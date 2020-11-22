Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В связи со стремительно приближающимся юбилеем, о котором и подумать страшно

Опубликовано 22.11.2020 автором в разделе комментариев 0

#крокодил #огородников #мочалов
В связи со стремительно приближающимся юбилеем, о котором и подумать страшно

В связи со стремительно приближающимся юбилеем, о котором и подумать страшно, открываю выставку своих персональных выдающихся достижений, свершений и всякого такого. Хронологии придерживаться не буду, что вспомню, о том и напишу.

Вот сегодня, благодаря публикации Дениса Стребкова, вспомнил о своей старой крокодильской книжке, история которой исполнена неподдельного драматизма.

Книга вышла в 1987 году, а должна была появиться на свет годом раньше. Дело в том, что по устоявшейся реакционной традиции штатные авторы имели право публиковать свои книги раз в три года. Так бы и случилось, но тут отдел пропаганды ЦК КПСС зачем-то поменял нашего главного редактора, милейшего Евгения Дубровина на Алексея Пьянова – довольно бездарного пародиста, который до этого почему-то, видимо по партийной линии, был заместителем главного редактора «Юности».

Фельетонистом и вообще журналистом он был никаким, писать не умел, а тех кто пишет – ненавидел, и вскоре выдавил все «золотые перья» из редакции. Зато очень любил мотаться за редакционный счет по заграницам и издавать в «Библиотеке Крокодила» своих знакомых, не имевших к журналу никакого отношения. Сейчас других начальников и нет, а тогда подобное было в диковинку.

Понятно, что ужиться с ним могли только самые бессловесные бездари, а нормальные журналисты быстренько ушли, послав Пьянова куда подальше. А он за это делал нам мелкие пакости – тормозил книги и т.п. Вот такая драматургия времен начала перестройки.

Книгу смешно оформил наш замечательный крокодильский художник Герман Огородников, который потрясал редакцию тем, что, как Брейгель, заполнял свои рисунки множеством мельчайших деталей и крохотными смешными человечками. Его рисунки можно было рассматривать часами. А мой шарж страшно неудачно сделал Володя Мочалов. И редактор поработал с книгой так себе – мои лучшие фельетоны «Преступление и наказа…» и некоторые другие, за которые я дважды становился лауреатом крокодильской премии, в нее почему-то не вошли. Но кое-что смешное все-таки осталось.

Стоили наши книжки несолидные 20 копеек, зато выходили невиданными сегодня тиражами в 50 тысяч экземпляров.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов: О механизмах демократии
Анатолий Баранов: О механизмах демократии
21.11.2020
Правительство готовится обеспечить транзит власти?
Правительство готовится обеспечить транзит власти?
20.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В связи со стремительно приближающимся юбилеем, о котором и подумать страшно (0)
Президент показал журналисту здоровье (0)
КрАЗ банкрот, еще один гвоздь в гроб украинской "ядерной мечте" (9)
Анатолий Баранов: О механизмах демократии (5)
Скованные одной цепью (2)
Путин пытается списать рост нищеты на коронавирус (17)
Белорусский ОМОН вне закона, но закона пока нет (23)
Аферу коронавируса добьют тесты ПЦР? (9)
Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии и 50 млн рублей штрафа (2)
Каждая пятая женщина потеряла работу во время пандемии (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Раньше обращались к врачу, теперь к журналисту по вызову...
Дарья Митина Дарья Митина: Картинка доставила:))))
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: Большая игра ХХ века
Михаил Делягин Михаил Делягин: Паранджа для Солженицына
Михаил Делягин Михаил Делягин: Вторая скрипка Маркса (к 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss