В России ускорился спад промпроизводства

Падение промышленного производства в России в октябре ускорилось до 5,9% в годовом выражении после 3,6% в сентябре, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе снижение показателя составляло 4,2%, в июле - 5,9%, в июне - 7,1%, в мае - 7,9%.

В октябре Росстат зафиксировал падение во всех ключевых отраслях российской промышленности. Добыча полезных ископаемых снизилась на 8,8% в годовом выражении, объем выпуска в обрабатывающих производствах снизился на 4,4%, обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 3,7%. Рухнули объемы производства в металлообработке (-27,4%), производстве компьютеров и электроники (-15,5%), кожи и меха (-15,1%), а также загрузка НПЗ (-10,6%). Рост на 2% зафиксирован только в деятельности по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений.