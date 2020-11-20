Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Взвились соколы орлами!

Опубликовано 20.11.2020 автором Александр Иванов в разделе комментариев 0

европа антикоммунизм
Взвились соколы орлами!

Суд над питерским доцентом – расчленителем Соколовым растянулся на многие месяцы. Убийца-алкоголик в ожидании очередной психиатрической экспертизы подал на своих обидчиков иск «О защите чести, достоинства и деловой репутации». И уже вряд ли кто-нибудь удивится, если на очередном судебном разбирательстве вину за мясницкие наклонности «наставника молодежи» возложат на французских «реконструкторов истории». Мол, «Игры в Наполеонов» разбудили в голове доцента темные силы, даже более агрессивные, чем подчиненные профессору Воланду. Если кто не помнит романа Булгакова – там всё начинается с головы литератора Берлиоза, отрезанной колесом московского трамвая.

Родина гильотины, ласково названной французами «национальной бритвой», в ответе за всех, кого приручила. И за юного кавказца, отрезавшего голову учителю парижского лицея, одобрительно отозвавшегося о карикатурах на пророка Магомета. И за питерского доцента, разделавшего прогневавшую его аспирантку словно жертвенную овцу.

До кучи можно было бы вспомнить ещё и капрала французской армии Жана Беделя Бокассу, провозгласившего себя императором Центральной Африки. Когда пришлось срочно бежать от любимого народа, этот «большой друг Советского Союза» не успел забрать из дворцового холодильника недоеденные части тел поклонниц, обожавших бывшего капрала.

Стрельбы по живым мишеням в Ницце, Вене и Воронеже живо заслонили собой историю отрезанной головы учителя в парижском лицее. Президент Макрон подставил плечо под гроб, водруженный в Пантеон великих французов. Пообещал усилить вооруженную защиту «правильных жизненных ценностей». И ни словом не обмолвился, что моду отрезать головы преступникам (да и просто инакомыслящим!) ввела как раз Франция. Случилось это за полвека до Кавказской войны, во время которой боевики имама Шамиля радостно восклицали: «Сегодня срезали много русских голов!»

И хоть бы кто-нибудь вспомнил ректора Грозненского университета Виктора Кан-Калика, отрезанную голову которого нашли на ступенях университета?! Докторская диссертация ректора была посвящена применению системы Станиславского в преподавании русского языка в национальных школах.

Когда президентом Франции стал Франсуа Миттеран, опиравшийся на блок социалистов и коммунистов, Министерство культуры заказало режиссеру Анджею Вайде фильм о Дантоне, считающемся предтечей Соцпартии. Денег не пожалели.

Но если верить газете «Фигаро», раздраженный Миттеран через двадцать минут, ругаясь, выскочил из просмотрового зала.

А хорошо информированная газета тиснула заметку «Спасибо, господин Вайда!» Мол, низкий поклон поляку, изобразившему вождей французской революции стадом маньяков. Он предупредил, что ждет мирных обывателей, если так называемый «Социалистический эксперимент» затянется!

А эксперимент по обезглавливанию России разве не затянулся?!

Слава Аллаху – никто пока не объявил расчленение жертв национальной забавой русских. Хоть популярный шлягер и призывает: «Чтобы не было грустно – порубаем в капусту всех врагов с коммунистами!» А у г-на Соколова хватало изобретательных предшественников. Вполне реальных, в отличие от Родиона Романовича Раскольникова.

Очередная война в Карабахе заставила вспомнить, как в колледже НАТО в Будапеште в 2004 году чудо-богатырь азербайджанец отрезал голову спящему коллеге-армянину. Если верить СМИ – в Баку, куда умельца отправили «досиживать пожизненное», его встретили как национального героя. Подарили квартиру и сделали лейтенанта майором, выплатив жалованье за восемь лет, отсиженных в Будапеште. Армения, правда, разорвала отношения с Венгрией, обменявшей зэка на три миллиарда евро.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Произвол на "скорой" во время пандемии
Произвол на "скорой" во время пандемии
18.11.2020
СССР. Высокая культура и творчество масс
СССР. Высокая культура и творчество масс
12.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Миронов заявил о банкротстве государства (1)
Взвились соколы орлами! (0)
Видимо, умные работники "Балтийскому заводу" без надобности. (0)
Дебилы, властители дебилов хотят уничтожить в РФ основные интернет-платформы (18)
Почему-то в кремле едят выращенное государством, а не частником (11)
В субботу, в 14 часов 21 ноября жители московских общежитий соберутся у Приёмной Президента РФ
Теперь либералы будут нас учить, как нужно читать Маркса (27)
Извините, но уже четвертый. Мень воровал? (14)
Три вопроса Роспотребнадзору (10)
Заявление по итогам первой кампании за ликвидацию американских военно-биологических лабораторий во всем мире (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как Солженицын гениально уловил дух эпохи предательства и изощренно вписался в нее
Михаил Делягин Михаил Делягин: Профессиональные схемы лечения при коронавирусе: применять только при недоступности медпомощи! 
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Комментарий для азербайджанского ТВ
Михаил Делягин Михаил Делягин: Союз большинства: запретить микрофинансовые организации!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: Большая игра ХХ века
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss