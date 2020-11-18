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Московский листок

Памятник убийце Чапаева будет демонтирован по решению местных жителей

Опубликовано 18.11.2020 автором Андрей Манчук в разделе комментариев 0

суд закон
Памятник убийце Чапаева будет демонтирован по решению местных жителей

В селе Красное Первомайского района Оренбургской области жители потребовали снести недавно установленный памятник белоказаку Тимофею Сладкову, который известен у антикоммунистов как "убийца красного командира Чапаева". Обращение поддержали более 200 человек. Сельский совет депутатов обязал главу муниципального образования демонтировать памятный знак - на это отвели срок десять дней.

Именно так выглядит демократия - когда жители каждого населенного пункта сами решают, как называется их город, их улица, и какие памятники должны быть там установлены. И мы видим, как работают на практике эти механизмы - булкохрустам не удалось переименовать через референдумы ни город Тутаев, ни станцию метро "Войковская", а сейчас против декоммунизации поднялась Таруса.

В постмайдановской Украине все решалось другим путем - через произвол кучки националистических фанатиков, которые присвоили себе право сверху переименовывать идеологически неправильные топонимы и ломать памятники, устанавливая на их месте пропагандистские монументы реакционерам, погромщикам и убийцам.

И борьба против декоммунизационного закона - по которому сейчас осудили запостившую портрет Брежнева пенсионерку - является самым необходимым шагом на пути к демократизации украинского государства.



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