КрАЗ банкрот, еще один гвоздь в гроб украинской "ядерной мечте"

Украина потеряла очередной советский бренд — КрАЗ. Кременчугский завод, всемирно известный флагман советского автопрома, стал банкротом. Армия «незалежной» теперь будет использовать чешские грузовики «Татра» как колесную платформу для новых систем вооружения.
Для мотострелков, в общем, все равно, на "Татре" ездить или на чем еще. А вот если беспокоиться о создании тяжелого тягача для перспективной баллистической ракеты, то КрАЗ был единственным украинским производителем, кому эта задача была более-менее по плечу.
Впрочем, деградация украинского атомного комплекса уже не позволяет Киеву даже мечтать о создании собственного ядерного вооружения - как говрится, всё, проехали... Как "проехали" и возможность создания тяжелой ракеты на "Южмашзаводе" - теперь там троллейбусы делают, а "троллейбусоноситель" для атомного заряда пока не используется.
Так что вопрос тяжелого тягача - "до кучи". Нет и не будет. Не мечтайте.
А.Б.
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стоик7501 написал 21.11.2020 14:08
Белорусь , дополнительно, - гроб для местного ОМОНа?
Украина, дополнительно, - место битвы за возрождение русского славянского мира?
Чарли 1 написал 21.11.2020 13:55
ваня седин написал 21.11.2020 13:46
домохозяйки,- на белом фоне красная полоса, -тоже ждет МАЗ, Белаз и ДР.