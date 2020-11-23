Большие гербовые дебилы

Заметка исключительно для того, чтобы перебить поток материалов по пресловутому коронаврусу.

Я даже сам теряюсь: такое впечатление, что дебилизм власти (а за нею и народов) становится моей чуть ли не единственной темой последних лет. Ну хоть бы про высадку американцев на Луну кто-то что-то написал, хотя… хотя и там ведь тоже про дебилизм.

Приходится смириться.

Итак, на Украине, наконец, выбрали нужный образец Большого Государственного герба Украины, причём, этот образец обошел 111 других предложений, и по этому выбранному образцу, можно судить об отвергнутых.

https://nikvesti.com/images/imageeditor/2020/11/19/204389/204389_1.jpg

Дело в том, что «тризуб» (между прочим, весьма изящный символ Киевской Руси, а теперь Украины) - это Малый герб, а Большой до сих пор не был утвержден Радой, хотя и предусмотрен Конституцией Украины ещё 24 года назад, причём, предусмотрен с описанием в Конституции своих главных элементов:

«Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)» (статья 20).

Как видите, тут даже художника сильно не обвинишь, поскольку он был связан дебильными указаниями авторов Конституции Украины.

Вообще-то Украина, присвоившая себе герб князя Киевской Руси, уже и на трезубец имеет сомнительные права, поскольку нынешнее географическое расположение столицы государства никак не влияет на факт наличия или отсутствия самого государства. И факт того, что древнее Русское государство имело столицу в Киеве, никак на упраздняет Русское государство в Киеве, и никак не учреждает там некое «украинское государство».

Государство – это народ и органы государственной власти, обязанные народ защищать. Народ-то кое-где на Украине был всегда, но вот собственных органов государственной власти никогда не было – народ Украины защищали государственные органы то Литвы, то Польши, а после них – собственно России и СССР, а суверенные органы государственной власти Украины были созданы только в 1991 году. В этом году появилась и собственно государство Украина.

Считать в какие-то времена органами государственной власти запорожских казаков - просто смешно и глупо, поскольку это были банды, выбравшие себе на Днепре удобное место сбора перед походами на очередной грабеж, в том числе и грабёж самого народа Украины. Это как США в свой герб внести символы еврейской или итальянской мафий в США.

Во все времена эти банды запорожцев нанимались всеми, кому эти банды были нужны для каких-то грабительских целей. Последней службой запорожских казаков была их служба туркам, которым, надо сказать, и в голову не приходит считать их государственной властью Турции. Знаете, так ведь и сусликов можно считать государственной властью некой Украины, потому как суслики издревле на Украине жили, причём, на всей территории Украины, а не только на землях Запорожья.

Что касается трезубца, то раз собственно Россия его никогда не использовала, то почему – нет? Пусть украинцы пользуются. Но вот то, что нагорожено в Конституции Украины о Большом гербе, то это… вообще!

Существует такое понятие, как традиция, которое, скажем, так, предусматривает при реорганизации старого государства перенос каких-то элементов из старого государства в новое. Это не правило – это традиция, которая может соблюдаться, а может и не соблюдаться. Украинские интеллектуалы, болтая о традициях, на традиции плюнули – они выдумали себе Большой герб с чистого листа. Поэтому немного о том, что это такое – традиции - и как традиции используются умными людьми.

Вот, скажем, была «во времена оно» Австро-Венгерская империя, считавшая себя Священной Римской империей германской нации и наследницей Римской империи.

А Палеологи - последняя династия императоров Римской империи (Византии), правившая империей почти два века - до взятия Константинополя турками в 1453 году, - имела герб в виде двухголового орла:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Byzantine_Palaiologos_Eagle.svg/540px-Byzantine_Palaiologos_Eagle.svg.png

И чтобы никто не сомневался, что и Австро-Венгерская империя - это тоже Римская империя, Австро-Венгрия тоже имела в гербе двухголового орла:

http://wx2.sinaimg.cn/large/3d6532a1ly1ffktrugj6qj20n30sgtww.jpg

Однако, когда Австро-Венгрия была упразднена, то собственно Австрия традицию орла в гербе себе оставила, но, разумеется, Австрии иметь орла о двух головах было и смешно, и неприлично – Австрия уже не была империей. Посему у Австрийской республики после Первой мировой войны в гербе орёл стал нормальным (одноголовым), а имперские регалии исчезли полностью (над орлом не корона императора, а «башенная корона»).

