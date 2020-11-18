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Московский листок

Кошмары на Дмитровке

Опубликовано 18.11.2020 автором в разделе комментариев 3

жкх жилье закон
Кошмары на Дмитровке

Сегодня ездил на Дмитровку менять резину, а заодно прогулялся по новому жилищному комплексу с поэтическим названием «Летний сад». Что тут скажешь?

Раньше я думал, что самые кошмарные, самые отвратительные и бесчеловечные в Москве муравейники построены в СВАО на месте стадиона «Красная стрела». Я ошибался. Угрюмые и депрессивные многоэтажные бараки на Дмитровском шоссе куда отвратительней и бесчеловечней. Притом они выше и их больше. Я человек по профессии любознательный и потому спросил у проходящего охранника - не знает ли он, сколько тут всего квартир. «Всего не знаю, - ответил тот, - но в моем блоке (это такой дом буквой «П») их 740».

Согласитесь, «блок» - по отношению к человеческому жилью – это очень показательно, невольно вспоминаются военные фильмы про какой-нибудь Бухенвальд, бараки, пулеметные вышки, рвущиеся с поводков овчарки… Да и внешне похоже, только вытянуты эти бараки не в длину, а в высоту. Внутренний дворик каждого такого блока как будто специально создан для тюремных прогулок – руки за спину и громко не разговаривать, потому что эхо как в горах. Не пукнешь. Солнце только на верхних этажах, а внизу убогая детская площадка с пластмассовой травкой. А главное, таких блоков я насчитал штук десять, и стройка пока идет полным ходом. Никаких автостоянок не наблюдается и все заставлено машинами, причем много дорогих и у половины номера не московские. В общем, переселение граждан бывшего СССР в Москву идет полным ходом. Когда-то я на эту тему уже писал и не раз, все так и вышло, но это меня не радует.

Барак в тысячу этажей

Но что страннее, что непонятнее всего, как сказал бы тут писатель Николай Васильевич Гоголь, так это то, что подобные бараки-муравейники многим гражданам очень даже нравятся… И что совсем уже непостижимо, нравятся они в самой просторной в мире стране, где гражданам полагалось бы жить в огромных поместьях, фермах или там гасиендах...

P.S. Кстати, уважаемые читатели, выкладывайте сюда фото своих ужасов реновации, пусть все знают, как мы живем и куда идем...



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Уйх написал 18.11.2020 01:48
Нет никакого простора в самой просторной стране. Краснодарский край, Крым и кое где еще, а остальная адова территория - место мучительного выживания, место жестокого испытания выносливости организма и характера и место добычи полезных ископаемых. На Луне ведь жить нельзя, хотя там места и полезных ископаемых тоже много.
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Джунгли из стекла и силиката
Трава из железа написал 18.11.2020 01:34
_
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(без названия)
м написал 18.11.2020 01:07
Бывает и хуже....
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