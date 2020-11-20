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Московский листок

Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии и 50 млн рублей штрафа

Опубликовано 20.11.2020 в разделе комментариев 1

Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии и 50 млн рублей штрафа

Прокуратура запросила 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 50 млн рублей для экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию.

"Прокурор попросил приговорить его к двадцати годам колонии строгого режима со штрафом в размере 50 миллионов рублей", - сказала она. По её словам, гособвинение также потребовало взыскать с обвиняемого 64 млн рублей. Юлия Шестун добавила, что в ближайшее время в прениях начнёт выступать сторона защиты.

Сам Шестун вину отрицает и связывает свое уголовное преследование с намерением переизбраться главой Серпуховского района.

Экс-главуСерпуховского района обвиняют сразу по нескольким статьям: в получении взятки (статья 209 УК), мошенничестве (159 УК), отмывании денег (статья 174 УК) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (289 УК). По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год, будучи главой района, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Чиновника арестовали в июне 2018 года, после того как он опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявлял, что на него оказывают давление начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, глава Управления «К» ФСБ России Иван Ткачев и руководитель администрации Московской области Михаил Кузнецов. В частности, чиновник выложил запись разговора с генералом Ткачевым, который угрожал ему уголовными делами, если он не уйдет в отставку.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Бедлам написал 20.11.2020 17:54
Сегодня,практически любого "главу, или подглаву",района,области,края,города и даже-"не очень",можно спокойно брать за кадык и даже сильно не заморачиваясь вменять ему статьи -209,159,174,289,полностью,или-какие-либо в отдельности.Другое дело,что "не хотят",и потому,что все эти "господа",отстегивают наверх "долю малую",но,иногда,некоторые начинают жадничать,а то и борзеть и вот тогда-включается "самое справедливое в мире",российское правосудие и на таком отщепенце начинают отыгрываться по полной программе.Надо думать,что и г-н шестун угодил именно в такой оборот,поскольку,другие-то не арестованы,а чтобы он один-одинешенек мутил сразу столько поганок,а об этом никто из вышестоящих и контролирующих годами ничего не знал,поверить- невозможно.Однако,находясь в СИЗО,где с ним могут сделать что угодно,сдавать своих бывших подельников и покровителей,особенно тех,которые сидят "намного выше,да некоторые еще и в органах",будет только очень отчаянный человек,которому и жить-то совсем расхотелось.В итоге,пойманный шестун идет полным паровозом,а его бывшие "товарищи по оружию",будут и дальше благополучно применять на практике свои навыки,подпадающие под вышеперечисленные статьи,и без всяких для них последствий,что означает-"зло наказано и правосудие восторжествовало".
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