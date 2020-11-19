"Единая Россия" может обеспечить стране белорусский сценарий

Верхушка "Единой России" окончательно утратила связь с реальностью. На фоне катастрофического падения популярности единороссы пытаются судорожно удержаться у власти, которая давно стала для них синонимом кормушки. Вогнав страну в невиданный застой, озлобленное прозябание и беспросветное уныние, партия власти при помощи диких законодательных инициатив начинает толкать Россию в пропасть политического и социального противостояния.

"План 2020", о котором с помпой вещали лидеры "ЕР", лопнул с оглушительным треском, разнеся по бескрайним просторам миазмы коррупции, лжи и некомпетентности. Если оглянуться назад, то путь этих пустомель выстлан чередой провалов, перманентным позором, где затасканный велеречивый пафос всенепременно оборачивался казнокрадством и мошенничеством. При них всё и всегда было по Салтыкову-Щедрину: "Заговорили о патриотизме? Значит, снова проворовались".

Лукашенко, на которого сегодня обрушилась ненависть миллионов, имеет хоть какую-то толику оснований заявлять, что в Белоруссии при нём не исчезали элементы созидания: мощные государственные заводы, процветающие сельхозпредприятия, ровные дороги, ухоженные пейзажи. А под эгидой "Единой России" расцветали исключительно частные дворцы, роскошь и трубопроводы, всё прочее хирело и умирало. Однако опыт Белоруссии доказывает, что в современном обществе относительная сытость и стабильность не могут окупить уничтожение политической конкуренции, гражданских свобод и человеческого достоинства. Помним, как несколько лет назад в Минске преследовали первенцев сопротивления за одни только аплодисменты. Режим был убеждён, что репрессивный аппарат так могуч, что убьёт в зародыше любой росток неповиновения. Однако вот уже три месяца некогда забитый и бессловесный народ участвует в поистине революционных событиях.

"Единая Россия" анализирует происходящее у соседей, но сворачивать с линии запугивания населения не желает. За годы правления этой силы мы давно убедились, что она ничего, кроме как отнимать и запрещать, не умеет. Всего лишь за один ноябрьский день единороссы предложили несколько циничных, бесстыжих законопроектов, которые они хотят протащить в преддверии выборов в Государственную Думу.

Снова идёт речь об ужесточении требований при организации митингов. Элементарное для развитых цивилизованных государств право единороссы уже превратили в поле для преследования неугодных, штрафов и арестов участников шествий. Теперь они вносят поправки для фактического пресечения одиночных пикетов, ограничения возможностей журналистов, расширения лазеек для отказа в проведении мероприятий. Другая инициатива "Единой России" направлена на блокировку агитационных материалов в интернете со стороны ЦИК и региональных избиркомов. Количество цензоров в российском интернет-пространстве напоминает самые мрачные времена николаевского царствования с его "чугунным" цензурным уставом. Наконец, в Совете Федерации предложили увольнять учителей в случае "разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции". Такую бы прыть депутатам хоть раз продемонстрировать в вопросах защиты интересов рядовых граждан!

Однако перл про Конституцию особенно примечателен, и не только тем что вся эта братия недавно меняла её ради "обнуления", фактически нарушая предыдущую. Именно сейчас активные граждане обратили внимание на то, что подвергшийся поправке документ содержит исключающие друг друга статьи и положения. Так, по Конституции президент подписывает и обнародует федеральные законы, осуществляет общее руководство правительством, назначает судей, и это противоречит положениям статьи 10, в которой говорится, что «государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, а органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Одна из статей гласит, что «президент является гарантом прав и свобод человека и гражданина», а другая, что «права и свободы человека и гражданина обеспечиваются правосудием». Положение статьи, по которому «президент представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность председателя Конституционного Суда, назначает на должность судей федеральных судов», противоречит пункту другой статьи, согласно которому «судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону». Со временем количество противоречий в Конституции только увеличивается.

Деятельность "Единой России", игнорирующая интересы и мнение оппонентов - а это уже более половины граждан страны, пытающаяся сохранить свои преференции запретами и диктатом, подорвавшая законность как таковую, точь-в-точь повторяет путь Белоруссии. При этом партия власти проводит куда более бездарную и жульническую социально-экономическую политику. Подобно Лукашенко надеяться она продолжает единственно на взлелеянную и выпестованную репрессивную машину. Жадность и эгоизм здесь подменили государственное мышление. Что станет с этой раковой опухолью? Отрежет её народ, или она пожрёт его с потрохами? Многое зависит от воли и решимости людей. Известно, что на поздних стадиях болезнь становится неизлечимой.