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Московский листок

Тёмная и холодная для рабочих "Салюта". Или краденое солнце на Соколиной Горе

Опубликовано 18.11.2020 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Тёмная и холодная для рабочих "Салюта". Или краденое солнце на Соколиной Горе

Когда в Москве наступил ноябрь, то дом 9 по 9-й улице Соколиной Горы власти решили отключить от всех коммуникаций. 2 ноября 2020 года, когда отключения были проведены ещё неполностью, жители дома уже били в тревожный набат в Префектуре ВАО. Чтобы тогда быть услышанными, рабочим Салюта  вместе с московскими коммунистами (ОКП-Рабочий Компас, Рабочий Контроль, РКРП, РРП, ЛБ) пришлось даже остаться в Префектуре на ночёвку, расположившись спать после рабочей смены на столах и стульях. Может, и было немного неудобно, и немного голодно, но зато в Префектуре ВАО было и тепло, и имелась горячая вода под рукой.

3 ноября на помощь подоспели депутаты Мосгордумы  —  Михаил Тимонов и Елена Янчук, были достигнуты договорённости, что пока дом не будет расселён по факту, никаких отключений коммуникаций проведено не будет. Но уже 5 ноября дом атаковали коммунальщики — водоканал и газовики. 5 ноября жителям также удалось защитить дом от отключения коммуникаций, но пришлось создать дозор, чтобы круглосуточно охранять дом от налёта коммунальщиков. 

7 ноября, так и не дав возможности рабочим Салюта посетить торжественные мероприятия в честь 103 годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, некая рейдерская команда пыталась выселить из квартиры Георгия Харченко, который проживает у своего сына Данила по доверенности, заверенной у нотариуса. Ближе к вечеру появилась команда представителей Управы и Префектуры. С поквартирным обходом — кто, где, и сколько человек за какой дверью. 

Зам префекта ВАО Роман Балдуев также заверил собравшихся жильцов, что отключений коммунальных услуг в ближайшее время не будет,  а по жилищным правам – надо дополнительно разбираться с документами. Ответа от Префектуры в ближайшие обещанные дни так и не поступило, но зато 13 ноября прибыли приставы. Авиастроителя Георгия Харченко, проживающего в доме более 17 лет, выбросили из квартиры, разместили в ней камуфляжный пост.

16 ноября в доме отключили свет, 17 ноября днём снова приехал водоканал. Такое впечатление, что в доме проживают не люди (которых Департамент пытается лишить законного жилья, отказывая авиастроителям в соцнайме), а идёт военная осада неприятеля. Вроде федеральной игры в среде высоких чиновников — ведь подобная жилищная  история не исключение, она всего лишь одна из многих на всей территории нашей страны от Петропавловска-Камчатского до Нового Уренгоя, Ростова-на Дону, Москвы. Где отключают коммуникации, выпроваживая людей на улицы, где поджигают дома, результат один — рабочий люд остаётся без крыши над головой, массово пополняя ряды бездомного населения. 

В Управе Соколиная Гора также не обрадовались приходу рабочих Салюта с коммунистами. Несмотря на то, что в Управе 17 ноября проходило рабочее  совещание, охрана пыталась  людей в Управу не пропустить, видимо, получив на то, специальные распоряжения. Когда жители, всё-таки, в Управу вошли, их также никто из чиновников не поспешил расспросить, что за беда приключилась с жителями района, которая привела их сюда. Жители были вынуждены скандировать: «Мы ждём приёма!» Видимо, в ответ на призыв к руководителям Управы была вызвана полиция. 

Но обсуждение причин визита салютовцев явно было не в пользу работников Управы. Полиция несколько раз менялась, но жителям даже сочувствовала. Подъехали помощники депутата Мосгордумы Михаила Тимонова. В конечном итоге к жителям вышел сам глава Управы Махов Сергей Михайлович. В результате обсуждения с жителями 9-го дома 9-й улицы Соколиной Горы была достигнута договорённость, что Управа свяжется с представителями коммунальных служб, чтобы они пошли навстречу сложившейся ситуации и вернули дому подключения, пока там остаются жильцы. Сам же вопрос о праве проживания продолжает оставаться открытым, его никак не могут решить законным образом в Департаменте городского имущества. 

Напоминаем, что аварийный дом авиастроителей в 2013-14 годах (после длительной, но успешной борьбы) начали расселять, рабочие завода получали новые квартиры. По нелогичной, а отсюда, весьма мутной схеме, 5 семей новое жильё не получили. Теперь то их и пытаются просто выбросить на улицу, заявляя, что якобы у них нет жилищных прав. Нет и всё. 

Но слово своё глава Управы Сергей Махов сдержал — уже вечером 17 ноября салютовцам вернули свет и начали подключать горячую воду. 



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