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Московский листок

На патриотическое воспитание россиян потратят 10 миллиардов рублей

Опубликовано 18.11.2020 в разделе комментариев 3

На патриотическое воспитание россиян потратят 10 миллиардов рублей

Финансовое обеспечение нового федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" в ближайшие три года составит 10,1 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годов, которую приводит ТАСС.

"Зарезервированные при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по национальному проекту "Образование" бюджетные ассигнования на 2021 год в объеме 3447,4 млн рублей, в 2022 году - в объеме 3345,5 млн рублей, в 2023 году - 3345,5 млн рублей будут направлены на разработку и внедрение программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и проведение всероссийских мероприятий патриотической направленности отдельными некоммерческими организациями в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", - говорится в документе.

Пари этом финансирование национального проекта "Образование" в следующие два года будет сокращено более чем на 14 млрд рублей. Нацпроект "Демография" за это же период недополучит 157 миллиардов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Дондер шиш написал 18.11.2020 12:50
Надо больше физкультуры и уроков каратэ, чтоб не спутать патриотов с теми, кто совсем не те... жги тупые учебники (и математику тоже), рассчитывайся на первый-второй и становись в одну ширинку. Все в армию!!!
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Роботы строители жилья-это жилье, работа и зарплата.
студенты на практике написал 18.11.2020 12:41
Создание роботов-жилищных чиновников и антикоррупционных роботизированных
департаментов жилья требуют больших затрат в образовании внедренцов этих роботов и их
патриотического воспитания ? Вы как думаете ?
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''Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством
...'' (алее по тексту). Грибоедов написал 18.11.2020 12:27
Если заморское слово ПАТРИОТИЗМ перевести на ''язык родных осин'', то получается как бы ОТЕЧЕСТВЕННОСТЬ. Таким образом, ''Патриотическое воспитание'' - это есть ''отеческое воспитание'', и если оно не сводится к регулярному ''вытягиванию'' ремнем, то должно осуществляться другим не менее действенным способом - личным примером...
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