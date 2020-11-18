Каждый десятый россиянин умирает из-за алкоголя

Почти каждая десятая смерть в России связана с употреблением спиртного, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай. "Порядка 10% смертей в России обусловлены вредным потреблением алкоголя", - цитирует чиновника РИА Новости.

Он отметил, что потребление алкоголя – это фактор риска развития различных заболеваний, например, вклад алкоголя в развитие цирроза составляет 36-38%, кардиомиопатии – примерно 75%.

Напомним, ранее правительство России ухудшило прогноз по сокращению общей численности населения страны. Согласно прогнозу, на фоне пандемии коронавируса россиян по итогам текущего года станет меньше на 352 тысячи человек. Это максимальная убыль с 2006 года. К 2025 году численность населения может уменьшиться на 1,2 миллиона человек.

По данным Росстата, за январь — август 2020 года естественная убыль населения в стране достигла 346,9 тысячи человек. Смертность на фоне пандемии коронавируса за этот период увеличилась почти на шесть процентов в годовом выражении.