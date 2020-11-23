А Пушкина-то убили!

Разговаривают два молодых человека:

«Слушай, а в каком году Гагарин полетел?»

«В 61-ом».

«Ты чего? В 61-ом крепостное право отменили!»

«Вот в честь отмены и полетел!»

Это эпиграф (он вправо почему-то не отъезжает).

Познакомилась я тут с обаятельным молодым человеком восьми лет отроду. Учится он неплохо, но, похоже, исключительно ради того, чтобы за хорошие оценки родители разрешали ему поиграть в компьютерные игры. Все разговоры — только об этом. У ребенка есть игрушечные арбалет и бластер, радиоуправляемый трансформер и другая подобная фигня — тоже следствие увлеченности виртуальными разборками.

Попыталась почитать с ним книжку Александра Раскина «Как папа был маленьким» — принесла сама, очень её в детстве любила, еще до Драгунского. Одолели пару рассказов, вроде даже улыбнулся один раз. Но нет, не зашло. При этом с тоской так в сторону компьютера посматривает: мол, скорей бы ты уже ушла, тетя надоедливая!

Но я ж учительница! Которых, как офицеров, бывших не бывает! Неужто хотя бы на один вечер я этого милого светлоглазика от монитора не оторву? И вот говорю ему на прощанье, как бы между прочим: «А ты знаешь, что Пушкина убили?»

Реально обалдел: «Пушкина? Убили? Когда?!»

В общем, в течение следующих сорока минут ребенок сидел на полу и с великим интересом слушал про прадеда-негра, которого подарили Петру I («А почему Ганнибал? Он что, людей ел?»), про «Сашино пузо хочет арбуза», про лицейские прозвища, про «известного старика-поэта», который во время экзамена хотел обнять Пушкина, но тот убежал, про няню, про Михайловское, про Дантеса, про дуэль...

Задал кучу вопросов. Один убил меня наповал: «А Гагарин в это время уже полетел?»

Дала себе слово спасти хотя бы этого ребенка. Вот, уже готовлюсь к следующей встрече...