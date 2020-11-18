Совет Федерации разрешил задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Совет Федерации дал согласие на задержание и привлечение его к уголовной ответственности аудитора Счетной палаты и бывшего министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня. Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда он был губернатором региона, сообщает Интерфакс со ссылкой на генпрокурора Игоря Краснова. По его словам, Следственный комитет получил "достаточные доказательства вины Меня".

Сам Михаил Мень заявил, что ничего не знает о предъявленных обвинениях. "Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять", - сказал Мень агентству. Он уточнил, что сейчас находится в России.

Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он возглавлял с 2013 по 2018 год. В 2018 году Мень перешел на работу в Счетную палату России.