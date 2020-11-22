Не можете сохранить нам жизнь, так хоть не мешайте умереть по-человечески

За сутки госпитализировали в Москве 1 358 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в больницах находятся 426 человек. Много? Мало?

Значительно больше, чем в весенний период.

На сегодня в Москве от коронавирусной инфекции скончалось уже 8 тысяч 300 человек, и бессмысленно говорить о том, что кто-то умер не от инфекции, а, скажем, от пневмонии - пневмония-то откуда? В конечном счете все умирают не от инфекции, а от остановки сердца, но останавливается-то оно по какой-то причине.

Реально за сутки в столице умерло от коронавируса 75 человек, но еще 426 находятся на ИВЛ, а тут прогноз скверный - большая часть из них умрет, хотя и не сразу. И опять надо убеждать идиотов, что убивает не ИВЛ - но на искусственную вентиляцию легких попадают уже при смерти... Отсюда и тяжелая статистика. Ведь вообще в реанимационном отделении умирают много чаще, чем в терапевтическом - сюда и попадают, когда есть реальная угроза жизни.

Но вопрос не в этом. Мы тут не можем подсказать врачам, как лечить лучше. Но мы можем задать вопросы о том, почему сегодня сложилась такая ситуация, почему вторая волна виусрной инфекции оказалась хуже первой - ведь было же время подготовиться, появился какой-то опыт, появились новые препараты...

Вот, на графике видно, что число зараженных на момент времени сейчас заметно выше, чем в пиковый период весны. Почему так? Как же тогда оценивать профилактические и лечебные меры правительства, если, вопреки всем видимым усилоиям стало хуже?

А вот так выглядит кривая смертности в Москве.

Как видим, даже летом пресловутого плато достигнуть не получилось, а с осени все стало только хуже.

Можно спросить, а может меры были того... не очень эффективными? Не слишком продуманными? А то и вовсе глупыми?

К примеру, весной резко ограничили езду на индивидуальном транспорте - единственном безопасном с точки зрения распространения инфекции. Зато метро и прочий городской транспорт продолжал перевозить миллионы горожан и гостей столицы, вперемешку больных и здоровых. Мало того, что продолжали усиленными темпами инфицироваться москвичи, так 2 миллиона гастарбайтеров разносили инфекцию по всему СНГ. Ну и наоборот - делились с москвичами своими вирусами.

Никто так и не ответил за закрытие в Москве специализированных боксированных инфекционных отделений, зато понастроили якобы специальных временных отделений, в которых персонал может находиться только в защитных костюмах, а больные инфицируются сразу всем, что есть в атмосфере. Хотя врачи и медсестры тоже болеют сплошь и рядом, а такой смертности среди медиков не припоминают со времен сыпного тифа времен Гражданской войны.

Кто-то ответил за провал организации здравоохранения? Нет, только ордена всем раздали.

Теперь орденоносцы, окрыленные вниманием государства, продолжают свой нелегкий труд - результаты мы видим на графиках выше.

В оперативном штабе сообщили, что 12,2% среди заболевших - дети, 43,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% - от 46 до 65 лет, еще 10,2% - от 66 до 79 лет. И только 3,7% среди заболевших - это люди старше 80 лет.

То есть старше 65 лет менее 14% от числа заболевших.

Так на каком основании заблокированы пенсионные карты стариков старше 65 лет, которыми они платят за проезд?

Нет, я не спрашиваю, на каком законном основании - законного основания нет. Я спрашиваю "по понятиям" - какой смысл в этом, кроме бессовестного залезания в карман и без того ограбленным пенсионерам? Ведь старикам можно продолжать кататься на метро, если оплатить проезд из своего кармана. И никто, как весной, даже не подумал компенсировать старикам их транспортные потери - но ведь это не милось Собяина и Ко, это их заработанные за жизнь пенсионные льготы. Это их деньги! Кто же может их взять и отобрать?

Более того, старики не являются источником повышенной опасности. Это для них, как считат Собянин со своим оперштабом из бывших секретарш, опасность выше, чем для более молодых, хотя статистика их же опрштаба этого не подтверждает. Но разве рисковать или не рисковать - это не право самого гражданина? Хочу и рискую! Вам-то какое дело? Это мое право.

Речь идет о поражении в правах целой большой категории граждан. И явный корыстный умысел тоже налицо.

Уже сколько специалистов высказалось о полной бессмыслице в ношении перчаток - и, кажется, ни одного авторитеного специалиста за. И что? Растут продажи обязательного, но бессмысленного аксессуара.

Смысл ношения масок тоже весьма относителен, особенно смешно это выглядит в такси, где все дышат одним объемом воздуха в пару кубометров. Но зато в аптеке этот ставший обязательным "народный оберег" вам продадут за 15 рублей. Хотя себестоимость его раз в 10 ниже. Так это борьба за здоровье и жизнь людей - или бизнес?

Фактически граждан обложили незаконным "налогом на открытое лицо", и спокойно продолжают уверять, что для нашего же блага.

А что-нибудь более эффективное, чем маска, вы предложить можете? Общий сарай для всех заразившихся и аппарат ИВЛ как ворота в лучший мир?

Мы всем умрем рано или поздно, но зачем же сопровождать этот процесс бессмысленной и унизительной клоунадой? Не может ничего - уйдите и освободите место для тех, кто может.