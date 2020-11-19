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В субботу, в 14 часов 21 ноября жители московских общежитий соберутся у Приёмной Президента РФ

Опубликовано 19.11.2020 автором А. Зимбовский в разделе

В субботу, 21 ноября 2020 года, жители разных московских общежитий соберутся у Приёмной Президента РФ.

 

Пока Конституция хвалебно парит в путинском эфире, чиновники всех мастей гоняют жителей общежитий по всем округам Москвы. А то, что право на жильё зафиксировано в Конституции, что оригинальной, что поправленной – так кому какое дело.

 

Департамент городского имущества, Росимущество, вроде бы, как одни из столпов законности, но здесь они выступают как затейники массовых выселений. Прокуратуры всех рангов жилищных преступления стараются не видеть, мэрия невыполнение собственных указов игнорирует, жители живут, как в осадной полосе, ожидая выселения в любой час.

 

В Приёмной Президента жители разных общежитий также не бывали раз, исправно получали отписки или лапшу в конвертах. Время идёт, а вопросы не решаются, только угрозы о выселении от властей всё чаще стучатся в дверь. Да и не только угрозы, стучатся и приставы, выселяют из жилья, не щадя семей, вопреки главным законам страны.

 

Отметим, что массовые нарушения прав граждан происходят не только в Москве, и не только с жильцами общежитий. В Ростове земля на «театральном спуске» понадобилась под застройку и весь частный сектор выгорел разом. В Геленджике участок под домом Красногвардейская 79, видимо, тоже подо что-то понадобился, и весь дом был признан самостроем, то что люди успели купить в нём жильё – да кого это, опять же, волнует?

 

21 ноября в 14 часов жители вновь соберутся у Приёмной Президента на Ильинке. Может быть, Конституции требуется их помощь?

 



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