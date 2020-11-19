Заявление по итогам первой кампании за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий во всем мире

Социалистическое движение Казахстана и Единая Коммунистическая партия Грузии выражает свою признательность и благодарит все партии, которые поддержали наш призыв выступить против разработок и распространения американским военными биологического оружия, а также за ликвидацию военно-биологических лабораторий во всем мире. 45 партий из списка объединения «Солиднет», а также дополнительно две партии, не входящие в него (ОКП также поддержала заявление - прим.ред.), поставили подписи под обращением.

Это большой успех, который показал, что коммунисты не просто озабочены этой угрозой разработки, распространения и использования биологического оружия империалистами, но и выступают в авангарде движения за его запрещение. Открытие американскими военными в мире все новых лабораторий разной степени защиты, которые неподотчетны и неподконтрольны местным правительствам, создаёт дополнительную опасность случайной или преднамеренной утечки наиболее опасных видов заболеваний.

Сейчас американскому Пентагону подчинены 1495 лабораторий третьей степени защиты в разных странах мира, но есть еще сотни лабораторий первой и второй степени. Ситуация усугубляется тем, что США не подписали протокол Конвенции ООН 1972 года о запрещении разработки биологического оружия и контрабанды биоматериалов.

Все больше ученых и журналистов раскрывают новые факты того, что собранные в разных странах опасные виды заболеваний затем модернизируются в лабораторных условиях. На территории бывшего СССР есть факты использования новых препаратов и опасных заболеваний в отношении людей. Речь идет о Грузии и Украине. Уже доказано, что собранные американскими военными биологами образцы природных заболеваний в Казахстане в 2013-м году затем через дипломатическую почту курьерами доставлялись в биологическую лабораторию Лугара в Грузии. Затем модернизированные виды заболевания были распространены на территории Северного Кавказа и южных регионов России.

Это говорит о реальной опасности активного использования биологического оружия американскими военными против своих потенциальных противников в том числе для подрыва сельского хозяйства и животноводства. Через сеть военно-биологических лабораторий также собираются ДНК-данные местного населения, природы и фауны для разработки видов биологического оружия, ориентированного именно на конкретную географическую и климатическую территорию.

Мировая пандемия уже показала возможность повсеместного распространения опасных заболеваний и неспособность систем здравоохранения большинства государств, подорванных приватизацией и антисоциальными реформами справиться с такими вызовами. Это еще показывает всем огромную угрозу возможного применения биологического оружия в момент обострения противоречий между капиталистическими державами, что может привести к гибели миллионов людей, к голоду и подрыву экономики многих стран.

В этой ситуации коммунисты должны быть впереди борьбы против данных угроз со стороны империализма и добиваться ликвидации военно-биологических лабораторий по всему миру. Мы призывам поддержать и дальнейшие наши действия, и новые кампании против распространения биологического оружия, которые мы предпримем в ближайшее время. Мы уверены, что необходимо международное объединение партий и профсоюзов для организации борьбы против нахождения таких военных лабораторий в своих странах для координации совместных усилий.

С братским приветом

Социалистическое движение Казахстана

Единая Коммунистическая партия Грузии