Владимирский губернатор Сипягин решил лечиться от коронавируса в частной клинике в Москве

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию, будет лечиться в частной клинике в Москве. Об этом он во вторник сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение он принял чтобы не занимать койки в государственных больницах региона в которых "немного" свободных мест.

"Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь", - написал Сипягин.

Напомним, глава региона 12 ноября сообщил о недомогании и ушел на самоизоляцию. 13 ноября врачи диагностировали у него коронавирус. Позже пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова сообщила журналистам о госпитализации Сипягина, однако место, где он проходит лечение, не уточнила. Между тем, в различных Telegram-каналах появилась информация, что глава региона был доставлен самолетом санавиации из Владимира в Москву.

По данным РЕН-ТВ, он проходит лечение в частной клинике в подмосковном Отрадном. Две недели госпитализации и лечение от коронавируса оцениваются в частном учреждении в 400 тысяч рублей.

Отметим, что летом врачи во Владимирской области жаловались на нехватку жизненно необходимых аппаратов в медучреждениях. Пациенты, в том числе с коронавирусом, не могли пройти даже простейшее обследование.