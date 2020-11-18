Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Владимирский губернатор Сипягин решил лечиться от коронавируса в частной клинике в Москве

Опубликовано 18.11.2020 в разделе комментариев 0

Владимирский губернатор Сипягин решил лечиться от коронавируса в частной клинике в Москве

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию, будет лечиться в частной клинике в Москве. Об этом он во вторник сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение он принял чтобы не занимать койки в государственных больницах региона в которых "немного" свободных мест.

"Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь", - написал Сипягин.

Напомним, глава региона 12 ноября сообщил о недомогании и ушел на самоизоляцию. 13 ноября врачи диагностировали у него коронавирус. Позже пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова сообщила журналистам о госпитализации Сипягина, однако место, где он проходит лечение, не уточнила. Между тем, в различных Telegram-каналах появилась информация, что глава региона был доставлен самолетом санавиации из Владимира в Москву.

По данным РЕН-ТВ, он проходит лечение в частной клинике в подмосковном Отрадном. Две недели госпитализации и лечение от коронавируса оцениваются в частном учреждении в 400 тысяч рублей.

Отметим, что летом врачи во Владимирской области жаловались на нехватку жизненно необходимых аппаратов в медучреждениях. Пациенты, в том числе с коронавирусом, не могли пройти даже простейшее обследование.

 



Рейтинг:   4.50,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Произвол на "скорой" во время пандемии
Произвол на "скорой" во время пандемии
18.11.2020
СССР. Высокая культура и творчество масс
СССР. Высокая культура и творчество масс
12.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В России ускорился спад промпроизводства (3)
Владимирский губернатор Сипягин решил лечиться от коронавируса в частной клинике в Москве (0)
Памятник убийце Чапаева будет демонтирован по решению местных жителей (0)
Политические убийства в Казахстане (1)
Произвол на "скорой" во время пандемии (0)
Тёмная и холодная для рабочих "Салюта". Или краденое солнце на Соколиной Горе (0)
Кошмары на Дмитровке (17)
"Массандра" уходит по дешевке (4)
В ГД внесли законопроект, разрешающий Путину баллотироваться еще на 2 срока (12)
В России зафиксирован шестнадцатилетний рекорд по загрязнению воздуха (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Тайная формула КудринаСилуанова: гробовые для России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: прощание с мифом. Большая игра ХХ века.
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кому из своих достанется "Массандра"?
Михаил Делягин Михаил Делягин: #Дистанционка: отучиться и не умереть. Будет ли перерасчет?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Профессиональные схемы лечения при коронавирусе: применять только при недоступности медпомощи!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss