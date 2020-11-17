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Московский листок

В России зафиксирован шестнадцатилетний рекорд по загрязнению воздуха

Опубликовано 17.11.2020 в разделе комментариев 1

В России зафиксирован шестнадцатилетний рекорд по загрязнению воздуха

2020 год стал рекордным по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Отмечается, что в первые зимние месяцы 2020 года количество загрязнений воздуха выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза — с 27 до 44 случаев. Весной, на которую пришелся период нерабочих дней и карантина в связи с пандемией, и вплоть до конца июня было зарегистрировано лишь два случая высокого загрязнения воздуха. В итоге в первом квартале года был установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения атмосферы в России.

Всего за первые 9 месяцев нынешнего года экспертами был зафиксирован 171 случай загрязнения воздуха в РФ. Это на треть выше предыдущего рекорда, относящегося к 2010 году. По сравнению же с 2019 годом (61 случай) количество загрязнений в неполном 2020 году выросло почти в три раза. Так, только за сентябрь специалисты зафиксировали больше загрязнений, чем за весь 2019-й год.

Лидерами по числу выбросов стали Самарская область, Бурятия и Оренбургская область, Забайкалье и Красноярский край. В число городов, где было выявлено наибольшее количество загрязнений атмосферы, вошли Самара, Селенгинск, Чита, Улан-Удэ и Красноярск.

Высоким уровнем загрязнения исследователи называют содержание в воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз. Экстремально высокое загрязнение — превышение концентрации в 20 и более раз. Обычно оно сопровождается визуальными и органолептическими признаками: например, устойчивым запахом или подкрашенными осадками.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7448 написал 17.11.2020 16:58
мерзкий Карлик еще и вонючий?
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