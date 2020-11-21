Скованные одной цепью

Сегодня без всяких задних мыслей и без всяких наводок приехали просто погулять в Бабушкинский парк. Который рядом с бывшим стадионом «Красная стрела», который фирма Мангазея, вырубив целый лес деревьев, застроила уродливыми бетонными коробками, назвав все это ЖК «Ты и Я». И теперь распродает квартиры в этих уродцах.

И что же мы увидели? Мы увидели двух активистов, которые приковали себя цепью к бетонным плитам, протестуя против строительства очередного многоэтажного дома на месте их законной придомовой территории. Против вырубки деревьев, которые дают им кислород и против вранья - активистки демонстрировали всем фальшивую карту ГПЗУ, где деревьев было указано меньше, чем на самом деле. То есть вырубят не так много, ничего страшного.

Раньше москвичи выигрывали суды против такой наглой застройки. Но теперь жителям ловко обещают квартиры в новостройках, и вся гражданская активность сводится к нескольким активистам. С которыми легко справится один-два наряда полиции.

Так вышло и сегодня. Приехала полиция, покрутилась, а потом, поняв, что журналисты никуда не уйдут, стражи порядка мужественно скрутили активистов, немножко повозили их по земле и, хоть и с трудом, запихнули в машину и уехали. После чего стройка немедленно продолжилась. Время – деньги.

А остальные жители терпеливо ждут обещанных квартирок, как было и со стадионом «Красная стрела». А ждать обещанного, как показывает опыт, у нас можно очень-очень долго.