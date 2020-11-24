Покупай российское, другого не будет

Все продаваемые в России гаджеты с 1 января будущего года должны быть оснащены российским ПО: смартфоны, компьютеры и планшеты, а также телевизоры с технологией Smart-TV, произведенные после 1 января 2021 года. Предустаналиваться на эти устройства должны в том числе российские поисковики, браузеры, социальные сети. Установке также подлежат отечественные мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы.

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Ну, понятно, снести лишнее ПО не трудно - если это на Андроиде или Винде. А вот про "Эппл", видимо, придется позабыть - на него ничего, кроме родного ПО не устанавливается в принципе. Думается, попытка провезти чужеродное ПО через границы РФ будет наказываться как контрабанда, вывоз же отечественного ПО станет облагаться пошлиной.

Вообще монопольная власть всегда очень странно себя ведет. Оно и понятно, когда у тебя в руках все ветви власти, то ничьим мнением, кроме собственного, интересоваться не обязательно. Просто берешь и хлещешь зажатыми в кулаке ветвями власти направо и налево! Ну а если устанешь, то можно передоверить розги Росгвардии. Как писал классик, "не щадя солдатских жоп".

Наше ПО, кстати, лучшее в мире по скрепам, клепается исключительно на натуральных продуктах, с использованием исключительно ручного труда народных мастеров. В двоичном коде используются исходники из "Слова о законе и благодати", а в шрифтовых решениях - кириллица, глаголица и потылица.

А.Б.