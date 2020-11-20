Делегированный произвол

Очередное резонансное событие – покушение на жизнь руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального взбудоражило всё мировое цивилизованное сообщество.

Международное сообщество противопоставило столь бесчеловечному теракту свою небывалую сплочённость и заявило, что в современном цивилизованном обществе нет места подобному РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЮ.

Как показывают многочисленные репрессивные истории, такие расправы по отношению к общественно-активным гражданам носят отнюдь не единичный, а глубоко системный характер. Пренебрежение к человеческому достоинству, здоровью и жизни стало неотъемлемым свойством властной вертикали.

К большому сожалению, многие подобные истории остаются незамеченными со стороны широкой общественности. Трагически закончившаяся история общественного лидера Татарстана Марии Капрановой является одной из многочисленных подобных историй.

Мария Капранова была «Навальным» своего времени. Она своей активной общественной позицией крайне жестко противостояла региональной коррупционной власти, стала своеобразной костью в горле байской бюрократии и многие кровно были заинтересованы в жестокой расправе над ней.

15 июля 2008 года безжизненное окровавленное тело Марии Капрановой обнаруживают в безлюдном месте в районе Чеховского рынка, а вот старательно спрятанную сумку с её окровавленными вещами, включая острую заточку, через три месяца случайно находят на ул. Гоголя, 5, гор. Казани, в двух километрах от ее тела. Обнаруженный труп отправляют в морг и он находится там около месяца как неопознанный.

Очень странные события стали происходить в процессе расследования этой трагической истории. В следственных органах решили, что для опознания трупа неизвестной женщины достаточно показать по телевизору всего лишь … ее затылок. К тому же в телевизионной передаче говорилось, что неопознанная женщина умерла от острого алкогольного отравления, а в тоже самое время судебно-медицинской экспертизой было установлено, что следов алкоголя в крови не обнаружено. В телевизионной передаче также было сказано, что возраст неопознанной женщины на вид составляет 35-40 лет. А в то время Марии Капрановой было 69 лет. Даже в акте судебно-медицинского заключения за №2046 от 2008 года отмечено, что возраст непознанного трупа на вид составляет 35-40 лет. Получается, что судебно-медицинская экспертиза устанавливает возраст неизвестного трупа, опираясь только на внешний вид?!

Когда Мария Капранова находилась в морге, никого, даже близких родственников, несмотря на их многочисленные настойчивые обращения, в течение месяца не допускали к опознанию. В это же самое время, якобы, предпринимались все меры по установлению личности неизвестной. А установить личность М. Капрановой при желании не составляло никакого труда, поскольку ее отпечатки пальцев давно уже имелись в информационной базе МВД. Летом 2005 года во время празднования 1000-летия города Казани М. Капранова без каких-либо судебных решений в течение нескольких дней вынуждена была находиться дома в изоляции под пристальным присмотром трех милиционеров. В это же время у нее и были взяты отпечатки пальцев. В связи с этим М. Капранова даже обращалась в суд, но никаких ответов по поводу своего домашнего ареста, неопределённого судом, она так и не смогла получить. Даже этот беспрецедентный случай беззакония стоил отдельного серьезного расследования.

А чего только стоит заявление одного из многочисленных очевидцев этой трагической истории, где сообщается, что представители следственных органов во избежание дальнейших нежелательных последствий посоветовали ей навсегда забыть эту историю.

И чего еще стоят неоднократные обращения депутата Государственного Совета Республики Татарстан Насимы Столяровой, направленные прокурору республики Кафилю Амирову! В своем повторном обращении депутат Столярова Н.К. возмущенно сообщает прокурору республики, что с момента ее первого обращения, уже прошло больше двух месяцев, но никто из следственных органов не пришел за вещественными доказательствами – вещами М. Капрановой, которые хранятся у нее и никто из очевидцев указанных ею, включая ее саму, не были опрошены по существу дела и т.д.

Если в деле Навального российские власти упорно настаивают на представлении материалов – вещдоков, якобы крайне необходимых для объективного расследования, то в деле Капрановой следственные органы крайне далеки от такой объективности, в упор не замечают подобных материалов - убегают от вещдоков, как черт от ладана. И к тому же, если в деле Навального российская сторона крайне возмущена исчезновением ближайшей подруги Навального Марии Певчих, якобы как основного свидетеля этой истории, то в деле Капрановой следственные органы не только в упор не видят многочисленных очевидцев этой трагической истории, но некоторым из них даже настоятельно посоветовали навсегда забыть эту историю.

Сообщение из книги учета Центрального МСРО СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Республике Татарстан от 31.07.2008 «об обнаружении трупа неопознанной женщины и классификации ее смерти» с явными признаками укрывательства, также указывает на криминальный характер этого расследования.

Подобных укрывательских криминальных фактов в процессе расследования этой трагической истории выявилось более чем достаточно, чтобы признать данное расследование недействительным.

Но, к большому сожалению, все эти факты нигде не вызвали должного реагирования, а злостно везде игнорировались, поскольку всем структурам власти режим делегировал функцию нейтрализации подобных историй. Поэтому весь следственный процесс изначально был нацелен на сведение этого преступления на «нет», чтобы вывести всех соучастников - в первую очередь организаторов этого преступления из-под угрозы ответственности.

Такую многолетнюю криминально-укрывательскую позицию в расследовании трагической смерти Марии Капрановой региональные следственные органы занимают и по сегодняшний день.

На фоне такого правового произвола в процессе расследования упорное настаивание hоссийских властей о совместном расследовании дела Навального выглядит не только циничным, но и предельно лукавым.

Истории Навального и Капрановой очень ярко выявили - насколько в нынешних реалиях защищены конституционные права граждан, насколько соблюдаются общепринятые международные правовые принципы, и насколько на сегодняшний день обесценилась человеческая жизнь.

Эти истории вынудили режим расчехлиться, оголить весь его цинизм, эгоизм и подлость его обслуги. Выяснилось, что «построение правого государства» и «диктатура закона»- всего лишь красивые декларации, маскирующие диктатуру клептократии.

Эти истории с многочисленными вопиющими фактами беззакония и бесчеловечности, являются обвинительным актом нынешней политической системы.

Только широкая общественная огласка и общественный резонанс могут дать возможность бороться с таким узаконенным правовым произволом властей в отношении общественно-активных граждан.