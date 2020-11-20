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Московский листок

В Принестровье зреет свой Карабах

Опубликовано 20.11.2020 в разделе комментариев 1

война россия
В Принестровье зреет свой Карабах

Избранная президентом Молдавии Майя Санду заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта не был эффективным, сказала она в интервью изданию «Европейская правда». Она выступила против ранее предложенной нынешним президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии.

«И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем», — заявила Санду. 

***

Вообще-то отсуствие войны на конфликтной территории в течение четверти века - это неплохой результат, но, возможно, как раз мирное разрешение конфликта не устраивает нового президента Молдавии.

Скажем, Алиев ждал-ждал, а потом взял, и принялся решать территориальный спор военным путем, и даже вполне в этом преуспел. Возможно, это вдохновляющий пример для Санду, тем более, что за спиной у нее румынская армия, в чем-то ненамного хуже турецкой. А вот российские войска жулательно вывести, тогда руки развзаны.

Кстати, там, где стоят российские войска, обычно нет поножовщины, чего нельзя сказать о территориях, свободных от российского военного присутствия.

К примеру, Украина давно выдавила российскую армию со своей территории - и вот самопровозглашенные республики Донбасса уже 6 лет воюют с украинской армией. А в Крыму, где стоит Черноморский флот РФ, не было ни выстрела. И если бы Киев вовремя решился на федерализацию, то ничего, произошедшего в 2014-м году не было бы.

Давно нет войны и в Таджикистане.

Строго говоря, именно вывод российских войск из Грузии спровоцировал войну 2008 года, когда Саакашвили решил, что можно вернуть обратно силой потерянное за 20 лет до того. Результат известен.

Та же история, по сути, и с Арменией и Азербайджаном - на территории Армении, где стоит российская база, войны нет и не было, война идет на территориях, формально принадлежащих Азербайджану, и более того - признаваемых таковыми и Арменией (по крайней мере, о признании независимости Карабаха Ереваном речи не идет). В Азербайджане российских войск нет.

И в свете избрания госпожи Санду остро встает вопрос о статусе Приднестровской молдавской республики - на каком основании там стоят российские войска?

Если Молдавия категорически потребует их вывода, то придется выводить, и однозначно в ПМР начнется война, потому что входить в Молдавию (а в перспективе и в Румынию) приднестровцы не захотят, и будет велик соблазн решить вопрос силой.

Признание Россией ПМР решит вопрос с войсками - они смогут находиться там уже на основании договора с Тирасполем. И силой выпихивать их оттуда румыны не решатся.

Но кремль не признает независимости ПМР, боясь испортить отношения с Кишиневом, и тут есть причина - в транспортном отношении ПМР анклав, зажатый между Молдавией и Украиной. Похоже на Армению, но еще хуже.

Но нерешительность кремля может спровоцировать конфликт типа карабахского, но уже в Европе.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Русское Возрождение написал 20.11.2020 13:42
После 7 мая 2014 года кремлевские сидельцы безропотно выполняют все, что им приказывает Запад. Видно что-то такое сильно болезненное для кремлевской камарильи Бюркхальтер шепнул на ухо Журавлиному Царю.
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