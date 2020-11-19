Три вопроса Роспотребнадзору

Я подвергся критике за то, что дискутировал о проблемах COVID-19 всего лишь с доктором медицинских наук из Италии С. Мирониным, и меня упрекнули в том, что я не задал вопрос «настоящим специалистам», а именно - ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Дело в том, что именно этот ФБУН обещает гражданам ответить на любые вопросы по COVID-19 в рамках части 3 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и для того, чтобы граждане задали ему вопросы, создал специальную страницу на своём сайте:

https://www.pasteurorg.ru/feedback

Действительно, а почему и не задать вопросы по COVID-19 этому институту? Даже не все вопросы, а хотя бы три?

Итак, начнём.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО С ТРЕМЯ ВОПРОСАМИ О COVID-19

ФБУН «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМ. ПАСТЕРА» РОСПОТРЕБНАДЗОРА

(в рамках части 3 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

Википедия сообщает, что «существует три основные гипотезы происхождения вирусов: регрессивная гипотеза, гипотеза клеточного происхождения и гипотеза коэволюции». Существует и не признаваемая официальной наукой, но хорошо обеспеченная доказательствами гипотеза, согласно которой вирусы являются не причиной болезни, а её следствием – результатом борьбы клетки организма с какой-то иной болезнью.

К примеру, официальная наука в настоящее время признаёт рабочей гипотезу клеточного происхождения, согласно которой «вирусы могли появиться из фрагментов ДНК или РНК, которые «высвободились» из генома более крупного организма». Но поскольку ДНК и РНК, из фрагментов которых «вирусы могли появиться», принадлежат клетке заболевшего организма, то это положение полностью согласуется с тем, что вирусы – это не патоген, а ответ клетки на какое-то иное воздействие на организм.

Ввиду такой бросающейся в глаза неясности того, чем вообще является вирус, логично придерживаться того, что уже хорошо изучено и зарекомендовало себя.

Вот и возникает вопрос, почему медицина России в ходе организованной паники, под названием «COVID-19», отказалась руководствоваться триадой «Генле-Коха, которая подчеркивала главную, ведущую роль в развитии инфекционного процесса микроорганизма - возбудителя заболевания. В соответствии с ней: 1) микроорганизм всегда должен встречаться при данной болезни и не встречаться у здоровых людей и у больных другими болезнями; 2) микроорганизм должен быть выделен от больного в чистой культуре; 3) чистая культура микроорганизма должна вызвать то же самое заболевание». (А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. «Медицинская микробиология, иммунология и вирусология», учебник, 2008).

И рассматривая информацию, сопровождающую COVID-19, возникает недоумение: как согласуется с первой аксиомой Коха бесконечные утверждения медиков о том, что существуют «бессимптомные заражённые» и даже «бессимптомные больные» COVID-19? Вообще-то это понятие равноценно понятию «отсутствующие присутствующие», и выглядит, как довод для убеждения исключительно дураков. Но у умных людей возникает вопрос – если вирус, которому дали название SARS-COV-2, реально существует и вызывает болезнь COVID-19, то почему этот SARS-COV-2 у одних людей эту болезнь вызывает, а у других нет?

Правда, в приведенном выше учебнике, к триаде Генле-Коха даётся «уточнение»: «Однако многочисленные наблюдения со временем привели к пересмотру этой доктрины. Стало очевидным, что развитие болезни зависит не только от свойств возбудителя, но во многом и от состояния макроорганизма, которое, в свою очередь, зависит от условий его существования».

Это «уточнение» явно сделано для того, чтобы «учёные» могли объяснить что-угодно чем-попало.

Ведь если не сам микроорганизм, а некое состояние человека определяет, заболеет человек или нет, то почему вы считаете причиной болезни этот микроорганизм, а не это состояние? Где логика?

Отсюда первый вопрос:

1. Почему вы считаете причиной паники COVID-19 некий вирус SARS-COV-2, если этот вирус не вызывает никакой болезни у тех людей, которых вы считаете, «заразившимися без симптомов»?

Согласно второй и третьей аксиоме доктрины Коха, микроорганизм, который предположительно вызывает данную болезнь, должен быть выделен от больного в чистой культуре, и эта чистая культура должна вызвать тоже самое заболевание у добровольцев или подопытных животных.

Напомню вам учебное пособие для студентов медицинских институтов: Букринская А.Г. Вирусология. М.: Медицина, 1986. Глава «Выделение вируса из клинического материала» (страницы 175-180):

«Вирусы могут быть выделены путем заражения лабораторных животных или культур клеток и идентифицированы с помощью биологических и серологических тестов. Методы выделения вирусов при различных инфекциях суммированы в табл. 19. Методы выделения вирусов из смывов носоглотки и фекалий больных людей с целью дифференциальной диагностики вирусных инфекций приведены в схемах 4 и 5. Показания к выделению вируса могут быть следующими. ... 3. Инфекции, вызванные новыми типами вирусов».

А из помянутой в цитате таблицы следует, что выделение коронавирусов (да, именно коронавирусов!) проводится на клеточных культурах «эпителия слизистой оболочки трахеи человека (органные культуры)».

И не смотря на отработанные методики выделения вирусов, ничто для этого до сих пор не сделано и не делается – вирус SARS-COV- никем не выделяется!

Поэтому вируса SARS-COV-2 до сих пор нигде не существует в чистой культуре – в тех же в лабораториях, в указанных выше клеточных культурах. Соответственно, не организовано получение «золотого стандарта» или вирусных изолятов SARS-COV-2. Следовательно, до сих пор не известно, существует ли некий новый, отдельный вирус SARS-COV-2 или мы имеем дело только с теми семью типами коронавируса, которые, как установлено ещё в 60-х годах, обеспечивают от 4 до 15% заболевших при любой вспышке сезонного гриппа?

Но раз вирус SARS-COV-2 не выделен в отдельную культуру, то не известен и генный состав (последовательность нуклеотидов) РНК этого предполагаемого вируса.

Многочисленные «специалисты» утверждают, что геном вируса SARS-COV-2 секвенирован, то есть специальными методами установлен нуклеотидный состав генома вируса SARS-COV-2. Но это для приготовления рагу из кролика нужна хотя бы лошадь, а для установления нуклеотидного состава генома SARS-COV-2, для начала необходимо выделить SARS-COV-2. А это, снова повторю, никем не сделано!

В результате все нынешние генетические и белковые детали и подробности SARS-COV-2 – это ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫДУМКИ «УЧЁНЫХ», хорошо зарабатывающих на этих выдумках и использующих эти выдумки для создания паники COVID-19.

Без организации «золотого стандарта», без вирусных изолятов невозможно создать вакцину для реального SARS-COV-2, а не для теоретических выдумок о SARS-COV-2.

Без организации «золотого стандарта» невозможно найти праймеры для ПЦР-тестов по его обнаружению.

В результате: «16 апреля 2020 года Еврокомиссия опубликовала документ, …в котором говорится, что на момент 16 апреля в Европе циркулировали 78 РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕСТОВ ПЦР и 110 различных типов серологических тестов (поиск антител в крови). Ни один из них не проверен, не одобрен. До такой степени, что большая часть делающих эти тесты даже не докладывали о том, какую именно генетическую последовательность праймеров они используют в своих тестах ПЦР».

Отсюда второй вопрос:

2. Почему Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России не потребовала от институтов биологии выделения вируса SARS-COV-2 и организации его «золотого стандарта», а вместо этого через СМИ наводит панику в России используя теоретические умствования лиц, называющих себя «учёными»?

В течении шести месяцев, когда в России полыхало (и продолжает полыхать) коронавирусное безумие, в Белоруссии не вводился карантин, не останавливались предприятия, не вводился масочный режим, не отменялись праздники – в Белоруссии были приняты меры всего лишь адекватные вспышке сезонного гриппа.

В результате, на 11 ноября заболевших с положительным тестом на COVID-1 на 100 тысяч населения в Белоруссии – 1157 человек, а умерших «с корононавирусом» – 10,8 человека. Но к этому же 11 ноября 2020 года на 100 тысяч жителей во всей России заболевших – 1328 человек, умерших – 22,9 человека, а в Москве заболевших – 3904, а умерших – 60,1. В России и Москве, в которых власть остановила экономику, общественную жизнь и заставляет всех граждан ходить в намордниках, как видите, умерших с коронавирусом в 2-5 раз больше, чем в Белоруссии, уважающей права человека. От 2 до 5 раз больше!!

Отсюда третий вопрос:

3. Почему Роспотребнадзор и подчинённые ему исследовательские институты, видя из приведенной статистики, что коронавирусные ограничения в России вызывают не только колоссальные экономические убытки, но и ничем не оправданное повышение смертности населения, тем не менее, поддерживают власть в её стремлении вводить и вводить попрание конституционных прав граждан, ограничения экономики и общественной жизни?

Ю.И. Мухин.

Я прошу читателей по возможности распространить это письмо на других сайтах и сообщить мне их адреса, чтобы я, в свою очередь, сообщил эти адреса этому ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» и этим подбодрил его ответить.