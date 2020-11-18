Политические убийства в Казахстане

Письмо в редакцию: Анатолий Юрьевич, прошу рассмотреть возможность публикации материала коммуниста Сергея Рыжкова из Кокчетава. 24 февраля правозащитник Дулат Агадил, с которым должны были встретиться депутаты Европарламента, был задержан и водворен в СИЗО г. Нур-Султан. Утром следующего дня 40-летний Агадил был обнаружен в камере мертвым. Официальная причина смерти - острый инфаркт миокарда. Оппозиция, общественность весь 2020 год требовали тщательного расследования этого, по их мнению, политического убийства. Активно участвовал в этой кампании сын погибшего - 17-летний Жанболат Агадил. Неделю назад он был убит - ножевое ранение в сердце. Убийство было квалифицировано как бытовое, в ходе уличной драки молодежи.

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Прошло 7 дней, после которых в казахских семьях делают поминальный обед по ушедшим из жизни родственникам. 10 ноября 2020 года в 22:56 часов на телефон полиции 102 в городе Нур-Султан поступило сообщение о массовой драке по ул. Болашак в микрорайоне Коктал. Об этом сообщалось со ссылкой на столичный Департамент Полиции. Приехавшими сотрудниками полиции было установлено, что произошел конфликт между группой молодых людей, переросший в драку. В результате драки двое молодых людей получили телесные повреждения. Одному из них – 17-летнему Жанболату Агадилову были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезду скорой помощи.

Жанболат Агадил, скончался в ночь на 11 ноября в результате ножевых ранений, согласно информации полиции, полученных во время драки в столице, был ранен в область локтя, между четвертым и пятым ребрами и в область сердца. Об этом средствам информации сказал родственник убитого Канат Агадил, который был на опознании тела. Похороны Жанболата Агадила состоялись в пятницу, 13 ноября.

Я практически ничего не знал об этом молодом человеке, хотя жили в одной области. Тем более, что между нашими населёнными пунктами более 200 км. Однако фамилия показалась знакомой. Решил посмотреть по сноске на информацию об этом молодом человеке.

Жанболат Агадил был среди шестерых детей, воспитанных Дулатом Агадилом и его женой Гульнар Касымхановой – дочь Кымбат, сыновья Нурболат, Айболат, Жанболат, Касымхан и Абылайхан. Старшие дети уже взрослые, младшие учатся в школе. Жанболат в 2020-м году окончил 11 классов.

Так я вспомнил, как 9 месяцев назад 25 февраля 2020 года, полиция Нур-Султана сообщила, что в Нур-Султане в следственном изоляторе умер доставленный накануне (24 февраля) Дулат Агадил. В отношении активиста были возбуждены уголовные дела за совершение правонарушений, «выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания». В прокуратуре Нур-Султана позже сообщили, что «причиной смерти Агадила явился острый инфаркт миокарда, возникший из-за развития выраженного спазма коронарных артерий и артериол, который привел к нарушению свертываемости крови с повышенным тромбообразованием и недостаточному кровоснабжению левого желудочка сердца». В ведомстве тогда подчеркнули, что эксперты не обнаружили на теле Агадила повреждений.

«Смерть констатирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи. Предварительная причина смерти: "Острая сердечно-сосудистая недостаточность". Каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не имеется. Начато досудебное расследование», — приводит сайт Tengrinews пресс-релиз полиции.

Накануне вечером в социальных сетях активисты сообщили, что Агадила из дома забрали неизвестные в штатском. На опубликованных в Facebook'e кадрах люди в гражданской одежде задерживают Дулата Агадила дома с применением силы, усаживают его в автомобиль без опознавательных знаков и увозят в неизвестном направлении. По сообщению пресс-службы департамента полиции, «24 февраля примерно в 21:00 Дулат Агадил был установлен у себя дома и в дальнейшем доставлен в следственный изолятор». 17-летний Жанболат Агадил 24 февраля был свидетелем того, как его отца, гражданского активиста Дулата Агадила, забирали из дома, и пытался вмешаться. Позже он выступал с требованиями о проведении тщательного и прозрачного расследования дела о гибели своего отца.

