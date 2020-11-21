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Московский листок

Путин пытается списать рост нищеты на коронавирус

Опубликовано 21.11.2020 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 3

путин выборы кремль
Путин пытается списать рост нищеты на коронавирус

Десятки миллионов человек в мире могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса, а глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%, заметил вдруг президент России Владимир Путин.

Это, надо полагать, к тому, что национальным планам борьбы с бедностью опять помешали объективные внешние причины.

Господин Путин, конечно, как обычно врет. Причина нищеты не в коронавирусе, а в капитализме. Плановая экономика, организованная по коммунистически, т.е. как солидарное хозяйство на базе общественной собственности, и не заметила бы этой пандемии. Просто не заметила бы и всё.

Нынешний рост нищеты в условиях, когда созданы производительные силы, позволяющие полностью удовлетворить все необходимые потребности всех людей на планете, является преступлением буржуазных правительств против человечества.

От редакции: Конечно, товарищ Якушев немного преувеличивает. Если бы из-за эпидемии остановились или снизили производство сотни предприятий, это почувствовала бы на себе любая экономика.

Другое дело, что на остановке производств никто бы не наживался, как не наживался бы никто на продаже медицинских масок или латексных перчаток. Не росло бы социальное расслоение - его бы как не было изначально, так и не возникло бы. Естественно, о нищете вопроса бы вообще не стояло - не было бы нищих.

Естественно, при плановой экономике невозможно было бы в ожидании эпидемии закрыть половину инфекционных коек, ччтобы открыть на их месте платные места либо передать территории под коммерческую застройку.

Да что говорить - даже в развитых капиталистических странах, с которыми пытается тягаться кремль, люди, пострадавшие от пандемии, получали какие-то компенсации, гарантии, адресную поддержку. А в России просто оказывались один на один со своими проблемами.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Бедлам написал 21.11.2020 10:58
Дело даже не в отличиях "капиталистической экономики-от социалистической",а в отсутствии промышленной экономики напрочь.К примеру,за счет чего сегодня живет россия,вообще?Только за счет распродажи сырья,значит,чтобы перекрыть такой "экономике" кислород капитально,достаточно мировым ценам на сырье-упасть до минимума,а больше ничего и не требуется,поскольку,все остальные "столпы экономики",как-то: рестораны,закусочные,макдональдсы,пятерочки и десяточки"-гикнутся сами собой,из-за того,что просто упадет покупательская способность населения.А поскольку,зарплаты повышать можно только за счет бюджета,а нефтедоллары в него не поступают,то и реальным зарплатам расти будет не с чего.Но,даже и при высоких ценах на сырье,в такой системе поднять благосостояние народа на должный уровень-невозможно в принципе,поскольку,если начинать увеличивать зарплаты "искусственно",то,инфляция будет мгновенно сьедать эти "прибавки",и никакого реального роста доходов все равно не произойдет.И такое будет и "при короновирусе" и "без короновируса",то есть,пока экономика остается полностью сырьевой,ничего не изменится даже и за триста лет,как ничего не изменилось за тридцать лет правления "псевдореформаторов".
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"Ниогда такого не было. И вот опять!" В.С. Черномырдин
сахалинец написал 21.11.2020 10:42
Кремлевский актер-3,14здобол, играющий роль Путина, видимо забыл, что россияне беднеют подряд седьмой год. Причем здесь коронавирус? Или его заболевание Альцгеймером не позволяет ему распознать данный факт?
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(без названия)
Уйх написал 21.11.2020 10:16
Конечно, при плановой экономике, организованной по-комммунистически, пришлось бы поездить из Калуги в Москву за 150 километров за едой на электричке, но это же ерунда, правда.
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