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Московский листок

Извините, но уже четвертый. Мень воровал?

Опубликовано 19.11.2020 в разделе комментариев 1

суд закон
Извините, но уже четвертый. Мень воровал?

В четверг Басманный райсуд изберет меру пресечения в виде запрета определенных действий аудитору Счетной палаты Михаилу Меню. Накануне с разрешения Совета федерации Мень был задержан ФСБ и обвинен Следственным комитетом в растрате 700 млн руб., совершенной в бытность его губернатором Ивановской области. Расследование дела в отношении предполагаемых  сообщников Меня уже завершено, а компания, которой достались бюджетные средства, вернула их государству.

Генпрокурор Краснов попросил сенаторов не только разрешить привлечь Меня за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), но и санкционировать его задержание и избрание ему меры пресечения в виде запрета определенных действий - это одна их самых мягких мер пресечения, которая лишь недавно была введена в УПК, хотя инкриминируемое экс-губернатору преступление относится к категории тяжких, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Совет Федерации разрешил задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Нет, нормально, конечно. Кому другому арест, пресс-хата и десять лет строгого режима, а кому - запрет определенных действий. Странная мера. Может, какому Дзюбе и понятно было бы - больше так не делай... А вот за растрату 700 миллионов рублей? Это, между прочим, где-то пятая часть бюджета Иваново в бытность Меня губернатором.

Кстати, ивановский городской бюджет на 2010 год был сформирован с дефицитом в 122,6 млн рублей - лет пять можно было бы покрывать дефицит бюджета из денег, растраченных группой граждан под руководством бывшего губернатора. 

Вообще-то Ивановская область одна из самых небогатых. Бедно там люди живут. И каких-то особо богавтых олигархических структур там нету. То есть воровать из тамошнего бюджета - это все равно, что залезть в карман нищему или отнять миску супа у голодного. 

Интересно, отец аудитора-министра-губернатора богослов и подвижник Александр Мень как бы отнесся к карьерному восхождению сына в стране, где слово "чиновник" стало почти синонимично слову "вор"?

А.Б.

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Всего комментариев к статье: 1
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Воруют все! 100 %!
это система написал 19.11.2020 00:52
имени старика Кабаева.
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