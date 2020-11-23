Небоскребы в Лефортово

В Лефортово на месте авторемонтного завода на Танковом проезде, 4, между Волочаевской улицей и Золоторожским валом, хотят построить небоскребы. 200 000 кв.м. недвижимости, в основном - высотных градостроительных комплексов, коммерческого жилья высотой почти 100 метров (это 33 этажа) без социальной инфраструктуры.
Так, на весь комплекс хотят сделать одну школу, причем не новую, а на месте сноса уже существующей и действующей. То есть фактически никакой новой школы не будет.
Никаких новых поликлиник и больниц также не будет.
Вчера был последний день общественных обсуждений этого строительства.
ОЧЕНЬ ВАЖНО - ДЛЯ ОДНОЙ СТРОЙКИ СДЕЛАНЫ ПРОЕКТЫ 2-Х ДОКУМЕНТОВ: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (ПЗЗ) И ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.
Это разные документы, к ним нужно было подавать разные замечания.
Отправить замечания может любой житель Лефортово и любой собственник недвижимости в Лефортово. Отправить замечания нужно было до 22 ноября, до конца дня.
Если вы живете или владеете недвижимостью в Лефортово - все же отправьте сообщения, защищите исторический район от уничтожения.
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