В середине ноября (13.11.2019) 43-летний активист Дулат Агадил бежал из изолятора в селе Акмол, где он содержался под административным арестом. Как он сам позднее заявил, побег был протестом против того, что он назвал необоснованным преследованием. Тогда, после исчезновения активиста из ИВС, родственники, сторонники и правозащитники тоже высказывали опасения, что Агадила могли подвергать в изоляторе избиению или даже убить.

В прошлом году 43-летний активист неоднократно привлекался к административной ответственности за протесты и провел в общей сложности под административным арестом более 60 дней. В середине ноября он сбежал из изолятора в селе Акмол, где содержался под административным арестом. Его родственники и сторонники, а также правозащитники высказывали опасения, что Агадила могли в изоляторе избивать. Также родственники и знакомые Агадила говорят, что он не употреблял алкоголь и не страдал сердечными заболеваниями.

Через 3 дня после смерти президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, не дожидаясь окончания следствия и официальных результатов судебно-медицинской экспертизы, выступил с заявлением, в котором поддержал первоначанальную версию, озвученную полицией: «Учитывая большой общественный резонанс, я внимательно ознакомился с этим делом. С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное — значит пойти против правды», — сказал Токаев. «Все мы подчиняемся воле Всевышнего», — добавил он. Сотни политиков, правозащитников, активистов и участников траурных акций выразили сомнения в достоверности этой версии.

25 февраля Дулат Агадил должен был встретиться с депутатами Европарламента. В ночь на 24 февраля его увели из дома люди в штатском. На следующее утро полиция объявила, что он скончался в изоляторе. После гибели 43-летнего Дулата Агадила в следственном изоляторе в Нур-Султане митинги и траурные церемонии прошли в нескольких городах Казахстана. Участники обвинили власти в его смерти, заявив, что не верят официальным сообщениям о том, что активист перенёс сердечный приступ.

Казахстанские правозащитники назвали смерть Дулата Агадила «политическим убийством» и потребовали, чтобы власти расследовали обстоятельства его смерти открыто и справедливо. Госдепартамент США, посольство Великобритании в Казахстане и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ также призвали власти Казахстана провести открытое расследование смерти активиста. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал заявление прокуратуры о естественных причинах смерти Дулат Агадила.

Известие о том, что Дулата Агадила не стало спустя несколько часов после его помещения в следственный изолятор в Нур-Султане, шокировало многих. Во вторник, 25 февраля, десятки жителей Нур-Султана, Алматы, Актобе, Шымкента и Усть-Каменогорска потребовали объяснений в связи со смертью следственно арестованного. Участники акции обвинили в случившемся власти и выдвинули политические требования.

Когда собравшиеся перед зданием министерства внутренних дел в Нур-Султане перекрыли дорогу, полиция начала задержания. Некоторых затолкали в автозаки и увезли в отделения. Оставшиеся, в основном женщины, настаивали на встрече с главой МВД и говорили, что ответственность за смерть Агадила лежит на руководстве ведомства и страны.

Люди, которые пришли к министерству с портретами Дулата Агадила и свечами в руках, не расходились до полуночи. Среди них были молодые матери с детьми. Некоторые из активистов лично знали Агадила, другие говорили, что никогда не встречались с ним, но, услышав о его смерти, не могли остаться в стороне.

Дулат Агадил активно участвовал в выступлениях многодетных матерей, начавшихся после гибели пяти девочек из одной семьи при ночном пожаре во времянке в столице в феврале 2019 года. Он выходил на протесты с требованиями освободить политзаключенных, прекратить пытки, соблюдать право на свободу мирных собраний, обеспечить справедливые выборы. Дулат Агадил ездил по стране и вёл прямые трансляции в Facebook’е с различных акций, резонансных процессов. Он известен как активный блогер, который оперативно предоставлял информацию, говорят его соратники.

Ближе к полуночи жители, которые вечером 25 февраля провели поминальную акцию перед министерством внутренних дел в Нур-Султане, поехали в поселок Талапкер, где живет семья Дулата Агадила.

