Небоскребы в Лефортово

В Лефортово на месте авторемонтного завода на Танковом проезде, 4, между Волочаевской улицей и Золоторожским валом, хотят построить небоскребы. 200 000 кв.м. недвижимости, в основном - высотных градостроительных комплексов, коммерческого жилья высотой почти 100 метров (это 33 этажа) без социальной инфраструктуры.

Так, на весь комплекс хотят сделать одну школу, причем не новую, а на месте сноса уже существующей и действующей. То есть фактически никакой новой школы не будет.

Никаких новых поликлиник и больниц также не будет.

Вчера был последний день общественных обсуждений этого строительства.

ОЧЕНЬ ВАЖНО - ДЛЯ ОДНОЙ СТРОЙКИ СДЕЛАНЫ ПРОЕКТЫ 2-Х ДОКУМЕНТОВ: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (ПЗЗ) И ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

Это разные документы, к ним нужно было подавать разные замечания.

Отправить замечания может любой житель Лефортово и любой собственник недвижимости в Лефортово. Отправить замечания нужно было до 22 ноября, до конца дня.

Если вы живете или владеете недвижимостью в Лефортово - все же отправьте сообщения, защищите исторический район от уничтожения.

1. Зайти на портал Активный гражданин по ссылке: https://ag.mos.ru/debate/630 (также это работает в мобильном приложении АГ) 2. Авторизоваться со под своим аккаунтом mos.ru 3. Нажать кнопку "Принять участие в обсуждении" 4. Выбрать пункт "Не поддерживаю с замечаниями" 5. В появившемся поле для ввода текста вставить текст замечаний размещенный по ссылке: https://cutt.ly/1ht8rfn

6. Нажать кнопку "Отправить" 7. В нижней части страницы нажать кнопку "Завершить" (если вылезает "ошибка", то повторно нажать "Завершить"

Важно не вносить правки в текст, так как иначе вы можете изменить суть замечаний.

Кто не проголосовал за первую серию проекта, изменения в ПЗЗ - обязательно проголосуйте. Инструкция здесь - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1303944339962288