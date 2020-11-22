Можно ли выпросить у Путина крышу над головой?

В субботу, 21 ноября жители разных московских общежитий собрались у Приёмной Президента РФ. Кого-то из них уже выселили, кто-то получил уведомления о предстоящем выселении, кто-то живёт от звонка в дверь до следующего.

Поддержать жильцов пришли представители прессы, коммунисты Москвы — ОКП-Рабочий Компас, Рабочий Контроль, РМП, РКРП. Жители развернули плакаты:



- Президент, защити Конституцию от ДГИ!



- Из бывших общаг людей гонят на улицу!



- ДГИ наклал на закон и подтёрся Конституцией!



Рабочие авиамоторного завода «Салют», проживающие в доме 9 по 9-й улице Соколиной Горы, несколько лет боролись за свои жилищные права. И борьба завершилась успехом — аварийный дом авиастроителей в 2013-14 годах начали расселять, рабочие завода получали новые квартиры. Но последние пять семей этого дома не получили ничего, им предлагают выходить на улицу. Жители выходить на улицу почему-то не хотят, видимо, поэтому, чтобы мотивировать их желание обустроиться в соседнем кустарнике, им выключают то свет, то воду, то отопление. Так и живут авиастроители, фактически по условиям военного времени. Днём работают на заводе, вечером стоят в дозоре, ожидая либо выселения, либо приезда коммунальных служб.



Жителям дома по Дубининской 57 (бывшим работникам фабрики «Красный суконщик») также указывают на улицу. Департамент городского имущества играется с жителями, как кошка с мышками. Фабрики больше нет, и жителям также пришлось бороться за свои жилищные права — большинство из них получило новые квартиры (например, в Некрасовке, и на законных основаниях), а на остальных семьях, видимо, также решили сэкономить. В мае 2019-го ДГИ предложил оставшимся жильцам соцнайм, но почему-то уже через месяц чудесным образом передумал, и появился на Дубининской с судебными исками в руках. Жителей теперь приставы выбрасывают из квартир, на благо родного Департамента.



Жителей ряда домов по Первому Грайвороновскому проезду приближают к таким же драматичным дням. Московского жирового комбината больше нет, значит, и жителям больше не обязательно проживать под крышей своего дома. Средний стаж проживающих жильцов в доме — 30 лет, но во всех жилищных правах им также отказывают. Другое дело сотрудники Росимущества — именно эти высокие господа подали иски в суд, претендуя на своё право получить квартиры в данном доме, невзирая на то, что там проживают другие люди. Рабочим Мосжиркомбината также долго пришлось отстаивать свои права, город отказывался их принимать под своё защитное крыло, и вот осень 2020-го принесла им также уведомления о выселении.



Жители сгоревшего целого жилого квартала в Ростове-на-Дону (более 100 строений) передали для Приёмной Президента своё обращение. Пожар произошёл ещё три года назад, в августе 2017-го, но пострадавшие жители до сих пор лишены поддержки местных властей — компенсацию получили далеко не все, если у кого отыскивали бытовку на дачном участке или заброшенный домик в вымершей деревне, то с ними и оставляли. Восстанавливать уничтоженное жильё ростовчанам также запретили, заявив, что земля теперь переведена в нежилую. Так знать, заказной пожар? Ведь и люди заявляли, что видели поджигателей, и что ещё до пожара им предлагали выкупить у них землю по низким ценам, угрожали поджогом, даже правоохранители изначально признавали поджог («эксперты обнаружили подтверждение версии умышленного поджога...»), но только изначально. Зато городская Администрация далее пыталась лишить жителей права частной собственности, снятия с госреестра недвижимости ростовчан, подавала иски в суд. Зачем это Администрации? Может быть, затем, что у неё есть свои планы на данную территорию? 5 ноября 2020 г., например, ростовский глава Алексей Логвиненко публично озвучил планы застройки зачищенной территории — здания делового назначения.



В принятии ростовского обращения в Приёмную Президента было отказано. Для этого жители сгоревших кварталов должны были приехать на Ильинку сами.



Отдельная, но не менее драматичная ситуация у Воробьёвой Клавдии Степановны. 60 лет она проработала в Министерстве Обороны, по профессии — врач, а сейчас, не в силах сдержать слёз, просит жильё из маневренного фонда. В этом жилье ей отказывают — 83-летней женщине, потерявшей жильё из-за проблем сына в бизнесе, предлагают встать в очередь. На руках у неё сестра-инвалид, Шеховцова Нина Степановна, прикованная к постели, ей 93 года, она юный участник обороны Москвы. Вероятно, по мнению властей теперь они должны закончить свои жизни также в кустарниках или под забором? Повелители маневренного фонда отказали им в праве жилья, невзирая на п. 2 ст. 95 ЖК РФ и п. 2 ст. 65 Основ жилищной политики г. Москвы.



Сейчас сёстры проживают в комнате у постороннего человека, принявшего их к себе на месяц по душевной доброте, но даже под этой временной крышей у сестёр нет ни света, ни газа. Глаза Клавдии Степановны залиты слезами, голос сбивается: «Мы хотим побыть в этом временном маневренном жилье, хотя бы до своей смерти...» Словно и не было в их жизни победы 45-го года, словно её не было и для всей нашей страны, раз победители этой войны, став стариками, плачут на улицах у ворот новой власти.



Путинская Конституция в начале 2020-го года остро нуждалась в поправках, которые, по официальным заверениям, укрепят её возможности, основательно защитят граждан РФ. Теперь одних из них отправляют на улицы, других под заборы. Видимо, надпись на одном из плакатов жителей, пикетирующего у Приёмной Президента, что власти Конституцией подтираются, при всём своём творческом подходе, вполне справедлива.



Но может быть, власти возразят, может быть, просто не в курсе подобных жилищных трагедий россиян? Пострадавшие жители очень ждут их ответа.

От редакции: В советское время тоже было не идеально, но в конституции было прописано права на жилище, и этот пункт основного закона соблюдался - у нас не Африка, и не может гражданин первого в мире социалистического государства жить на свежем морозном воздухе. Да, жилья не хватало, но, во-первых гражданина нельзя было выбросить просто на улицу - нужно было предоставить ему хоть что-то, хоть койку в общежитии, причем постоянно, а не временно. А во вторых, существовала очередь на получение отдельного жилья - да, порой на 10 лет, но рано или поздно жилье получали. Причем жилья действительно не хватало, не было такого, чтоб уже посроенное комфортное жилье стояло пустое годами, ожидая выгодного покупателя.

Да, во времена крушения социализма право на жилище, на бесплатное образование и здравоохранение казалось чем-то слегка демагогическим - казалось, меня-то рынок не оставит на улице... А вот выяснилось, что риск остаться на улице - это реальность для тысяч людей.

И никакой Путин тут не поможет - он же гарант конституции, а именно она гарантирует гражданину счастливую возможность стать бомжом. У нас не "проклятый совок", каждый имеет право стать бездомным.

А.Б.