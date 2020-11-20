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Московский листок

Каждая пятая женщина потеряла работу во время пандемии

Опубликовано 20.11.2020 в разделе комментариев 0

Каждая пятая женщина потеряла работу во время пандемии

Каждая пятая женщина в период пандемии потеряла работу, 36% из них не смогли ее найти вновь, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты онлайн-опроса "Одноклассников" и исследовательского центра ResearchMe.

Отмечается, что больше всего это коснулось женщин возрастной группы - 18-24 лет (30%). Женщины в возрасте 25-34 лет отмечали, что трудоустройству мешало наличие ребенка (22%), в группе респонденток старше 45 лет причиной сложностей в трудоустройстве называли возраст (49%).

По результатам опроса, во время пандемии у 61% работающих респонденток снизился ежемесячный доход.

 



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