27 февраля более 3000 человек приняли участие в похоронах Дулата Агадила. После того, как тело активиста было предано земле, участники похорон приняли решение собраться в центре столицы на стихийный митинг, где намеревались требовать отставки министра внутренних дел и всей политической верхушки Казахстана. Однако по пути с кладбища в центр города полиция стала разбивать колонну автомобилей на части, и уже в центре города задерживать участников акции. Всего в тот день полиция задержала более 50 человек.

26 мая адвокат Галым Нурпеисов, представляющий интересы семьи погибшего политактивиста, сообщил о том, что родные подали заявление о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц в следственном изоляторе, которые дежурили в день смерти Дулата Агадила. 28 мая прокуратура Нур-Султана заявила о том, что уголовное дело по факту смерти Дулата Агадила прекращено «за отсутствием события уголовного правонарушения». Специальная комиссия пришла к заключению, что у Агадила не было телесных повреждений. Родственники не согласились с этим решением и снова подали жалобу.

Обессилевшая от горя жена Дулата Гульнар была не в состоянии передвигаться самостоятельно. Дети поддерживали её.

Смерть при загадочных обстоятельствах помещенного под стражу Дулата Агадила, известного своей активностью во время антиправительственных акций протеста, не оставила общество равнодушным. Соратники, которые не верят официальной версии о смерти вследствие «острой сердечной недостаточности», вспоминают покойного как щедрого человека, боровшегося за справедливость. Соратники активиста вспоминают Дулата Агадила как «очень светлого, душевного человека».

Кайрат Сейиткалиев вспоминает Дулата Агадила как человека с харизмой и лидерскими качествами.

— Однажды он рассказал мне, что на прежней своей работе в иностранной компании столкнулся с несправедливостью, связанной с неравными зарплатами, и принял решение бороться за справедливость. Он сильно радовался, читая комментарии после прямых эфиров. Он верил, что так можно научить людей критически относиться к властям и выдвигать требования, — говорит Сейиткалиев.

— Мне доводилось слышать от него, что будет правильнее приносить пользу людям, чем жаловаться на болезнь и сидеть сложа руки, — вспоминает Ербол Есхожин.

Серик Аскаров утверждает, что Агадил считал своим долгом помогать активистам, которые подверглись преследованию со стороны властей:

— Вместе с Дулатом мы ездили в Зайсан, чтобы принять участие в суде по делу обвиненных в незаконном пересечении границы [казахов из Китая] Кастера [Мусаханулы] и Мурагера [Алимулы]. Он не любил склоки среди оппозиции. Дулат говорил, что «нужно прекращать разговоры ни о чем, всем надо объединяться», — сказал он.

— Он работал крановщиком и не мог поехать в Алматы на суд некоторых активистов. Тогда он переводил по 10–20 тысяч тенге на их счета. Таким он был щедрым человеком, — рассказывает Медет Арыстанов.

Дулат Агадил родился 16 февраля 1977 года в Жангельдинском районе Костанайской области. Сразу после окончания средней школы пошел работать, работал за рулем тяжелой техники. В 2007 году Агадил переехал в Талапкер, населенный пункт близ столицы, он приложил много сил, чтобы улучшить социальное положение пригородного поселка.

Ещё при жизни Дулат Агадил запланировал строительство дома для своей семьи, но из-за гибели, так и не смог воплотить этот план в жизнь. После смерти, его близкие друзья, соратники, активисты и все неравнодушные граждане Казахстана со всего мира, совместными усилиями построили дом для его семьи: кто-то помог деньгами, кто-то информационной поддержкой, а те кто смог, приняли непосредственное участие в строительстве. К окончанию строительства, 8 августа 2020 года, был организован поминальный обед, на который съехалось несколько сотен человек со всей страны. После окончания обеда собравшиеся двинулись к могиле Дулата Агадила, для прочтения молитвы, в результате чего порядка ста участников были подвергнуты административным штрафам, задержаниям и арестам по обвинению в несогласованной с властями акции.

Через три месяца в семье Дулата Агадила произошла новая беда – погиб сын Жанболат.

Нам остаётся помнить и не забывать Дулата Агадила и Жанболата.