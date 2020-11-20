Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Слушайте мэра Собянина, он глупости не скажет...

Опубликовано 20.11.2020 автором в разделе комментариев 1

москва выборы собянин
Слушайте мэра Собянина, он глупости не скажет...

Победа над пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на своем сайте. 

Правда, специалисты прогнозируют, что случится это не раньше, чем через год, а то и через два. Но это ж близко, правда? Посидеть в самоизоляции годик-другой - наверно, наступит просветление. Просветление - это ж хорошо...

А вот как с победой над гололедом обстоят дела в Москве? Коронавирус, понятное дело, штука новая, незнакомая, а гололед - вещь вполне известная.

Я думаю, победа над гололедом наступит тоже скоро - к апрелю. Это мой прогноз такой, и он базируется на строго научных наблюдениях. Странно, что мэр Собянин ничего не пишет об этом на своем сайте.

К примеру, вчера около 100 москвичей поломали себе руки-ноги-копчики на покрытых неожиданно выпавшим льдом тротуарных плитках. Многие водители на лысой резине не справились с управлением, и тоже переломали себе руки-ноги. Погибли совсем не многие, можно сказать, на уровне банальной эпидемии гриппа. Но почему никто им не сказал, что нужно просто пересидеть гололед дома?

Что важней - пойти куда-нибудь на пьянку-гулянку по ледяному покрытию или посидеть дома каких-нибудь 4-5 месяцев, зато сохранить здоровье, целостность конечностей, а может и жизнь?

В Москве на сегодня лучшие в мире дворники и лучшие в мире реагенты, нет никакого сомнения, что гололед будет ими побежден не поздней 1 апреля, Дня дурака.

Правда, никто не знает, как испарения от реагента влияют на пораженные ковидом легкие. Но ведь никто не знает - это может значить, и что положительно влияет! Так сказать, проводит дезинфекцию. Вот в Италии и Испании, где никакого гололеда и, следовательно, никакого реагента, огромная заболеваемость и смертность, а в Исландии и Норвегии? Все более-менее. 

Но надо же как-то просвещать москвичей насчет гололеда! Например, вот всем предписано носить маски и перчатки, а бахилы? Почему во время гололеда не носят бахилы, хотя совершенно очевидно, что грязь и снег на тротуарах оседают на обуви граждан, и они заносят на ней заразу в свои дома и общественные помещения.

Всем надеть бахилы, если уж не можете посидеть до апреля дома!

Надеваете же вы бахилы перед тем, как зайти в свою лучшую в мире поликлинику? А почему не надеваете их, когда из нее выходите? Ведь внутри всегда чисто и сухо, а вот снаружи - грязь и гололед!

Уверен, что вместе с мэром Собяниным мы одержим победу над гололедом еще раньше, чем победим коронавирус. Но не выходите из дома, пока на улице снег и гололед. Надевайте бахилы! Слушайте мэра Собянина, он глупости не скажет...



Рейтинг:   4.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Облако знаний. Безработные, бездомные и не признанные инвалидами.
студенты написал 20.11.2020 12:13
А цифровой образ команды мэра-это московские центры занятости с безработными и
нищенскими пособиями по безработице, комиссии МСЭк с гражданами не признанными
инвалидами или с которых сняли инвалидность, московская программа реновации жилья с не
расселенными жителями московских бараков по социальной норме, масками и перчатками
без дистанционных роботов строителей жилья и так далее ?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Произвол на "скорой" во время пандемии
Произвол на "скорой" во время пандемии
18.11.2020
СССР. Высокая культура и творчество масс
СССР. Высокая культура и творчество масс
12.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство готовится обеспечить транзит власти? (0)
Слушайте мэра Собянина, он глупости не скажет... (1)
Делегированный произвол (0)
Миронов заявил о банкротстве государства (16)
Взвились соколы орлами! (1)
Видимо, умные работники "Балтийскому заводу" без надобности. (4)
Дебилы, властители дебилов хотят уничтожить в РФ основные интернет-платформы (25)
Почему-то в кремле едят выращенное государством, а не частником (12)
В субботу, в 14 часов 21 ноября жители московских общежитий соберутся у Приёмной Президента РФ
Теперь либералы будут нас учить, как нужно читать Маркса (27)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Не выходите из дома, пока на улице снег и гололед. Надевайте бахилы!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Повышение пенсионного возраста - это и есть банкротство государства
Михаил Делягин Михаил Делягин: Курс доллара может рухнуть до 45 рублей
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как Солженицын гениально уловил дух эпохи предательства и изощренно вписался в нее
Михаил Делягин Михаил Делягин: Профессиональные схемы лечения при коронавирусе: применять только при недоступности медпомощи! 
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss