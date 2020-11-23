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Московский листок

Правительство намерено ликвидировать "сироток"

Опубликовано 23.11.2020 в разделе комментариев 1

деньги доходы мишустин
Правительство намерено ликвидировать "сироток"

Восемь институтов развития будут ликвидированы. Об этом 23 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами: «Часть функций восьми институтов развития будут распределены между ВЭБ. РФ и федеральными органами исполнительной власти. Сами институты развития будут ликвидированы», — сказал он.

После реформы система из 40 действующих институтов развития сократится до 12 отраслевых и «единого института развития» на базе ВЭБ.РФ — при этом при оптимизации правительство намерено вернуть часть ранее делегированных полномочий в Белый дом.

В частности, исчезнут Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано» и четыре фонда («Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности).

«Росатом», «Роскосмос», «Ростех», Росавтодор, «Российский экологический оператор», ДОМ.РФ и некоторые другие останутся.

Все, в общем, понятно: "время тучных коров" давно закончилось, и кормить "сироток" больше нечем.

Остается вопрос, возникнут или на месте ликвидируемых структур расследования их деятельности, и планируется ли по итогам этих расследований хоть какие-то средства вернуть в казну?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
кт написал 23.11.2020 17:26
Не для того все эти "прачечные" создавались, чтобы потом что-то "расследовать" и что-то "возвращать в казну"...
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