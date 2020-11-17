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Московский листок

В ГД внесли законопроект, разрешающий Путину баллотироваться еще на 2 срока

Опубликовано 17.11.2020 в разделе комментариев 0

В ГД внесли законопроект, разрешающий Путину баллотироваться еще на 2 срока

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий Владимиру Путину баллотироваться ещё на два президентских срока. Соответствующий документ внесли на рассмотрение депутаты Ольга Савостьянова, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

"Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", - говорится в тексте документа.

Кроме того, законопроект запрещает баллотироваться на пост главы государства гражданину РФ, который ранее имел иностранный паспорт или вид на жительство. Также нельзя это делать россиянину, прожившему в РФ менее 25 лет.

 



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