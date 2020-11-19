Почему-то в кремле едят выращенное государством, а не частником

В статье 19 Конституции РФ говорится, что все равны перед законом и судом. Красивая фраза, но её выполняет только простой народ. Тот кто не выполняет и нарушает идёт под суд. Чиновники и особенно самого высокого ранга живут по каким - то своим законам, а может даже и по понятиям. Писал и раньше, однако в нынешней ситуации напомню ещё раз.

Кремль имеет два государственных агрохозяйств. Агрокомплекс "Воскресенский" расположенный по Калужскому шоссе и агрокомплекс "Непецино" по Коломенскому шоссе. Они выращивают экологически чистую продукцию для Кремля и парламента. Говорят, что есть и магазины от этих хозяйств, но их мало и в них поступает продукция, которая осталась от главных потребителей. И естественно цена не для нашего брата. Так было всегда, однако есть небольшое "но"? Эти оба хозяйства принадлежат государству и там нет никаких частных предпринимателей. Почему? Да потому что и руководство, и рабочие получают твёрдую зарплату и иногда премии. Частнику нужно как можно больше получить прибыли и это толкает его на всякие авантюры по выращиванию и скота, и овощей, фруктов, и всякой зелени. Естественно в этих двух хозяйствах есть специализированные лаборатории. А народ при бандитском капитализме превращён в скотов. Кушай то, что предлагают частные производители. Так как на счёт Конституции и равенства? Равенства никогда нет и очевидно не будет. Однако в СССР госты соблюдались повсеместно и отравленной продукции в магазинах и на рынке не было. Иногда качество страдало, но отравлений не было. Сейчас вся продукция и особенно животного происхождения выращена на антибиотиках и других добавках позволяющих набирать вес, но не здоровье животного.

На днях смотрел по телевизору как производят искусственное мясо и капусту. На вид не определишь, думаю что наше правительство либо купит эту технологию, либо украдёт, вот тогда и заживём.

То что премьер перетряхивает колоду министров видно, однако какова цель остаётся загадкой. В.Сунгоркин говорит, что он подбирает своих людей на ключевые посты и сравнивает его со Столыпиным. И это говорит главный редактор Комсомольской правды. Столыпин вывозил крестьян в Сибирь и выбрасывал в чистом полк или на поляне посреди леса. Не дай Бог повторить это. Премьер что разбирается и в сельском хозяйстве, и в машиностроении, и в строительстве? Окружил себя замами, советниками и при этом его не волнует нищий бюджет. Например, под Питером строят резиденцию Патриарха стоимостью всего за 2,8 миллиардов рублей. Для Мишустина это мелочь. Но ведь у него есть резиденция в Переделкино. Питерские чиновники говорят, что это резиденция для президента, а что у него нет резиденций? Обеднел наш президент. Может надо обождать до того дня или года, когда экономика начнёт расти тогда и стройте. Однако Кремль и правительство живут своей жизнью, а мы в рабском поклоне приветствуем их в добром здравии за наши кровные.

Исполняя поправки, дума обсуждает новые назначения в правительстве. Это чистая формальность. Если президент предложил этих господ, то так и будет. Но вот Зюганов снова отличился: "Либо вы меняете экономический курс, либо вы все обречены". Менять курс будут не министры, а президент, однако этого он не допустит. Депутат Поклонская на радио "КП" заявила: "Воруют везде". Если менять курс то надо всех пересажать, возможно и с вашей партии. Не зря представитель президента в думе Г.Минх предложил КПРФ отказаться от мандатов и выйти на улицу. Вот до чего дожил Зюганов в борьбе за СССР? И кто пойдёт на смену курса? И на что же они обречены? Ещё ни один чиновник не ушёл нищим. Больших "товарищей" президент просто увольняет или переводит на другие должности. Некоторых судят для показухи другим, чтобы не хапали мешками, а знали меру и не выставляли богатство на показ. Например. у заместителя начальника полиции г. Кулебяки Алексея Волкова особняк за 60 миллионов рублей. Неужели он попал в рабство к нашим банкирам? Сомнительно. Сейчас вряд ли найдёшь чиновника который живёт в хрущёвке? Вот я жил 30 лет в такой квартире и меня это устраивало. Всё есть и вода горячая, холодная, отопление, туалет, газ и всё это стоило примерно 16 рублей в месяц. Сейчас в такой квартире живёт мой сын в г. Томске, где арестовали мэра и не хватает зарплаты на оплату ЖКХ в зимний период. И всё это творится при сильном президенте.

Интересный монолог выдал новый министр здравоохранения. "Медработники обеспечивают безопасный лечебно - диагностический процесс, но пациент обязан не доводить свой организм до крайности, а уж коли довёл - не имеет право сваливать вину на спасающих то, что ещё можно спасти". Хорошо сказано, однако главное упустил. Расскажите народу как попасть к нужному врачу? Есть запись на год. Так кто виноват, что болезнь либо унесла пациента на кладбище, либо болезнь уже нельзя вылечить. 17 - го ноября я поехал в город Никольск с соседкой ,которой 83 года. Шустрая старушка. Ездим в город раз в две недели за лекарствами. У неё муж постарше и сын инвалид. Лекарств каждый раз покупает примерно на 5 тысяч рублей. На этот раз обошла 5 аптек и ни одного лекарства нет. Аптекари говорят, что этих лекарств нет и на базе. Так кто виноват если пациент без лекарств умрёт? Именно вы, министр здравоохранения. Более того проведена преступная оптимизация. Надо провести расследование и наказать виновных, а их президент берёт на повышение. Укомплектовать поликлиники, больницы медицинским персоналом. Ваша предшественница установила время приёма пациента. Она в своём уме и почему вы не отменяете преступное нововведение? Проводя обследование в спешном порядке врач может и не увидеть зарождающуюся болезнь. И ещё. Оптимизация нарушила порядок проведения диспансеризации населения. Она сейчас проводится формально. Если вы не первый день в медицине то должны знать, что с принятием бандитски - воровского капитализма народ стал болеть и умирать чаще и больше чем при СССР. Причина вам известна? Если известна то принимайте меры. Почему вы не противостоите предложениям Голиковой, которая заявила, что возврата медицины к советскому образцу не будет. Почему она на этом настаивает? Практически медицины в России для народа нет. Вы должны бить во все колокола. Потому что Голикова с её зарплатой может оплатить лечение и в России, и за её пределами. А народ на 15 - 20 тысячах чистую жратву не может купить. Считаю, что в стране две причины по которым простой человек болеет чаще и больше. Во - первых не может питаться экологически чистыми продуктами. Госты отменили и производители воспользовались бесконтрольностью со стороны государства. Кремль и другие чиновники с рынка не кушают. И во - вторых, человек не знает, что будет завтра и всё время живёт в стрессовом состоянии. Из этого и складывается болезнь. А вы пытаетесь оправдать врачей если они не уберегли пациента. Во - первых министр виноват, что медицина развалена прежними министром, который ничего не понимал в здравоохранении. А кто её назначил? Спросите у назначенца или кишка тонка спрашивать у президента? Работайте если понимаете проблемы медицины, а не сидите за зарплату. Требуйте увеличить бюджет в два три раза и зарплату всем медикам а не тем кто работает с вирусниками. Ваша зарплата во сколько раз больше чем у медицинского персонала за пределами Москвы? И что вы сделали для медицины?