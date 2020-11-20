Слушайте мэра Собянина, он глупости не скажет...

Победа над пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 близка. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на своем сайте.

Правда, специалисты прогнозируют, что случится это не раньше, чем через год, а то и через два. Но это ж близко, правда? Посидеть в самоизоляции годик-другой - наверно, наступит просветление. Просветление - это ж хорошо...

А вот как с победой над гололедом обстоят дела в Москве? Коронавирус, понятное дело, штука новая, незнакомая, а гололед - вещь вполне известная.

Я думаю, победа над гололедом наступит тоже скоро - к апрелю. Это мой прогноз такой, и он базируется на строго научных наблюдениях. Странно, что мэр Собянин ничего не пишет об этом на своем сайте.

К примеру, вчера около 100 москвичей поломали себе руки-ноги-копчики на покрытых неожиданно выпавшим льдом тротуарных плитках. Многие водители на лысой резине не справились с управлением, и тоже переломали себе руки-ноги. Погибли совсем не многие, можно сказать, на уровне банальной эпидемии гриппа. Но почему никто им не сказал, что нужно просто пересидеть гололед дома?

Что важней - пойти куда-нибудь на пьянку-гулянку по ледяному покрытию или посидеть дома каких-нибудь 4-5 месяцев, зато сохранить здоровье, целостность конечностей, а может и жизнь?

В Москве на сегодня лучшие в мире дворники и лучшие в мире реагенты, нет никакого сомнения, что гололед будет ими побежден не поздней 1 апреля, Дня дурака.

Правда, никто не знает, как испарения от реагента влияют на пораженные ковидом легкие. Но ведь никто не знает - это может значить, и что положительно влияет! Так сказать, проводит дезинфекцию. Вот в Италии и Испании, где никакого гололеда и, следовательно, никакого реагента, огромная заболеваемость и смертность, а в Исландии и Норвегии? Все более-менее.

Но надо же как-то просвещать москвичей насчет гололеда! Например, вот всем предписано носить маски и перчатки, а бахилы? Почему во время гололеда не носят бахилы, хотя совершенно очевидно, что грязь и снег на тротуарах оседают на обуви граждан, и они заносят на ней заразу в свои дома и общественные помещения.

Всем надеть бахилы, если уж не можете посидеть до апреля дома!

Надеваете же вы бахилы перед тем, как зайти в свою лучшую в мире поликлинику? А почему не надеваете их, когда из нее выходите? Ведь внутри всегда чисто и сухо, а вот снаружи - грязь и гололед!

Уверен, что вместе с мэром Собяниным мы одержим победу над гололедом еще раньше, чем победим коронавирус. Но не выходите из дома, пока на улице снег и гололед. Надевайте бахилы! Слушайте мэра Собянина, он глупости не скажет...