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Московский листок

Анатолий Баранов: О механизмах демократии

Опубликовано 21.11.2020 в разделе комментариев 0

Разговор на Радио Амстердама о судьбах России, "красном проекте" и Конституции РФ.

Превращение парламента в советы.

Михаил Моторин расспрашивает Анатолия Баранова.



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Анатолий Баранов: О механизмах демократии
Анатолий Баранов: О механизмах демократии
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