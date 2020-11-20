Правительство готовится обеспечить транзит власти?

Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Отмечается, что такое решение принято для «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», а также «решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих».

Функции ликвидированных Роспечати и Россвязи, в соответствии с указом, переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Еще один пункт указа устанавливает, что «в ведении Минцифры находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (Роскомнадзор).

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Интересно, а зачем же мы тогда мучились столько лет, если ни Роспечати, ни Россвязи не нужны были? И даже тормозили решения приоритетных задач и цифрового развития?

Зато к Роскомнадзору никаких претензий, так прямо и сказал "Известиям" Александр Хинштейн, предваривший судьбоносное решение в своем интервью: по его словам, у правительства «нет и не может быть» вопросов к Роскомнадзору. Фраза сама по себе загадочная: нет претензий - это понятно, а почему и быть не может?

Может, потому что Роскомнадзор действует в точном соответствии со статьей Конституции РФ номер 29, пунктом 5: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается".

Цензура запрещается, а надзор - очень даже желателен, строгий надзор, а то сами понимаете... А к надзирателю какие претензии?

Западная пресса уже в открытую пишет, что у Путина болезнь Паркинсона, а эта такая штука, что свела в могилу даже такого здоровенного парня, как Мохаммед Али. Путин тоже человек физически очень крепкий, но все мы под богом ходим... А некоторые еще и под Роскомнадзором. И что важно - никто не опровергает, нет никаких медкомиссий. Просто нет этой информации на просторах Рунета.

Опять же западные СМИ пишут, что очередной, уж не помню, какой по счету зажим свободы слова в России напрямую связан с транзитом власти.

Дебилы, властители дебилов хотят уничтожить в РФ основные интернет-платформы

В государствах, устроенных демократически, на республиканских принципах, транзит власти происходит по итогам выборов и строго регламентирован. В нашем принципате выборы президента только утверждают некий заранее сделанный выбор: например, Путина, потом Медведева, потом опять Путина... Кого надо, того и выберем. И лишние вопросы при этом не приветствуются.

В этом смысле переход на почти исключительно цифровые носители информации оставляет властям необычайно широкие возможности фильтровать контент и блокировать нежелательные источники. Кажущаяся свобода распространения информации оборачивается тотальной несвободой: вы вольны говорить и писать все, что угодно, но "ручка громкости" находится "у кого следует", а у вас остается счастливая возможность вещать в пустоту.

А поскольку свобода распространения информации находится в диалектическом единстве со свободой ее получения, одной "ручкой громкости" можно отрегулировать и то, и другое. Главное, чтобы она была в той руке, какой надо.

Как это? К Роскомнадзору у правительства нет и не может быть претензий?

А.Б.