http://cdn01.ru/files/users/images/e1/56/e156842af1128d63f6fdd56ca115eabe.jpg

Ну а после Второй мировой войны австрийцы добавили в герб цепи типа это они сами избавились от нацизма (хотя это СССР избавил их от нацизма, если быть точным).

https://img2.freepng.ru/20180605/vl/kisspng-coat-of-arms-of-austria-national-coat-of-arms-arms-constitution-of-the-german-empire-5b16ad0b0f6812.8538374715282127470631.jpg

Что касается Российской империи, которая после выхода замуж дочери императора Византии Софии Палеолог за Ивана III, тоже начала претендовать на наследование Римской империи и даже стала называть себя Третьим Римом, соответственно, и в её гербе орёл о двух головах становится понятным. Но обратите внимание на миролюбие Российской империи. Если Австро-Венгерский орёл имел в правой лапе меч (а американский по сей день держит стрелы), то у орла Российской империи нет никакого оружия (гербы входивших в империю княжеств, королевств и ханств не в счёт).

http://data2.i.gallery.ru/albums/gallery/55983-69f15-5823455-m750x740.jpg

Большевики, ввиду кардинального изменения не просто государства, а и строя, и цели государства (быть началом мировой пролетарской революции), разумеется, не могли ничего взять из герба Российской империи, кроме, разве, миролюбия. И в гербе СССР нет никаких видов оружия.

https://bumper-stickers.ru/64724-thickbox_default/gerb-sssr.jpg

Вернёмся к Украине. По идее, наследовала Украина государству УССР – мощному индустриально-аграрному государству и Европы, и мира. Скажем, по производству стали на душу населения 52-миллионная УССР уступала в мире только Люксембургу с его одним металлургическим заводом и 380-тысячным населением. А как проигнорировать развитие на Украине космической техники, а авиацию? Казалось бы – наследуйте по традиции какие-либо символы УССР. Ведь вон - австрийцы, нелепые без монарха символы – державу и скипетр – сменили на серп и молот, ну и вы выдумайте что-то подобное!

Нет! Навесили на герб цацек в виде оружия, вооружили даже какого-то хрена появившегося в гербе ангела в носках. Ожидают, что США их из-за этих цацек и их на очередной грабёж позовут??

И, смотрите, в Большом гербе Украины ни малейшего символа труда! Ни малейшего символа интеллекта. Нынешним украинцам это без надобности. Даже крестьян превратили толи в рабов, толи в идиотов – посадив весь герб на колосья, переплетённые почему-то калиной. При чём тут калина? А при чём тут лев, сроду не водившийся в степях Украины?

Какие-то дебилы с детским развитием ума и детскими представлениями!

Я написал о «государственных деятелях» Украины и создалось впечатление, что в России они умнее. Нет, такие же (если не большие) дебилы, и в части герба тоже.

В Москве ъватило ума только на присвоение и на похабную переделку гимна СССР, а гербом эти дебилы приняли императорский герб с византийским двуглавым орлом, наложили на него герб Московского княжества, но одели на орла не шапку Мономаха, а опять-таки – большие императорские короны! Империя! ДБЛ, БЛД! ©

https://pdnr.ru/studopediaru/baza27/5443614867365.files/image002.gif

Осталось короновать артистов, играющих роль Путина, да не среди воров в законе, а в Думе, - будет не «пердизент», а «амператор» Вовчик I-VI «Трижды Обнулённый».

То, что называют «научно-техническим прогрессом» развивается настолько стремительно, что для его учёта во времени, единица времени «век» уже устарела, нужно говорить о десятилетиях. В юности для меня запись на магнитную ленту магнитофона уже было огромным достижением, поскольку обычной была уже век властвовавшая в мире запись звука резцом на твёрдом носителе, -на патефонной пластинке. А о том, чтобы изображение представить не на фото или киноплёнке, в те годы и у фантастов фантазии не хватало.

Посему появившиеся в 80-х дискеты к компьютерам казались верхом прогресса. Но где теперь дискеты, кроме как на иконке в Word? Я хранил архив «Дуэли» на дискетах, а сейчас их и прочесть не на чем. А на чём прочесть лазерные диски, не говоря уже о видео на плёнке?

Но весь этот прогресс, как видите, проходит мимо государственных дебилов России и Украины. У этих убогих в куриных мозгах какие-то казаки, какие-то архангелы, византийские двуглавые орлы, львы, имперские короны…

Понимаю, что я ничего нового и не сказал, и не добавил, но, извините, как-то и мимо пройти не получилось.