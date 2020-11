Аферу коронавируса добьют тесты ПЦР? медицина бюрократия лекарства коронавирус «Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. «Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух - положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены (компании) BD (Becton, Dickinson and Company)», - написал Маск в Twitter». Толковый юрист! В очердном интервью 3 ноября 2020 года https://youtu.be/_ns6S76RSBY (уже удалено Ютубом) германо-американский адвокат и один из основателей Следственной комиссии по афере коронавируса в Германии, Райнер Фулмич (Reiner Fuellmich, в немецком звучании Райнер Фюльмих), сообщил очередные подробности подготавливаемого им коллективного иска в плане борьбы с ковид-идиотизмом. В своём рассказе Фулмич (буду использовать английское звучание фамилии) акцентировал своё внимание на двух, безусловных с юридической точки зрения обстоятельствах, первое из которых, полагаю, не все юристы примут. Мой опыт показывает, что юристы плохо понимают, что при перегруженности любого судебного документа всевозможными доводами и обстоятельствами, даже честный, но малокультурный судья (а теперь малокультурных и на Западе большинство) не поймёт, о чём речь, и примет какое-попало судебное решение. А подлый судья, наоборот, обрадуется, и в своём приговоре или решении будет жевать и жевать второстепенные доводы из вашей многословной жалобы, промолчав про ваши главные доказательства, и вынесет неправосудный приговор или решение, которое такая же подлая апелляционная инстанция оставит без изменения на том основании, что «судья в приговоре рассмотрел дело во всех подробностях». Ну, а в России, в которой судей, как таковых, вообще нет (есть пособники преступной власти), можно писать как угодно - хоть длинно, хоть коротко – преступники плюнут на ваши доводы, сколько бы вы их ни приводили. Но зато простым людям трудно продраться через нагромождение доводов и им тоже нужен один, но сильный довод, очищенный от словесной шелухи второстепенных деталей. Но юристы получают за отработанное время, посему и пишут очень длинно, не в состоянии себя пересилит и отказаться от гонорара. И я был приятно удивлён, что Фулмич сказанное мною выше тоже понимает, хотя он и юрист, и Фулмич настоятельно советует подавать иски с требование к суду признать только одно – что ПЦР-тесты не показывают наличие заражения вирусом, и только это! Добиваться в судах признания факта использования ПЦР тестов мошенничеством. И ничего больше! Мало этого, подавать иски только к конкретным лицам. Тут он объясняет особенности менталитета немецких судей. О немецких судьях ранее было известно, что в гражданском споре гражданина Германии с чиновниками Германии судьи всегда возьмут под свою защиту гражданина, считая, что чиновники и так хорошо защищены. Однако Фулмич уверяет, что в споре граждан с так называемыми «системообразующими корпорациями», судьи возьмут сторону корпораций по той причине, что они знают, что основной доход Германии – это экспорт товаров, и что этот экспорт ведут именно эти системообразующие корпорации. (Он привёл в пример иск к «Фольксвагену» в суд Саксонии, правительство которой владеет 20% акции «Фольксвагена»). Нам приходится Фулмичу поверить, поскольку он, как адвокат, действительно вёл дела против корпораций-мошенников, таких как «Дойче банк», когда-то самый крупный и уважаемый банк в мире, а сегодня, по его словам, самая преступная организация в мире, против «Фольксвагена», который благодаря Фулмичу стал известен своим гигантским мошенничеством с дизельными двигателями, «Куна и Нагель» - крупнейшая транспортная компания – против которой Фулмич подавал иск в связи с делом о многомиллионных взятках. Поэтому Фулмич, во-первых, с позиций своего опыта и логики предлагает подавать иски не к организациям, а к конкретным виновным лицам, во-вторых, предлагает проводить судебные процессы в США. Он объясняет: там только члены Верховного Суда назначаются, а вот члены судов первой инстанции в штатах избираются народом. Таким образом в США есть и настоящие судьи, и именно поэтому Фулмич предлагает основной упор делать на суды в США. На удивление осмысленная и точная адвокатская стратегия! Аферисты COVID-19 Работа Фулмича не могла не встревожить аферистов COVID-19 во всём мире – Ютуб