Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему-то в кремле едят выращенное государством, а не частником

Опубликовано 19.11.2020 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Почему-то в кремле едят выращенное государством, а не частником

В статье 19 Конституции РФ говорится, что все равны перед законом и судом. Красивая фраза, но её выполняет только  простой народ. Тот кто не выполняет и нарушает идёт под суд. Чиновники и особенно самого высокого ранга живут по каким - то своим законам, а может даже и по понятиям. Писал и раньше, однако в нынешней ситуации напомню ещё раз.

Кремль имеет два государственных агрохозяйств. Агрокомплекс  "Воскресенский" расположенный по Калужскому шоссе и  агрокомплекс "Непецино" по Коломенскому шоссе. Они выращивают экологически чистую продукцию для Кремля и парламента. Говорят,  что есть и магазины от этих хозяйств, но их мало и в них поступает продукция, которая осталась от главных потребителей. И естественно цена не для нашего брата. Так было  всегда,  однако есть небольшое "но"? Эти оба хозяйства принадлежат государству и  там нет никаких частных предпринимателей. Почему? Да потому что  и руководство, и рабочие получают твёрдую зарплату и иногда премии. Частнику  нужно как можно больше получить прибыли и это толкает его на всякие авантюры по выращиванию и скота, и  овощей, фруктов, и  всякой зелени. Естественно в этих  двух хозяйствах есть специализированные лаборатории. А народ при бандитском капитализме превращён в скотов. Кушай то, что  предлагают частные производители. Так как на счёт Конституции и равенства? Равенства никогда нет и очевидно не будет. Однако в СССР госты соблюдались повсеместно и отравленной  продукции  в магазинах и на рынке  не было. Иногда качество страдало, но  отравлений не было.  Сейчас вся продукция и особенно животного происхождения выращена на  антибиотиках и других добавках позволяющих  набирать вес, но не здоровье животного.

         На днях смотрел по телевизору как   производят  искусственное мясо  и капусту. На вид не определишь, думаю что наше правительство либо купит эту технологию, либо украдёт, вот тогда и заживём.

          То что  премьер перетряхивает колоду министров видно, однако какова цель остаётся загадкой. В.Сунгоркин говорит, что он подбирает своих людей на ключевые посты и сравнивает его со Столыпиным. И это говорит главный редактор Комсомольской правды. Столыпин вывозил крестьян в Сибирь и выбрасывал в чистом полк или на поляне посреди леса. Не дай Бог повторить это. Премьер что разбирается и в сельском хозяйстве, и в машиностроении, и в строительстве? Окружил себя замами, советниками и при этом его не волнует нищий бюджет. Например, под Питером строят резиденцию Патриарха стоимостью всего за 2,8 миллиардов рублей. Для Мишустина это мелочь. Но ведь у него есть резиденция в Переделкино. Питерские чиновники говорят, что это резиденция  для президента, а что у него нет резиденций? Обеднел наш президент. Может надо обождать до того дня или года, когда экономика начнёт расти тогда и стройте. Однако Кремль и правительство живут своей жизнью, а мы в рабском поклоне приветствуем их в добром здравии за наши кровные.

           Исполняя поправки, дума обсуждает новые назначения в правительстве. Это чистая формальность. Если президент предложил этих господ, то так и будет. Но вот Зюганов снова отличился: "Либо вы меняете экономический курс, либо вы все обречены". Менять курс будут не министры, а президент, однако этого он не допустит.   Депутат Поклонская на радио "КП" заявила: "Воруют везде". Если менять курс то надо всех пересажать, возможно и с вашей партии.  Не зря представитель президента в думе  Г.Минх предложил КПРФ отказаться от мандатов и выйти на улицу. Вот до чего дожил Зюганов в борьбе за СССР? И кто  пойдёт на смену курса? И на что же они обречены?  Ещё ни один чиновник не ушёл нищим. Больших "товарищей" президент просто увольняет или переводит на другие должности. Некоторых судят для показухи другим, чтобы не хапали мешками, а знали меру и не выставляли богатство на показ. Например. у заместителя начальника   полиции  г. Кулебяки Алексея  Волкова особняк за 60 миллионов рублей. Неужели он попал в рабство к нашим банкирам?  Сомнительно. Сейчас вряд ли найдёшь чиновника который живёт в хрущёвке?  Вот я жил 30 лет в такой квартире и меня это устраивало.  Всё есть и вода горячая, холодная, отопление, туалет, газ и всё это стоило примерно 16 рублей в месяц. Сейчас в такой квартире живёт мой сын в  г. Томске, где арестовали мэра и не хватает зарплаты на оплату ЖКХ в зимний период. И всё это творится при сильном президенте.

