Каждая пятая женщина потеряла работу во время пандемии

Каждая пятая женщина в период пандемии потеряла работу, 36% из них не смогли ее найти вновь, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты онлайн-опроса "Одноклассников" и исследовательского центра ResearchMe.

Отмечается, что больше всего это коснулось женщин возрастной группы - 18-24 лет (30%). Женщины в возрасте 25-34 лет отмечали, что трудоустройству мешало наличие ребенка (22%), в группе респонденток старше 45 лет причиной сложностей в трудоустройстве называли возраст (49%).

По результатам опроса, во время пандемии у 61% работающих респонденток снизился ежемесячный доход.