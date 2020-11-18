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Московский листок

В России ускорился спад промпроизводства

Опубликовано 18.11.2020 в разделе комментариев 4

В России ускорился спад промпроизводства

Падение промышленного производства в России в октябре ускорилось до 5,9% в годовом выражении после 3,6% в сентябре, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе снижение показателя составляло 4,2%, в июле - 5,9%, в июне - 7,1%, в мае - 7,9%.

В октябре Росстат зафиксировал падение во всех ключевых отраслях российской промышленности. Добыча полезных ископаемых снизилась на 8,8% в годовом выражении, объем выпуска в обрабатывающих производствах снизился на 4,4%, обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 3,7%. Рухнули объемы производства в металлообработке (-27,4%), производстве компьютеров и электроники (-15,5%), кожи и меха (-15,1%), а также загрузка НПЗ (-10,6%). Рост на 2% зафиксирован только в деятельности по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Бедлам написал 18.11.2020 11:21
Однако,странно,добычу ископаемых считать "промпроизводством",а об остальном "промпроизводстве",даже и разговаривать не стоит,поскольку это такой мизер,который погоды не делает,да и не делал,с той поры,когда настоящая промышленность в россии была "прихватизирована и ухайдакана".Особенно интересно в этом плане "падение производства компьютеров",если,не имеется в виду производство их в КНР,то откуда они могли "упасть",когда их не было в натуре?
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Спасибо большое, родной аркадаг!
chvv написал 18.11.2020 10:46
Зато Крым ваш!
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(без названия)
Голодный Мясник написал 18.11.2020 10:42
Как сказала одна вонючая плешивая крыса, забившаяся под землю - "Это отрицательный рост!"
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(без названия)
Назревает написал 18.11.2020 10:40
Власть полицай-Паразитов-кровососов не предусматривает никакого развития экономики и страны, а так же нормальной жизни народа! Дезентегрировать их всех нужно!
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