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Московский листок

Белорусский ОМОН вне закона, но закона пока нет

Опубликовано 21.11.2020 в разделе комментариев 0

омон полиция
Белорусский ОМОН вне закона, но закона пока нет

Светлана Тихановская сообщила о запуске процесса признания отряда милиции особого назначения (ОМОН) и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии террористическими организациями. 

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества»,— заявила Тихановская. 

***

Конечно, с лидерами оппозиции не везет. Не только в Белоруссии, конечно. Там как раз все понятно - оппозиционное6 поле так долго и старательно выкашивалось, что остались только пеньки... В России наоборот - лидерам официальной оппозиции власть даже ордена дает, за заслуги перед ней. А все равно - как какой лидер рот откроет, так хоть святых выноси. А пока молчит, выглядит даже умным человеком.

Как можно признать ОМОН террористической организацией, если он и не организация вовсе, а подразделение в составе МВД? Не обладает он ни организационной, ни юридической субъектностью. Это не говоря о том, что на улицах Минска ОМОН находится не по капризу своего начальства, а по приказу совсем иных лиц, куда более статусных.

Почему ж МВД не считать террористической ороганизацией? КНБ? Администрацию президента?

Да, бойцы ОМОНа часто выполняют преступные приказы. Но за это каждый, исполнивший преступный приказ, должен отвечать перед судом в индивидуальном порядке. А коллективной ответственности по таким делам не предусмотрено.

Спору нет, Минский ОМОН покрыл себя неувядающей славой насильников и садистов. Теперь носить краповый берет на голове уже неприлично - сразу будут задавать вопрос: чтобы получить такую шапочку, скольким задержанным надо засунуть в жопу резиновую дубинку? Но коллективной ответственности нет и быть не может. Судить всех, но персонально каждого. Кто-то, может, и не виноват. Болел, допустим.

Но как это объяснить людям, которые всерьез вознамылились управлять государством?

А.Б.



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