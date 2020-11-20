Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии и 50 млн рублей штрафа

Прокуратура запросила 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 50 млн рублей для экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию.

"Прокурор попросил приговорить его к двадцати годам колонии строгого режима со штрафом в размере 50 миллионов рублей", - сказала она. По её словам, гособвинение также потребовало взыскать с обвиняемого 64 млн рублей. Юлия Шестун добавила, что в ближайшее время в прениях начнёт выступать сторона защиты.

Сам Шестун вину отрицает и связывает свое уголовное преследование с намерением переизбраться главой Серпуховского района.

Экс-главуСерпуховского района обвиняют сразу по нескольким статьям: в получении взятки (статья 209 УК), мошенничестве (159 УК), отмывании денег (статья 174 УК) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (289 УК). По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год, будучи главой района, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Чиновника арестовали в июне 2018 года, после того как он опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявлял, что на него оказывают давление начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, глава Управления «К» ФСБ России Иван Ткачев и руководитель администрации Московской области Михаил Кузнецов. В частности, чиновник выложил запись разговора с генералом Ткачевым, который угрожал ему уголовными делами, если он не уйдет в отставку.