тому пример. Те конкретные лица, против которых Фулмич предлагает подавать иски в Германии, – это те главные медики Германии, которые посоветовали Правительству Германии «бороться со страшной пандемией коронавируса». Это Кристиан Дростен, немецкий вирусолог, специализирующийся на коронавирусах, он возглавляет Институт вирусологии университетского медицинского комплекса «Шарите», и это именно его доклад «убедил» Бундестаг объявить в Германии локдаун. (Виноват Бундестаг, но, как видите, Фулмич остерегается «катить бочку» против того, против кого её катить бесполезно). Это Лотар Хайнц Вилер, немецкий ветеринар и специалист в области микробиологии, президент Института Роберта Коха. Немецкая Википедия о нём пишет: «В этой роли он прославился по всей Германии во время пандемии короны 2020 года. И самая большая шишка, против которой Фулмич предлагает подавать иск, это Тедрос Аданом Гебреисус, бывший министр иностранных дел Эфиопии, а ныне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Это что касается подачи иска в Германии. А что – в США разве нет тех конкретных лиц, против кого надо подавать иски за этот ПЦР-тест? Есть такой! Идеологом ковид-идиотов США является Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний – это тот, кто в США был обязан выделить вирус SARS-COV-2, чтобы аналог министерства здравоохранения США (CDC ) не позорилось бы сообщениями: ««Поскольку в настоящее время нет количественно определимых вирусных изолятов 2019-nCoV, то образцы, предназначенные для обнаружения РНК 2019-nCoV, были протестированы с характерными запасами in vitro транскрибированной полноразмерной РНК (N-ген; номер GenBank: MN908947.2) известного титра (копии РНК/мкл), введенными в разбавитель, состоящий из суспензии клеток человека A549 и вирусной транспортной среды (VTM) для имитации клинического образца». От Фаучи нужен был выделенный вирус SARS-COV-2 в больших количествах (вирусный изолят), а не имитация этого вируса. В США Но Тони Фаучи в США - это ещё и главный медицинский эксперт США по пандемии (как Дростен в ФРГ), и член целевой группы президента Дональда Трампа по борьбе с эпидемией. И, как приходится понимать, слушать советы Фаучи было обязательным для Трампа. А поскольку США является образцом для подражания всех «цивилизованных стран», то именно этот Фаучи «со товарищи», в огромной степени определил идиотизм борьбы с сезонным гриппом в 2020 году во всём мире. И этот Фаучи до сих пор из тех, про которых говорят, что «горбатого могила исправит», хотя, надо сказать, ему и деваться некуда – он обязан пугать и пугать народ этим коронавирусом. Что он, впрочем, и делает. Вот смотрите, 16 июля 2020 года, в своём интервью «На этой неделе в вирусологии» Фаучи заявил, что ПЦР-тест на COVID-19 бесполезен и вводит в заблуждение, при определённых обстоятельствах. https://www.youtube.com/watch?v=a_Vy6fgaBPE&feature=youtu.be&t=260. Это было простое интервью, и оно как бы прошло мимо ушей всех врачей и должностных лиц США, тем не менее, то, что нынешний ПЦР-тест, проводимый в США, бесполезен, Фаучи было сказано! Что – Фаучи тоже считает ПЦР-тест причиной мировой паники? Отнюдь! Не дождётесь! Что это за обстоятельства, которые по Фаучи делают ПЦР-тест бесполезным, давайте рассмотрим после освежения в памяти того, что же такое этот самый ПЦР-тест? ПЦР-тест Итак, в каждой клетки человеческого тела находится 46 хромосом, каждая из которых представляют из себя двойные молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). На матрице ДНК синтезируются (создаются) такие же длинные, но одинарные молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК), которые представляют из себя длинную как бы цепь, в которой каждое звено называется нуклеотидом. Эти РНК строят молекулы белков, из которых состоят и клетки, и всё в организме. По существующей теории, вирусы SARS-COV-2 отрывают от человеческих РНК длинный кусок (около 30 тысяч нуклеотидов) и этот кусок после этого строит такой же вирус. Построенный вирус отрывает новый кусок от человеческой РНК и получается новый вирус, и так далее, пока эти вирусы не размножатся многократно, измочалив несчастную клетку. Такова теория, признанная официальной наукой, и не смотря на её сомнительность, не будем к этой теории придираться. Теперь займёмся полимеразно-цепной реакцией, сокращённо – ПЦР. В ходе этой реакции становится возможным определёнными веществами – праймерами – отделить от ДНК нужный участок и начать его копировать с помощью полимеразы – вещества которое осуществляет это удвоение нужного участка ДНК. Это первый цикл. Далее, этот оделённый праймерами участок делает с помощью полимеразы свою копию – это второй цикл, в ходе которого таких участков становится два. Далее третий цикл, в ходе которого каждый из этих кусков делает свою копию и их становится четыре, затем четвёртый цикл, в ходе которого таких участков становится 8, пятый цикл -16 и т.