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Московский листок

КрАЗ банкрот, еще один гвоздь в гроб украинской "ядерной мечте"

Опубликовано 21.11.2020 в разделе комментариев 3

украина война киев
КрАЗ банкрот, еще один гвоздь в гроб украинской "ядерной мечте"

Украина потеряла очередной советский бренд — КрАЗ. Кременчугский завод, всемирно известный флагман советского автопрома, стал банкротом. Армия «незалежной» теперь будет использовать чешские грузовики «Татра» как колесную платформу для новых систем вооружения. 

Для мотострелков, в общем, все равно, на "Татре" ездить или на чем еще. А вот если беспокоиться о создании тяжелого тягача для перспективной баллистической ракеты, то КрАЗ был единственным украинским производителем, кому эта задача была более-менее по плечу.

Впрочем, деградация украинского атомного комплекса уже не позволяет Киеву даже мечтать о создании собственного ядерного вооружения - как говрится, всё, проехали... Как "проехали" и возможность создания тяжелой ракеты на "Южмашзаводе" - теперь там троллейбусы делают, а "троллейбусоноситель" для атомного заряда пока не используется.

Так что вопрос тяжелого тягача - "до кучи". Нет и не будет. Не мечтайте.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7501 написал 21.11.2020 14:08
Современная Россия - небо для Рублевки, чистилище для мещан, пекло для холопов и рай для евреев и армян?
Белорусь , дополнительно, - гроб для местного ОМОНа?
Украина, дополнительно, - место битвы за возрождение русского славянского мира?
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Ваня Седин как менструальная прокладка у Таракана
Чарли 1 написал 21.11.2020 13:55
А братьев-украинцев жаль. Эх, если бы те миллиарды, что вован дарит упырям, от кадыры до лукашеску, инвестировать в Украину, это было бы разумно!
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(без названия)
ваня седин написал 21.11.2020 13:46
Когда спихнут "тирана" Лукашенко, и над Белоруссией водрузят флаг из менструальной прокладки минской
домохозяйки,- на белом фоне красная полоса, -тоже ждет МАЗ, Белаз и ДР.
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