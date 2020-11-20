Взвились соколы орлами!

Суд над питерским доцентом – расчленителем Соколовым растянулся на многие месяцы. Убийца-алкоголик в ожидании очередной психиатрической экспертизы подал на своих обидчиков иск «О защите чести, достоинства и деловой репутации». И уже вряд ли кто-нибудь удивится, если на очередном судебном разбирательстве вину за мясницкие наклонности «наставника молодежи» возложат на французских «реконструкторов истории». Мол, «Игры в Наполеонов» разбудили в голове доцента темные силы, даже более агрессивные, чем подчиненные профессору Воланду. Если кто не помнит романа Булгакова – там всё начинается с головы литератора Берлиоза, отрезанной колесом московского трамвая.

Родина гильотины, ласково названной французами «национальной бритвой», в ответе за всех, кого приручила. И за юного кавказца, отрезавшего голову учителю парижского лицея, одобрительно отозвавшегося о карикатурах на пророка Магомета. И за питерского доцента, разделавшего прогневавшую его аспирантку словно жертвенную овцу.

До кучи можно было бы вспомнить ещё и капрала французской армии Жана Беделя Бокассу, провозгласившего себя императором Центральной Африки. Когда пришлось срочно бежать от любимого народа, этот «большой друг Советского Союза» не успел забрать из дворцового холодильника недоеденные части тел поклонниц, обожавших бывшего капрала.

Стрельбы по живым мишеням в Ницце, Вене и Воронеже живо заслонили собой историю отрезанной головы учителя в парижском лицее. Президент Макрон подставил плечо под гроб, водруженный в Пантеон великих французов. Пообещал усилить вооруженную защиту «правильных жизненных ценностей». И ни словом не обмолвился, что моду отрезать головы преступникам (да и просто инакомыслящим!) ввела как раз Франция. Случилось это за полвека до Кавказской войны, во время которой боевики имама Шамиля радостно восклицали: «Сегодня срезали много русских голов!»

И хоть бы кто-нибудь вспомнил ректора Грозненского университета Виктора Кан-Калика, отрезанную голову которого нашли на ступенях университета?! Докторская диссертация ректора была посвящена применению системы Станиславского в преподавании русского языка в национальных школах.

Когда президентом Франции стал Франсуа Миттеран, опиравшийся на блок социалистов и коммунистов, Министерство культуры заказало режиссеру Анджею Вайде фильм о Дантоне, считающемся предтечей Соцпартии. Денег не пожалели.

Но если верить газете «Фигаро», раздраженный Миттеран через двадцать минут, ругаясь, выскочил из просмотрового зала.

А хорошо информированная газета тиснула заметку «Спасибо, господин Вайда!» Мол, низкий поклон поляку, изобразившему вождей французской революции стадом маньяков. Он предупредил, что ждет мирных обывателей, если так называемый «Социалистический эксперимент» затянется!

А эксперимент по обезглавливанию России разве не затянулся?!

Слава Аллаху – никто пока не объявил расчленение жертв национальной забавой русских. Хоть популярный шлягер и призывает: «Чтобы не было грустно – порубаем в капусту всех врагов с коммунистами!» А у г-на Соколова хватало изобретательных предшественников. Вполне реальных, в отличие от Родиона Романовича Раскольникова.

Очередная война в Карабахе заставила вспомнить, как в колледже НАТО в Будапеште в 2004 году чудо-богатырь азербайджанец отрезал голову спящему коллеге-армянину. Если верить СМИ – в Баку, куда умельца отправили «досиживать пожизненное», его встретили как национального героя. Подарили квартиру и сделали лейтенанта майором, выплатив жалованье за восемь лет, отсиженных в Будапеште. Армения, правда, разорвала отношения с Венгрией, обменявшей зэка на три миллиарда евро.