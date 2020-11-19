Теперь либералы будут нас учить, как нужно читать Маркса выборы платошкин Грешным делом, думал, что после ухода Валерия Якова с поста главного редактора, "Новые известия" уже не выходят, но вот Новости Яндекса принесли благую весть: не только выходят, но даже публикуют упреки ФОРУМу.мск - не то публикуем, Маркса извращаем, партийных решений не исполняем... Хотя, извините - каких решений? Из "Новых известий" узнали, что Открытая электронная газета ФОРУМ.мск, существующая с 1998 года, принадлежит Объединенной коммунистической партии (ОКП), созданной лишь в 2014-м году. Впрочем, если бы мы принялись излагать историю какой-нибудь партии "Яблоко", то тоже бы чего-нибудь напутали. Особенно если б стали перепечатывать всех подряд... Но статью из НИ перепечатаем - интересно же, как люди "смотрят в книгу и что там видят". Дадим только несколько маленьких уточнений: - ФОРУМ.мск не является ничьим органом и не принадлежит никакой партии; - ФОРУМ.мск публикует дискуссионные материалы, даже если мнение их авторов не совпадает с мнением редакции; - Идеи г-на Платошкина, ввиду большого общественного внимания к его незаконному преследованию, стоят того, чтобы ознакомить с ними широкую общественность и дать людям возможность самим разобраться, что к чему; - Д.А.Митина ни одного дня не состояла в КПРФ; - А.Ю.Баранов не состоял в Московской организации КПРФ; - ОКП не состоит целиком из бывших членов КПРФ; "А не дать ли по соплям клеветникам из КПРФ?"); - Изгнание членов КПРФ за мифический "неотроцкизм" произошло не "якобы", а в соответствии с постановлением ЦК КПРФ "Об опасности неотроцкистских проявлений (см.); - ФОРУМ.мск публикует эту статью из НИ в порядке обсуждения статьи Твердохлебова, но вовсе не предлагает ниже размещенный текст в качестве программы какой-либо партии.

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Под видом «нового социализма» его адепты вновь протаскивают тотальную диктатуру финансового капитала На сайте Объединённой компартии (ОКП) опубликована статья под названием «Ошибка Маркса. Новая теория социализма» за авторством некоего Геннадия Твердохлебова. На этот материал обратил внимание в своем блоге сетевой аналитик Владимир Василиев: «Этой статьёй её автор высказывает не своё частное мнение, но излагает как бы программные положения как бы от имени «Социалистической партии РФ», на официальном сайте которой красуется Н. Платошкин в качестве «вождя нового социализма» и этой «социалистической партии». Поскольку статья опубликована на сайте ОКП, главным редактором которого является секретарь ЦК ОКП Анатолий Баранов, и публикация самой этой статьи не сопровождена никаким редакторским предисловием или послесловием, постольку, по меньшей мере, главный редактор сайта ОКП и секретарь ЦК ОКП счёл содержание этой статьи вполне приемлемым также и для членов ОКП. ОКП — это бывшие члены КПРФ, в значительной своей части — жители Москвы, состоявшие на учёте в Московском региональном отделение КПРФ, возглавляемые В. Лакеевым, А. Барановым, Д. Митиной и другими членами нынешненего ЦК ОКП. Из КПРФ все они якобы изгнаны как «неотроцкисты». Так вот уже года два, если не больше, ОКП официально находится в процессе объединения с РКРП-КПСС, о чём на официальных сайтах этих «компартий» есть соответствующие сообщения. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что Г. Твердохлебов публично в форме программных предложений, если не толкования ряда принципиальных положений программы «Социалистической партии РФ», выразил достаточно распространённые также и в «коммунистических партиях РФ» идеологические воззрения и убеждения. Уже только поэтому существо этой статьи не может не вызывать интерес у всякого человека, который считает себя марксистом, коммунистом. Итак, каковы главные тезисы этой статьи и, что гораздо важнее, каково существо главных тезисов этой статьи Г. Твердохлебова под названием «Ошибка Маркса. Новая теория социализма»? «Новая теория социализма — утверждает Твердохлебов, — отказывается от диктатуры пролетариата, ибо диктатура пролетариата – это трагическая ошибка Маркса, который неправомерно идеализировал пролетариат, что и породило самые позорные страницы истории социалистического строительства в виде раскулачивания, жесточайшего подавления крестьянских волнений, воинствующего атеизма, физического уничтожения представителей чуждых классов». А что вместо «диктатуры пролетариата», хотя Маркс писал отнюдь не о «диктауре пролетариата», но именно о «революционной диктатуре пролетариата»? «Новая теория социализма вводит демократические принципы взаимоотношений между членами общества», — тут же следом за цитированным тезисом провозглашает Твердохлебов. Из этого надо полагать, что между общественными классами, прежде всего, «вводятся новые — демократические — принципы взаимоотношений»? Или «учение об общественных классах — это тоже трагическая ошибка Маркса»? Поскольку таковой «ошибки» за Марксом идеологи «нового социализма» публично не указывают (мне пока не встречалось исходящее от них указание на это), постольку «демократические принципы взаимоотношений» вводятся «между общественными классами» также, как и между всеми «членами общества». Ну а раз в общество «вводится классовый мир и сотрудничество классов», основанные на «демократических принципах», то тогда «диктатура» одного класса действительно неуместна. «Диктатура господствующего класса выводится