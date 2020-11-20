Видимо, умные работники "Балтийскому заводу" без надобности.

Мы уже писали о том, как был сокращён Яшулин Руслан Николаевич, экономист по договорной и претензионной работе, сотрудник АО «Балтийский завод». Причина наезда на него не вполне ясна, однако есть предположение, что Руслан Николаевич попал под раздачу за отказ участвовать в махинациях начальства. Яшулину удалось восстановиться через суд. Работодатель попытался опротестовать это решение в суде следующей инстанции – не получилось.

После этого против Яшулина была начата кампания травли. С него требовали объяснений за опоздание (за то, что прошёл через проходную за 7 минут до (!) начала своего рабочего дня).

10.11.2020 года Яшулин написал заявление о переходе на удалённую работу на основании п.1.10 постановления № 901 правительства Санкт-Петербурга (Яшулин является инвалидом второй группы по хроническому заболеванию). Получил ответ, что должен предоставить подтверждающие документы, и вообще, данное постановление имеет рекомендательный характер.

После того как Яшулин указал работодателю на новое постановление правительства Санкт-Петербурга (№ 904), по которому работодатель ОБЯЗАН перевести работников 65+ и хроническими заболевания на удалённую работу с 16.11.2020 по 15.01.2021 года, он получил новый ответ, простой и всеисчерпывающий - «Ты что, УМНЫЙ???»

В итоге Яшулин получил приказ от 12.11.2020 о переводе с 12.11.2020 г. на простой. «Это сделано специально», - комментирует Яшулин, — «Чтобы не платить мне полную заработную плату, как положено при удаленной работе, а только 2/3 среднего заработка. Это злостное нарушения ТК РФ. От ознакомления я отказался, сославшись, что работодатель в данный момент имеет полную загрузку, у него есть работа для меня».

13 ноября Яшулин пришёл на работу. Его пропуск был заблокирован и рабочее место занято. «Данный факт я зафиксировал на видео. Чтобы спровадить меня, была вызвана служба безопасности. И это после 10 лет труда на Балтийском заводе!» - рассказывает Руслан Яшулин.

Отметим, что простоем дело не ограничилось. 12 ноября 2020 Яшулин получил уведомление о том, что он будет сокращён через два месяца. Видимо, умные работники "Балтийскому заводу" без надобности.