д. Изобретатель Кари Муллис предназначал эту реакцию исключительно для того, чтобы для последующих исследований ДНК не мучатся с исследований отдельного её участка на одинарной ДНК, а получить раствор, в котором этих участков миллиарды. Тогда, скажем, можно будет легко заметить, как на это участок действуют те или иные вещества и организмы или пробовать расшифровать нуклеотидный состав этого участка. Однако вопреки предупреждению самого Муллиса не использовать эту реакцию для установления диагноза у заболевших людей, ПЦР как раз для этого и начали использовать массово. Делается сегодня это так. В случае с SARS-COV-2, РНК которого, как полагают, состоит из 30 тысяч нуклеотидов, выбирают как бы характерный только для SARS-COV-2 участок в 18-24 нуклеотида, и вот его и начинают множить (сначала удваивают, поскольку РНК одинарна, а потом начинают помянутые циклы умножения). И если в растворе, в котором находятся миллиарды вирусоподобных частиц и РНК человека в ходе ПЦР-теста появляется большое количество этих кусочков в 18-24 нуклеотида, то считается, что и вирус в этом растворе присутствует. Оставим в стороне вопрос о том, что сам по себе вирус SARS-COV-2 не выделен и, судя по всему, его никто и не собирается выделять. Поэтому никто не знает, из каких 30 тысяч нуклеотидов состоит его РНК, и, тем более, никто не знает, есть ли в нём нужная последовательность из этих 18-24 нуклеотидов, которая как бы является паспортом этого вируса. Поэтому вот ту последовательность в 18-24 нуклеотида учёные до сих пор задают из своего большого ума – они считают, что последовательность этих 18-24 нуклеотидов вот именно такая, а не иная. А поскольку учёных у нас сегодня, как говна, то повторю: «16 апреля 2020 года Еврокомиссия опубликовала документ, …в котором говорится, что на момент 16 апреля в Европе циркулировали 78 РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕСТОВ ПЦР и 110 различных типов серологических тестов (поиск антител в крови). Ни один из них не проверен, не одобрен. До такой степени, что большая часть делающих эти тесты даже не докладывали о том, какую именно генетическую последовательность праймеров они используют в своих тестах ПЦР». А это означает, что доблестные исследователи в Европе уже нашли 78 вариантов особых кусков РНК SARS-COV-2 в 18-24 нуклеотида и, соответственно, 78 вариантов самого вируса SARS-COV-2! Но это я просто напомнил о том, о чём много писал ранее, а теперь вернёмся к сообщению Фаучи, сделанному 16 июля. Больных COVID-19 ещё больше! Итак, Фаучи, хотя и в интервью, а не под роспись, но тем не менее заявил, что ПЦР-тест на COVID бесполезен и вводит в заблуждение. Но, (внимание!) не потому бесполезен, что пресловутый SARS-COV-2 не выделен, и не выделен, в том числе, и его институтом. Не потому, что Фаучи не создал «золотой стандарт» SARS-COV-2, хотя по своему положению уже давно обязан был это сделать. Нет, по Фаучи, ПЦР-тест бесполезен, когда тест проводится при «35 циклах или выше»: «…Если вы [выполняете тест при] пороге цикла 35 или более ... шансы на то, что он будет репликационно-уверенным [точным], ничтожны ...вы почти никогда не сможете культивировать вирус [обнаружить истинно положительный результат] из 37 пороговый цикл… даже 36… ». https://www.lewrockwell.com/2020/11/jon-rappoport/smoking-gun-fauci-states-covid-test-has-fatal-flaw-confession-from-the-beloved-expert-of-experts/ В США вот этот уровень циклов при проведении ПЦР задаёт Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA). И FDA в это время задавало для проведения ПЦР-теста 40 циклов, и подтвердило это количество циклов за три дня до выступления Фаучи: американский аналог министерства здравоохранения – CDC – на сайте FDA 13.07.20, в документе под названием: «Панель диагностики RT-PCR в режиме реального времени CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) только для экстренного использования, на странице 35 вписал «…проба считается положительной на 2019-nCoV, если все кривые порогового роста цикла маркера 2019-nCoV (N1, N2) пересекают пороговую линию в пределах 40,00 циклов». Таким образом, CDC и FDA задают лабораториям проводить 40 циклов анализов, а главный идеолог коронавируса Тони Фаучи утверждает, что если провести этих циклов более 35, то «невозможно культивировать вирус» – невозможно получить истинно положительный результат – тот, который покажет, что человек заражён коронавирусом. Это заявление удивительно по своей наглости и не только потому, что идёт вразрез со стандартом, установленным государственными органами США. Вдумайтесь в то, что Фаучи сказал, – если циклов удвоения вы сделали 35, то можете увидеть вирус, а если 40, то вирус уже не виден. Простите, но как бы ни были устроены приборы ПЦР, но в них всё равно заложен принцип, единый для всех аналитических приборов, – чем больше изучаемого вещества, тем легче и надёжнее это вещество можно обнаружить! А разница в объёме получаемого результата полимеразно-цепной реакции между 35 и 40 циклами в 32 раза. То есть при 40 циклах, «вирусов» для их обнаружения будет в 32 раза больше! Так как это «вирус при 40 циклах невозможно культивировать»?? Сами попробуйте, возьмите чайную ложку сахара, высыпьте на ровную поверхность горкой, разделите крест на крест на 4 части, три части уберите, а оставшуюся ещё разделите на 4 части и три отбросьте, а оставшийся (примерно один грамм) вбросьте в стакан воды и размешайте. Пробуйте – сладость услышите? Это смоделирован результат 35 циклов полимеразно-цепной реакции. А теперь вбросьте в стакан четыре полные чайные ложки сахара и размешайте. Пробуйте – сладость почувствовали? Это 40 циклов. Как это – при 40 циклах размножения делением, можно не увидеть то, что видно при 35?? То есть, Фаучи, как загнанная в угол крыса, – он уже нанёс беспрецедентные убытки всему миру, а теперь тупо утверждает, что заразившихся было бы ещё больше, если бы в ПЦР реакции делали меньше циклов, чем задали государственные органы. В Португалии Любая афера построена на брехне, но когда брехунов много, как в афере с коронавирусом, то брехуны не успевают согласовать свою брехню друг с другом даже в важных вопросах. Так и с брехнёй Фаучи о циклах. И вот мы читаем: «11 ноября 2020 года португальский апелляционный суд вынес решение против Азорского регионального управления здравоохранения в отношении решения суда низшей инстанции, объявившего незаконным карантин четырех человек. Один из них дал положительный результат на Covid с помощью ПЦР-теста; считалось, что остальные трое подверглись высокому риску заражения… …Основные моменты суда заключаются в следующем: «Медицинский диагноз - это медицинское действие, которое только врач имеет юридическую квалификацию для выполнения и за которое он будет нести единоличную и полную ответственность. Никакое другое лицо или учреждение, включая правительственные учреждения или суды, не имеет таких полномочий. Региональное управление здравоохранения Азорских островов не вправе объявлять кого-либо больным или опасным для здоровья. Это может сделать только врач. Никто не может быть объявлен больным или представляющим опасность для здоровья на основании указа или закона, а также в качестве автоматического административного следствия результатов лабораторных испытаний, независимо от того, какие именно». И «вишенка на торт»: «…Основываясь на имеющихся в настоящее время научных данных, ПЦР-тест сам по себе не может определить вне разумных сомнений, что положительный результат на самом деле соответствует инфицированию вирусом SARS-CoV-2 по нескольким причинам, среди которых две имеют первостепенное значение (к которым нужно добавить вопрос о золотом стандарте, который из-за специфики этого вопроса здесь не рассматривается): надежность теста зависит от количества использованных циклов; надежность теста зависит от присутствующей вирусной нагрузки», - так установил апелляционный суд Португалии. Это называется – «нашим же салом, да нас по сусалам!». Тони Фаучи хотел убедить народ, что при 40 циклах, заразившихся гораздо больше, чем определили с помощью ПЦР-тестов, а в Португалии суд использовал его брехню с 40 циклами, чтобы вообще дискредитировать результаты ПЦР-теста. Португальский