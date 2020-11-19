Дебилы, властители дебилов хотят уничтожить в РФ основные интернет-платформы

В России рассмотрят законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, сообщает РИА Новости.

В рамках законопроекта, который будет внесен в Госдуму, предусматривается возможность не только блокировки иностранных интернет-платформ, но и замедления их трафика. Также в документе идет речь о наложении административных взысканий за неисполнение требований Роскомнадзора. Отмечается, что законопроект коснется не только социальных сетей, но и крупных IT-платформ.

Представители Роскомнадзора отметили, что Google, Facebook и Twitter блокируют доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, в числе которых РИА Новости, «Россия 1» и Sputnik.

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Я вообще думал, что после того, как в Роскомнадзоре сменится начальник, они как-то поугомонятся. Но нет, надзорная мысль кипит и пробулькивается законодательными инициативами.

Кому плохо от того, что в России не будет работать Google, Facebook или Twitter? Цукербергу? Брину? Мировому империализму и идущему с ним рука об руку сионизму?

Нет, плохо будет мне, потому что не только не смогу вовремя узнавать то, что положено знать, если называешь себя экспертом. Но так же плохо будет и Администрации президента, аппарату правительства и даже ФСБ - по той же причине: они не будут вовремя узнавать то, что необходимо им для успешного противостояния мировому империализму и идущему с ним рука об руку сионизму.

Понимаете? Нация поглупеет! Это, кстати, очень быстро происходит - это одному человеку поглупеть долго, а коллективный разум это очень быстро делает - раз! и уже дураки набитые.

Вот, к примеру, если бы в СССР не глушили западные "голоса", если бы не фильтровали информацию, если бы не ограничивали граждан в поездках за рубеж, купились бы очень образованные и в целом неглупые советские граждане на ту туфту, что гнали им Гайдар, Чубайс и компания? Поверили бы в "невидимую руку рынка"? В благотворность "шоковой терапии"? В необходимость передать государственную собственность "настоящим хозяевам", только-только откинувшимся после очередной ходки?

Поверили бы, что без Украины, Кавказа и Средней Азии Россия будет чувствовать себя намного лучше?

Вот, сейчас только и разговоров, что про прививки от коронавируса. Что это? А вам прививают болезнь, по в ослабленном виде, и у вас образуется ииммунитет от нее, защита.

А почему же нас усилиями Роскомнадзора уже много лет лишают возможности выработать иммунитет от вредоносных идеологий — мирового империализма и идущего с ним рука об руку сионизма? Исламизм изучать нельзя, "Майн Кампф" читать нельзя. А как же я узнаю, что фашизм - это плохо? Поверить на слово каким-нибудь пропагандонам, которые тоже не читали?

Теперь же и новости практически со всего мира получать станет затруднительно.

Был у меня в советское время знакомый, научный сотрудник ИНИОНа, который сгорел за ненадобностью (институт, а не знакомый). Так вот он собрал огромную библиотеку из советской пропагандистской литературы с одной единственной целью - перелопачивая тонны этого говна, выцарапывать оттуда данные о не издававшихся в СССР первоисточниках, трудах западных мыслителей, которые у нас считались "нежелательными". То есть для получения знаний, необходимых ему как ученому: вместо того, чтоб просто взять книжку того же Хайдеггера, да и прочесть, он пропускал через себя 10-20 книжек пропагандонов, которые на материале первоисточника доказывали никогда не читавшим его гражданам, какой мудак этот Хайдеггер.

Понятно, что качество познаний наших научных сотрудников, занимавшихся идеологическим обеспечением режима, сильно уступало их коллегам-супостатам. Что не замедлило сказаться в 1991 году и позднее. А что до познаний рядовых граждан, то их и вовсе не было: человек проектировал ракеты, но не понимал, что такое МММ и почему простые джинсы не могут стоить как две его месячные зарплаты. А когда в джинсы одели всех подряд, выяснилось, что зарплаты нет вообще никакой, и счастья так и не наступило.

Кстати, отец этого знакомого, я его еще застал, мальчишкой с родителями был в ссылке в Шушенском вместе с четой Ульяновых. И он тоже не понимал, как можно заниматься "передовой" общественно-политической наукой, не имея доступа к источникам. И полагал, что Ленин в такой ситуации недоумевал бы точно также.

Или наши власти искренне полагают, что страной дураков управлять легче? И правда, легче. Вот только элементарный турецкий беспилотник наглядно показывает преимущества современных широко информированных людей перед дикарями, вооруженными автоматами и одетыми в бронежилеты времен Афганской войны.

Так в пространстве идеологии и пропаганды Google против Яндекса все равно, что дрон против карамультука... Дебилы не понимают, что уничтожая платформу, они уничтожают и все, что на этой платформе находится. И в результате страной уже правят дебилы, властители дебилов.

А.Б.