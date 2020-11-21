Путин пытается списать рост нищеты на коронавирус

Десятки миллионов человек в мире могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса, а глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%, заметил вдруг президент России Владимир Путин.

Это, надо полагать, к тому, что национальным планам борьбы с бедностью опять помешали объективные внешние причины.

Господин Путин, конечно, как обычно врет. Причина нищеты не в коронавирусе, а в капитализме. Плановая экономика, организованная по коммунистически, т.е. как солидарное хозяйство на базе общественной собственности, и не заметила бы этой пандемии. Просто не заметила бы и всё.

Нынешний рост нищеты в условиях, когда созданы производительные силы, позволяющие полностью удовлетворить все необходимые потребности всех людей на планете, является преступлением буржуазных правительств против человечества.

От редакции: Конечно, товарищ Якушев немного преувеличивает. Если бы из-за эпидемии остановились или снизили производство сотни предприятий, это почувствовала бы на себе любая экономика.

Другое дело, что на остановке производств никто бы не наживался, как не наживался бы никто на продаже медицинских масок или латексных перчаток. Не росло бы социальное расслоение - его бы как не было изначально, так и не возникло бы. Естественно, о нищете вопроса бы вообще не стояло - не было бы нищих.

Естественно, при плановой экономике невозможно было бы в ожидании эпидемии закрыть половину инфекционных коек, ччтобы открыть на их месте платные места либо передать территории под коммерческую застройку.

Да что говорить - даже в развитых капиталистических странах, с которыми пытается тягаться кремль, люди, пострадавшие от пандемии, получали какие-то компенсации, гарантии, адресную поддержку. А в России просто оказывались один на один со своими проблемами.