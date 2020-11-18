Произвол на "скорой" во время пандемии Диспетчерам и санитаркам службы скорой помощи Алматы не выплатили надбавок, хотя администрация обещала это сделать ранее при журналистах. Более того, выяснилось, что СЭС Алматы не давал разрешения на стирку многоразовых противочумных костюмов на подстанциях службы. А тем временем санитарок заставляли это делать без оплаты этой опасной работы и без начисления надбавок. Кроме этого, у медиков не было и нет необходимых средств защиты. Ряд сотрудников скорой помощи из-за этого заразились Covid-19, а некоторые ушли из жизни.



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