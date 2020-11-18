На патриотическое воспитание россиян потратят 10 миллиардов рублей

Финансовое обеспечение нового федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" в ближайшие три года составит 10,1 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годов, которую приводит ТАСС.

"Зарезервированные при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по национальному проекту "Образование" бюджетные ассигнования на 2021 год в объеме 3447,4 млн рублей, в 2022 году - в объеме 3345,5 млн рублей, в 2023 году - 3345,5 млн рублей будут направлены на разработку и внедрение программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и проведение всероссийских мероприятий патриотической направленности отдельными некоммерческими организациями в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", - говорится в документе.

Пари этом финансирование национального проекта "Образование" в следующие два года будет сокращено более чем на 14 млрд рублей. Нацпроект "Демография" за это же период недополучит 157 миллиардов рублей.