           Интересный монолог выдал новый министр здравоохранения. "Медработники обеспечивают безопасный лечебно - диагностический процесс, но пациент обязан не доводить свой организм до крайности, а уж коли довёл - не имеет право сваливать вину на спасающих  то, что ещё можно спасти". Хорошо сказано, однако главное упустил. Расскажите  народу как попасть к нужному врачу?  Есть  запись на год. Так кто виноват, что болезнь либо унесла пациента на кладбище, либо болезнь уже нельзя вылечить. 17 - го ноября я поехал в город Никольск с соседкой  ,которой 83 года. Шустрая старушка.  Ездим в город раз в две недели за лекарствами. У неё муж постарше и сын инвалид.  Лекарств  каждый раз покупает  примерно на 5 тысяч рублей. На этот раз обошла 5 аптек и ни одного лекарства нет. Аптекари говорят, что этих лекарств нет и на базе. Так кто виноват если пациент без лекарств  умрёт? Именно вы, министр здравоохранения. Более того проведена преступная оптимизация. Надо  провести расследование и наказать виновных, а их президент берёт на повышение. Укомплектовать поликлиники, больницы медицинским персоналом. Ваша предшественница установила время приёма пациента. Она в своём уме и почему вы не отменяете преступное нововведение?  Проводя обследование в спешном порядке врач может и не увидеть зарождающуюся болезнь. И ещё. Оптимизация нарушила порядок проведения диспансеризации населения. Она сейчас проводится формально. Если вы не первый день в медицине то должны знать, что с принятием бандитски - воровского капитализма народ стал болеть  и умирать чаще и больше чем при СССР.  Причина вам известна?  Если известна то принимайте меры. Почему вы не  противостоите  предложениям Голиковой, которая заявила, что возврата медицины  к советскому образцу не будет. Почему она на этом настаивает? Практически медицины в России для народа нет. Вы должны бить во все колокола. Потому что Голикова  с её зарплатой может оплатить лечение и в России, и за её пределами. А народ на 15 - 20 тысячах   чистую жратву не может купить. Считаю, что в стране две причины по которым простой человек болеет чаще и больше. Во - первых не может питаться экологически чистыми продуктами. Госты отменили и производители воспользовались бесконтрольностью со стороны государства. Кремль и другие чиновники с рынка не кушают. И во - вторых, человек не знает, что будет завтра и всё время живёт в стрессовом состоянии. Из этого и складывается болезнь. А вы пытаетесь оправдать врачей если они не уберегли пациента. Во - первых министр виноват, что медицина развалена прежними министром, который ничего не понимал в здравоохранении. А кто её назначил? Спросите у назначенца или кишка тонка спрашивать у президента?  Работайте если понимаете проблемы медицины, а не сидите за зарплату. Требуйте увеличить бюджет в два три раза и зарплату всем медикам а не тем кто работает с   вирусниками. Ваша зарплата во сколько раз больше чем у  медицинского персонала за пределами Москвы? И что вы сделали для медицины?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Произвол на "скорой" во время пандемии
Произвол на "скорой" во время пандемии
18.11.2020
СССР. Высокая культура и творчество масс
СССР. Высокая культура и творчество масс
12.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему-то в кремле едят выращенное государством, а не частником (0)
В субботу, в 14 часов 21 ноября жители московских общежитий соберутся у Приёмной Президента РФ
Теперь либералы будут нас учить, как нужно читать Маркса (14)
Извините, но уже четвертый. Мень воровал? (4)
Три вопроса Роспотребнадзору (3)
Заявление по итогам первой кампании за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий во всем мире (0)
"Единая Россия" может обеспечить стране белорусский сценарий (7)
Взрыв кислорода и пожар в Коммунарке (6)
Совет Федерации разрешил задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня (7)
Каждый десятый россиянин умирает из-за алкоголя (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Закон РФ: зачем Солженицыну паранджа?
Дарья Митина Дарья Митина: Член жюри кинофестиваля товарищ Колобок к просмотрам готов
Дарья Митина Дарья Митина: И всё-таки он состоялся!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: С божьей помощью 700 миллионов растратили...
Дарья Митина Дарья Митина: И вот ещё до кучи
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss