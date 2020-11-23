Билл Гейтс обещал моровое поветрие в ближайшие 20 лет

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество, возможно, ожидает новая пандемия: в своём подкасте Гейтс обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи пандемию коронавируса.

Гейтс ответил на вопрос Джонс о том, ждёт ли человечество новая пандемия: «Да. И нам повезёт, если это случится лет через двадцать», — заявил Гейтс.

А 20 сентября Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 «в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году».

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Тут надо понимать - это Америка, и человек, который заработал такое охренительное количество миллиардов, не может говорить глупости или чего-то не знать. И на вопрос Джонс ответил не Фауччи, а Гейтс... Да что он может знать, когда Билл Гейтс рядом!

Впрочем, насчет сроков эпидемии Билл Гейтс, похоже, прав. Статистика все хуже, истерика все сильней, и даже не знаешь, кто социально опасней - коронодиссиденты или ковидидиоты. И за год человечество не справится, никак. Вообще скорость реакции общества на угрозу не оставляет человечеству шанса в случае сильно заразной инфекции с высокой смертностью.

И о новом моровом поветрии Гейтс тоже, похоже, прав.

Современное человечество уже сейчас в основном живет в мегаполисах, и концентрация людей в "человейниках" только возрастает. А интеграционные структуры мегаполиса просто идеальная среда для распространения особо опасных инфекций: метро и вообще общественный транспорт, гипермаркеты, кинотеатры, фитнесы - все эти элементы искусственной среды обитания крайне удобны для эпидемического процесса.

Как мы видим на примере текущей пандемии, есть только несколько стран, которые смогли реально заблокировать места наибольшего распространения вируса, провести почти идеальное разобщение и жесткий карантин. Все остальные жидко обделались. И не вынесли никаких уроков, о чем свидетельствует вторая волна коронавирусной инфекции.

А.Б.