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Ну какая нахрен личная и семейная тайна, если Минцифры будет знать обо всех ваших контактах в радиусе 10 метров? Вот на 100 процентов вся половая жизнь граждан является теперь достоянием Минцифры! И вопреки Статье 24 все это будет записываться, храниться и испрользоваться по усмотрению уполномоченного органа.

Сегодня поводом для антиконституционной деятельности правительства РФ стала эпидемия коронавируса, завтра - какая-нибудь "антироссийская деятельность". Тоже ведь важный вопрос, правда? Кто его знает, в чьих интересах он дрочит, этот среднестатистический российский гражданин. Может, он трахается со своим французским бульдогом, а Франция - страна НАТО.

Кстати, еще можно принять закон, запрещающий гражданам удаляться далее 10 метров от своего мобильного телефона, и таким образом получится стопроцентное покрытие стада одной лубянской коровой. А которые будут удаляться - тех брать на учет как потенциальных носителей чуждых идеалов.

Нашему человеку скрывать нечего! Свой раз в неделю он исполняет как долг Родине. Даже если в полном одиночестве - все равно!

А вот если запустил к себе врага - будешь разоблачен! И отправлен на перевоспитание. Ибо, как сказал поэт:

На севере диком

Стоит одиноко...