из общества» росчерком пера идеологов «нового социализма» точно так же, как у Прудона 175 лет назад монаршей волей вводились и выводились (откроировались, конституировались) экономические и производственные отношения — «Всех делов-то на копейку!» «Демократия, — пишет далее новоявленный Прудон, — базируется на общенародной форме собственности на средства производства и на том, что все предприятия рыночного социализма управляются экспертными советами, состоящими из руководителя подразделения и 2-3 человек самых авторитетных профессионалов в бригаде, отделе, участке, цехе. Экспертный совет предприятий выбирается начальниками цехов. Сто директоров предприятий, имеющих самые высокие показатели по основным параметрам работы, выбирают, посредством тайного голосования, премьер-министра РФ. Социалистическая Партия России должна строить рыночный социализм с общенародной формой собственности, куда включается земля и все её недра. ... Предприятия рыночного социализма могут иметь разнообразные формы: от единоличного и семейного бизнеса до акционерных обществ с неограниченным числом его участников. Между предприятиями рыночного социализма осуществляются товарно-денежные отношения, с конкурентной «борьбой», регулируемой антимонопольным законодательством». Токмо вот о том, откуда берутся директора предприятий, сей прожектёр «нового социализма» умолчал. Случайно ли умолчал? Нет, совсем не случайно. Ведь сказано же им, что «предприятия рыночного социализма могут иметь разнообразные формы: от единоличного и семейного бизнеса до акционерных обществ с неограниченным числом его участников». Стало быть, директора предприятия будут назначать частные собственники этого (соответствующего) предприятия. Они же — частные собственники финансово-капиталистических предприятий — посредством своих агентов-директоров предприятий фактически монопольно будут определять и премьер-министра РФ помимо всяких там президентов, парламентов, народных голосований, экспертных советов предприятий и прочих декораций «демократических принципов отношений между членами общества». Как думает читатель: сто «предприятий, имеющих самые высокие показатели по основным параметрам работы» — это какие и, главное, чьи будут предприятия? Неужто это будут предприятия, которые не принадлежат «новой финансовой аристократии», то есть неужто они не будут принадлежать финансовым капиталистам — действительным членам глобальной интернациональной корпорации финансовых капиталистов? Этого не будет, ибо этого не может быть в условиях «товарно-денежных отношений с конкурентной борьбой» потому, что этого давно уже нет во всём мiре, в том числе и в РФ, и быть не может по самой общественной природе финансового капитала. Таким образом, глобальный финансовый капитал при этом «новом социализме» в РФ будет монопольно назначать премьер-министра РФ, а все прочие — могут только петюкать в подворотне. И что это, если не тотальная диктатура глобальной интернациональной корпорации финансовых капиталистов в РФ и над РФ? Ну а «демократические декорации» пусть будут и на предприятиях, и «во взаимоотношениях между членами общества» — «пусть народ потешится — народ любит потешиться!» Вот так под видом «нового социализма» по-воровски, аки старый волк в новой овечьей шкуре, вновь протаскивается не просто финансовый капитализм, но диктатура финансовых капиталистов. Это — тот самый финансовый капитализм, который был прежде и есть ныне не только во всём «цивилизованном мiре», но и прежде был в СССР, да и ныне в РФ есть он же самый — родимый. Токмо в СССР и в РФ, судя по статьям идеологов и программным положениям РКРП, КПСС, ОКП, КПРФ, а тепепрь также и «СПРФ» Платошкина, — это был «нецивилизованный» финансовый капитализм, а надо, чтобы он стал «цивилизованным». Вот и вся новизна всех этих разновидностей «социализма» до копейки! P.S. Из программы движения (партии) "За новый социализм" https://new-socialism.org/: 1. Реальная национализация природных ресурсов, железнодорожного транспорта и энергоснабжения. ... 2. Перевод части доходов от экспорта нефти и газа на личный счет каждому россиянину, платившему взносы в пенсионный фонд как минимум 15 лет. 3...7 [прочие "популистские ништяки" всем по принципу - всем сестрам по серьгам - В.В.] 8. Запрет работы в офшорах для любых компаний с государственным участием, а также для всех частных компаний, на которых занято не менее 500 человек. 9. Введение в УК РФ конфискации имущества в качестве наказания за расхищение государственных средств. ... 11. Возможность отзыва любого выборного лица (включая президента), проработавшего не менее половины срока полномочий путем референдума. ... 13. Прямые выборы населением судей районных и областных судов. ... 14. Облегчение процедуры проведения референдумов и организации митингов и демонстраций. ... 16. Переименование полиции в милицию. 17. Прямые выборы членов Совета Федерации. ... 18. В целях обеспечения честности выборов в состав избирательных комиссий не могут входить лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе. Прямая трансляция подсчета голосов в интернет с демонстрацией итогового протокола. 19. Восстановление союзного государства на базе республик бывшего СССР на основе свободного волеизъявления их граждан. 20. Изменение государственной символики России... И всё - на этом "абзац"! Вот и весь "новый социализм" Платошкина на этом закончился, так и не начавшись, впрочем, как и у РКРП-КПС, и у КПРФ тоже.



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