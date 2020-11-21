КрАЗ банкрот, еще один гвоздь в гроб украинской "ядерной мечте"

Украина потеряла очередной советский бренд — КрАЗ. Кременчугский завод, всемирно известный флагман советского автопрома, стал банкротом. Армия «незалежной» теперь будет использовать чешские грузовики «Татра» как колесную платформу для новых систем вооружения.

Для мотострелков, в общем, все равно, на "Татре" ездить или на чем еще. А вот если беспокоиться о создании тяжелого тягача для перспективной баллистической ракеты, то КрАЗ был единственным украинским производителем, кому эта задача была более-менее по плечу.

Впрочем, деградация украинского атомного комплекса уже не позволяет Киеву даже мечтать о создании собственного ядерного вооружения - как говрится, всё, проехали... Как "проехали" и возможность создания тяжелой ракеты на "Южмашзаводе" - теперь там троллейбусы делают, а "троллейбусоноситель" для атомного заряда пока не используется.

Так что вопрос тяжелого тягача - "до кучи". Нет и не будет. Не мечтайте.

А.Б.