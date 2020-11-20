Миронов заявил о банкротстве государства

Власти России должны признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам пенсий из бюджета, заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов: «Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась». И добавил, что действующая пенсионная система не обеспечит «достойных пенсий, она банкрот».

По его словам, средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который и так «невозможно прожить». По его словам, ситуацию не спасло даже повышение пенсионного возраста.

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Это хорошо, что Миронов сказал. Если б кто другой, то без толку - это ж очевидная вещь, в общем. Все ж знают, что ни на пенсионные выплаты, ни на прожиточный минимум прожить нельзя.

Но Миронов - это голос с самого верха властной вертикали. Тут нельзя по обыкновению не обратить внимания, мол, сказал и сказал, мало ли, что говорят... Тут надо как-то реагировать, что-то предпринимать.

И, кстати, неплохо бы отменить повышение пенсионного возраста, раз толку от него все равно никакого. И, если подумать, повышение пенсионного возраста - это и есть банкротство государства: не в силах выполнить свои обязательства, это государство меняет условия общественного договора.

А банкротство неизбежно ведет к распродаже имущества должника в пользу кредиторов. Кредиторы - это мы, те, кого "кинули" с пенсией. Я свою долю с удовольствием возьму акциями "Газпрома", если что...

А.Б.