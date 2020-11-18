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Московский листок

"Массандра" уходит по дешевке

Опубликовано 18.11.2020 в разделе комментариев 2

крым история массандра
"Массандра" уходит по дешевке

Минимущества Крыма выставило на аукцион 100% акций винодельческого предприятия «Массандра» с начальной ценой 5,3 млрд руб., следует из данных «Единой электронной торговой площадки», заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 мск 8 декабря, сам аукцион назначен на 14 декабря. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил гендиректору «Массандры» Янине Павленко стать главой администрации Ялты. Павленко на своей странице в Facebook заявила, что принимает предложение Аксенова и готова подать документы для участия в конкурсе - бывший глава Ялты Иван Имгрунт, госпитализированный с пневмонией, очень кстати скончался - теперь у гендиректора "Массандры" нет проблем с трудоустройством, а новый владелец сможет поставить своего директора на вакантное место.

Ну как не подивиться государственной мудрости наших руководителей?

Кстати, 5,3 миллиарда рублей - это всего меньше 70 миллионов долларов по курсу. 

Для сравнения - проданные в прошлом году производственные активы и бренд группы «Инкерман» (без учета стоимости земли) могут стоить около $100 млн. Стоимость земли в регионе Западного Крыма и Севастополя в зависимости от расположения может составлять $5–10 тыс. за гектар. "Инкерману" принадлежит 2,7 тыс. га виноградников, то есть еще где-то 25 миллионов долларов.

В то же время "Массандре" принадлежит 4 тыс. га виноградников, производственные мощности значительней, а также имеется уникальная коллекция вин, видимо, крупнейшая и ценнейшая в России (та самая, пару столетних бутылок из которой распили на двоих Путин с другом Берлускони). И все это - за 70 миллионов долларов? Я понимаю, кризис, но кто же продает на самом низком кризисном уровне свои самые ценные активы?

Сделка, которой мог бы гордиться и Чубайс...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Дондер шиш написал 18.11.2020 01:24
Не волнуйтесь, хорошим, уважаемым людям уйдет... еще и в рассрочку или в кредит скорее всего.а вино да, было хорошее. Но, там итак накрылись и инкерман и балашов, теперь вот очередь массандры. А чего, &#171;все побежали и я побежал..&#187; зато, теперь никаких разбродов и шатаний. "Мы вместе". В каком именно месте, уточнять не буду
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Крылья, ноги и хвосты.
Олег Петрович Гнессин написал 18.11.2020 00:44
Массандра, Абрау...
Крым - чей?
То-то и оно.
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