суд истолковал влияние количества циклов в прямо противоположном смысле: «…Ссылаясь на Jaafar et al (2020;), суд приходит к выводу, что «если кто-то будет проверен с помощью ПЦР как положительный при использовании порога 35 циклов или выше (как это правило в большинстве лабораторий в Европе и США), вероятность того, что этот человек инфицирован» составляет <3%, а вероятность того, что указанный результат является ложноположительным, составляет 97%». Суд также отмечает, что порог цикла, используемый для тестов ПЦР, которые в настоящее время проводятся в Португалии, неизвестен». Источник, на который сослался суд я не нашёл, но вывод интересен – чем больше в ходе ПЦР нарабатывается результат цепной реакции, тем яснее становится, что это туфта? Как-то так! Ну и как сомневаться в том, что для исков комиссии Фулмича в США, Тони Фаучи - это идеальный ответчик! Ю.И. МУХИН P.S. В Канаде возник очередной бунт против аферистов и дебилов COVID-19. Подзаголовок: «Ведущий патолог доктор Роджер Ходкинсон сказал правительственным чиновникам в Альберте во время конференц-связи, что нынешний кризис с коронавирусом - это «величайший обман, когда-либо совершенный над ничего не подозревающей публикой». Публикаторы видео его выступления навели справки об этом Ходкинсоне: «Он получил общие медицинские степени в Кембриджском университете в Великобритании (MA, MB, B. Chir.), Где он был стипендиатом в Колледже Корпус-Кристи. После резидентуры в Университете Британской Колумбии он стал сертифицированным патологоанатомом Королевского колледжа (FRCPC), а также членом Колледжа американских патологов (FCAP), находится на хорошем счету в Коллегии врачей и хирургов Альберты и был признан судом Королевской скамьи в Альберте экспертом в области патологии». И, кстати, публикаторы «в курсе дела», поскольку сделали приписку: «В случае, если вышеуказанное видео будет удалено YouTube, его резервная копия через Bitchute доступна здесь https://www.bitchute.com/video/hWPjDdXOWkOo/ Итак, основные мысли ведущего патолога канадской провинции Альберта доктора Роджера Ходкинсона в пересказе публикаторов: «Отметив, что он также был экспертом в области вирусологии, Ходкинсон отметил, что его роль в качестве генерального директора биотехнологической компании, производящей тесты на COVID, означает, что: «Я, возможно, немного знаю обо всем этом». «Существует совершенно необоснованная общественная истерия, движимая СМИ и политиками, это возмутительно, это величайшая мистификация, когда-либо совершавшаяся в отношении ничего не подозревающей публики», - сказал Ходкинсон. Врач сказал, что ничего нельзя сделать, чтобы остановить распространение вируса, кроме защиты пожилых и более уязвимых людей, и что вся ситуация представляет собой «политику, играющую в медицину, а это очень опасная игра». Ходкинсон отметил, что «социальное дистанцирование бесполезно, потому что COVID распространяется с помощью аэрозолей, которые проходят 30 метров или около того до приземления», и призвал к немедленному открытию общества, чтобы предотвратить изнурительный ущерб, наносимый блокировками. Ходкинсон также назвал обязательные требования маски совершенно бессмысленными. «Маски совершенно бесполезны. Нет никакой доказательной базы их эффективности», - сказал он. «Бумажные маски и тканевые маски просто сигнализируют о добродетели. Большую часть времени их даже не носят эффективно. Это просто смешно. Видеть этих несчастных, необразованных людей - я не говорю это в уничижительном смысле - видеть, как эти люди ходят, как лемминги, подчиняются без всяких знаний, чтобы надеть маску на лицо». Врач также осудил ненадежность ПЦР-тестов, отметив, что «положительные результаты тестов, подчеркнутые неоновым светом, не означают клиническую инфекцию», и что все тесты следует прекратить, потому что ложные цифры «вызывают общественную истерию». Ходкинсон сказал, что риск смерти в провинции Альберта для людей в возрасте до 65 лет составляет «один из трехсот тысяч», и что было просто «возмутительно» закрывать общество из-за того, что, по словам доктора, «было просто еще одним плохим» гриппом». «Я абсолютно возмущен, что это достигло такого уровня, все должно прекратиться завтра», - заключил доктор Ходкинсон». https://summit.news/2020/11/18/top-pathologist-claims-coronavirus-is-the-greatest-hoax-ever-perpetrated-on-an-unsuspecting-public/



