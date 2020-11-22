Президент показал журналисту здоровье

Слухи о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина являются беспочвенными, рассказал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин: «Все эти слухи о здоровье президента - абсолютная ерунда. То, что СМИ пишут бесконечно, — это одно из последствий пандемии. Большинство журналистов и блогеров с утра до ночи смотрят телевизор и что-то видят. Они не видят, что в реальности происходит, не знаю, что предшествовало событию, что было после событий. (…). На следующей неделе у президента много мероприятий. Он работает, как раньше работал», — поделился своими впечатлениями Зарубин.

Осенью этого года западные СМИ писали о возможной скорой отставке президента из-за проблем со здоровьем, а журналист Зарубин после интервью с российским лидером опроверг.

Жалко, не сказал, что рукопожатие крепкое... Ну как у Ельцина незадолго до смерти. Хотя, может, Путин с ним и не ручкался, много чести.

Вообще раньше, чтобы оценить состояние здоровья, обращались к врачу. А теперь вот используют журналиста по вызову... Причем желательно такого косноязычного, чтоб вообще не было понятно, о чем сказал: "...не знаю, что предшествовало событию, что было после событий."

Ну ясно, президент здоров, и до событий, и после событий, и даже вместо событий. Здоров, и все тут. Работает, как и раньше работал. Наверно, хорошо...

С тем же успехом можно было позвать пожарника или официанта, чтоб засвидетельствовать - на следующей неделе у президента много мероприятий.

А.Б.